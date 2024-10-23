Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области — среди них оказался грибник

Привиться от клещевого энцефалита можно бесплатно в поликлинике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в этом сезоне было выявлено 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них четыре с летальным исходом. Никто не был привит. Цифрами поделилась главный инфекционист региона Лариса Позднякова во время пресс-конференции в ТАСС.

Среди четырех умерших от клещевого энцефалита двое были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском и еще один — в Чановском районе. Среди заболевших также было 7 детей. Из них трое переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на это, среди детей нет умерших.

— Больше 60% всех пациентов идут с поражением центральной нервной системы. Это особенно тревожит. За последние десять лет заболевание идет в сторону утяжеления, — отметила специалист. — На протяжении многих лет на территории не регистрируется случаев заболевания у полностью вакцинированных людей.

Заболеваемость и клещевым энцефалитом, и боррелиозом в этом году снизилась по сравнению с прошлым, сообщила заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Всего за сезон клещи покусали около 14 тысяч человек, что на 20% меньше, чем в 2023 году.

Врачи призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита всех жителей Новосибирской области. Вакцинация проводится в поликлинике бесплатно. Нужно обратиться к терапевту или педиатру.

— У нас последний летальный исход — достаточно молодой человек, грибник. Поступил в отделение реанимации еще в сознании с очень тяжелыми нарушениями. Он сказал: «Да вы что, я каждый год хожу за грибами. Никогда ничего такого подобного у меня не было». И вот это какая-то людская беспечность, которые всю жизнь живут на этой территории. Всю жизнь посещают дачи, леса. Почему-то совершенно об этом не задумываются, что в один сезон совершенно может быть все по-другому, — подчеркнула Лариса Позднякова. — А вакцинация сегодня доступна и бесплатна.

Нужно обратиться к терапевту или педиатру, чтобы получить прививку. Среди противопоказаний в основном только острое состояние инфекционных заболеваний.