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Здоровье Новосибирец не смог записать в стоматологию 13-летнюю сестру: куда его отправили

Новосибирец не смог записать в стоматологию 13-летнюю сестру: куда его отправили

Он безуспешно пытался получить талон на месте, через 122 и записаться на сайте клиники

1 583
15 комментариев

В самой стоматологии журналисту НГС сказали, что нужно записываться через службу 122

Новосибирец не смог сходу взять талон в стоматологическую поликлинику для своей 13-летней сестры. В поликлинике объяснили, что в регистратуре талоны не выдают и рассказали, как можно поступить.

«Через сайт не получилось»

Сегодня, 22 октября, Виктор поехал в стоматологическую поликлинику № 9, расположенную по адресу Кошурникова, 10, чтобы взять талон на лечение зубов для младшей сестры, но, по его словам, сделать это в самом учреждении не удалось.

— Я пошел в детскую регистратуру, сестре 13 лет, где мне сказали, что талоны не выдают и нужно звонить по номеру 122. Сначала трубку не взяли, хотя я минут девять пытался до них дозвониться, потом на работу приехал и со второго раза получилось за минут пять. Мне сказали, что талонов нет и нужно звонить завтра. Я попробовал записаться через сайт поликлиники, но тоже не вышло: ближайшая дата — 5 ноября. Нажимаю, чтобы выбрать врача, а времени нет, другого врача — такая же история. Так ничего и не получилось. Что за бардак? — не понимает, как получит талон Виктор.

Он также предоставил в редакцию копии своих заявлений в вышестоящие инстанции.

Как предлагают записаться

Это учреждение не является подведомственным региональному Минздраву, его форма собственности — ЗАО. Журналист НГС позвонил в поликлинику, чтобы узнать, как туда можно попасть и как удобнее пациентам получить талон. В приемной сказали, что в поликлинике талоны не выдаются.

— Запись в городе, не только у нас, идет через службу 122 сейчас, на нашем сайте ее нет. Кроме того, запись ведет сайт единой регистратуры и госуслуги.

То есть на сайте самой поликлиники есть кнопка записи на прием, но сама услуга не работает: там можно посмотреть дни работы, но использовать для записи необходимо другие способы.

Кроме того, на сайте есть специальный раздел для пациентов, в котором рассказывается, как записаться к врачу.

На сайте учреждения описано то, что пытался выяснить Виктор

Ранее мы рассказывали о том, как новосибирец сделал более 90 звонков, но так и не смог записаться к терапевту в поликлинику. В итоге он приехал в регистратуру и попытался записать на видео разговор с сотрудниками. Ему показали на объявление, запрещающее вести съемку, и пригрозили вызвать охрану.

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Комментарии
16
Bream
22 минуты
Я попробовал записаться через сайт поликлиники, но тоже не вышло: ближайшая дата — 5 ноября (c) в целом это нормально. запись как правило идет за две недели. будешь смеяться, Виктор, но в платную стоматологию (если тебе надо к определенному "твоему" врачу) тоже не так то просто записаться. и тоже придется подождать
Гость
36 минут
😂😂😂😂😂 хальзова повысил губернатор
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