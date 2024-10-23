НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 747мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Водители спешат на СТО сменить резину

В Африке сбили пилота из Сибири
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Как обламывают воришек
Ожоги после эпиляции
Новосибирск в окопах
Как попасть к врачу
Возвращение «Труновских»
Новости в Telegram
Здоровье Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области — среди них оказался грибник

Четыре человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области — среди них оказался грибник

Все зараженные не были вакцинированы

2 598
17 комментариев

Привиться от клещевого энцефалита можно бесплатно в поликлинике

В Новосибирской области в этом сезоне было выявлено 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них четыре с летальным исходом. Никто не был привит. Цифрами поделилась главный инфекционист региона Лариса Позднякова во время пресс-конференции в ТАСС.

Среди четырех умерших от клещевого энцефалита двое были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском и еще один — в Чановском районе. Среди заболевших также было 7 детей. Из них трое переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на это, среди детей нет умерших.

— Больше 60% всех пациентов идут с поражением центральной нервной системы. Это особенно тревожит. За последние десять лет заболевание идет в сторону утяжеления, — отметила специалист. — На протяжении многих лет на территории не регистрируется случаев заболевания у полностью вакцинированных людей.

Заболеваемость и клещевым энцефалитом, и боррелиозом в этом году снизилась по сравнению с прошлым, сообщила заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Всего за сезон клещи покусали около 14 тысяч человек, что на 20% меньше, чем в 2023 году.

Врачи призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита всех жителей Новосибирской области. Вакцинация проводится в поликлинике бесплатно. Нужно обратиться к терапевту или педиатру.

— У нас последний летальный исход — достаточно молодой человек, грибник. Поступил в отделение реанимации еще в сознании с очень тяжелыми нарушениями. Он сказал: «Да вы что, я каждый год хожу за грибами. Никогда ничего такого подобного у меня не было». И вот это какая-то людская беспечность, которые всю жизнь живут на этой территории. Всю жизнь посещают дачи, леса. Почему-то совершенно об этом не задумываются, что в один сезон совершенно может быть все по-другому, — подчеркнула Лариса Позднякова. — А вакцинация сегодня доступна и бесплатна.

Нужно обратиться к терапевту или педиатру, чтобы получить прививку. Среди противопоказаний в основном только острое состояние инфекционных заболеваний.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Сейчас в Новосибирской области идет прививочная кампания от гриппа.

ПО ТЕМЕ
Клещевой энцефалит в Новосибирской области Клещевой энцефалит Клещи Клещи в Новосибирске Боррелиоз Боррелиоз в Новосибирске Смерть Смерть от энцефалита Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Урлулуууу
38 минут
Самое время прививаться.
Урлулуууу
10 минут
А то,что грибника покусали-вобще внезапно!!!!!!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,42

Кос,40

Дашулька,18

НЕвруша,37

Данил Тадин,20

Ирина,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление