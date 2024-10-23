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Здоровье Скупили худеющие? Из российских аптек начал пропадать нужный диабетикам популярный аналог «Оземпика»

Скупили худеющие? Из российских аптек начал пропадать нужный диабетикам популярный аналог «Оземпика»

Препарат необходим для лечения эндокринного заболевания, но его всё чаще применяют в борьбе с лишним весом

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22 комментария

Несмотря на то что семаглутид не разрешен для лечения ожирения в России, желающие обрести узкую талию обходят закон и принимают препарат для похудения

Самый популярный аналог «Оземпика» — препарат «Семавик», используемый для лечения ожирения, — начал пропадать из российских аптек. Лекарство исчезло из таких крупных сетей, как «Горздрав», «Еаптека», «Аптека Вита». В других компаниях (например, в «Ригле») его количество резко сократилось. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

«Семавик» производит российская фармкомпания «Герофарм». В его состав входит семаглутид, который снижает концентрацию глюкозы в крови. За границей это вещество разрешено для лечения ожирения. В России же препараты с семаглутидом можно назначать только пациентам с диабетом 2-го типа.

«Семавика» почти не осталось в ряде регионов России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде. В Сочи и Новосибирске препарата нет совсем.

На горячей линии «Еаптеки» MSK1.RU сообщили, что в Москве «Семавик» остался только в одной аптеке, а новых поставок пока не ожидается.

— На данный момент информации [о том, когда препарат появится в остальных аптеках] нет, поставок не ожидается, — сказал MSK1.RU оператор.

Нехватка препарата может быть связана с повышенным спросом, сообщили РБК в компании-производителе «Герофарм». По их словам, в случае «резких колебаний спроса» срок пополнения запасов лекарства в аптеках составляет от нескольких дней до недели в зависимости от региона. Производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме», отметил производитель.

Несмотря на то что семаглутид не разрешен для лечения ожирения в России, желающие обрести узкую талию обходят закон и принимают препарат для похудения. Аналог «Оземпика» врачи спокойно выписывают тем, кто жалуется на резкий набор веса или невозможность сбросить лишние килограммы, выяснил MSK1.RU.

— За всех врачей не скажу, но конкретно моя [врач] дала добро на «Семавик» без специальных анализов, чисто по отсутствию противопоказаний и из-за моего высокого ИМТ (индекса массы тела), — рассказывала MSK1.RU Галина, принимающая семаглутид. — Рецепт не выписывала, «Семавик» пока удавалось выкупать без рецепта из аптек через «Мегамаркет».

Из-за этого пациенты с диабетом 2-го типа часто остаются без нужных им препаратов. На это MSK1.RU пожаловалась москвичка Анна, страдающая диабетом.

— Я покупала «Оземпик» в июле 2022 года. К сентябрю его уже было проблемно найти в аптеке. С 2023-го можно было купить за 20 тысяч рублей вместо 7–9 тысяч в редких аптеках. А к середине 2023-го вообще только через фармбайеров, — рассказала она MSK1.RU.

При этом Росздравнадзор опроверг РИА Новости данные о перебоях с аналогами «Оземпика». Поставки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются, заявили в ведомстве. По их данным, сейчас в гражданском обороте находится более 500 тысяч упаковок, из них в аптечной сети — 130 тысяч упаковок препарата.

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Оземпик Семавик Диабет Похудение Пропал препарат Аптеки
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Комментарии
22
Гость
44 минуты
"Я покупала "Оземпик" в июле 2022 года. К сентябрю его уже было проблемно найти в аптеке. С 2023-го можно было купить за 20 тысяч рублей вместо 7–9 тысяч в редких аптеках. А к середине 2023-го вообще только через фармбайеров" Всё идёт по плану!
Гость
1 час
в борьбе с натой "оземпика" не нужна
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