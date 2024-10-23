Запустите пневмонию — и получите менингит. Как не допустить опасную инфекцию, когда все вокруг болеют?

Заразная пневмония представляет реальную опасность. Пульмонолог рассказал, как не запустить эту болезнь Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По стране гуляет пневмония, и к ее лечению нужно подходить серьезнее, чем в случае с банальным насморком и ОРВИ. Врачи предостерегают: не затягивайте лечение, это может привести к ухудшению состояния, обострению хронических заболеваний и вообще фатальным последствиям.

Для определения тактики лечения нужно знать точный диагноз. Пульмонолог Наталья Эсаулова объяснила нашим коллегам из E1.RU, как определить, есть ли у вас пневмония, какие анализы нужно сдать и как правильно лечиться.

Наталья Эсаулова — врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дифференциальной диагностики Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

По каким анализам определяют пневмонию

— Если у человека появляются характерные симптомы и он подозревает у себя пневмонию, в первую очередь нужно идти к врачу, не заниматься самолечением и провести основные исследования — это рентгенография органов грудной клетки, общий анализ крови, С-реактивный белок . По этим показателям врач определит, есть ли пневмония и какая: вирусная или бактериальная, — объясняет пульмонолог. — Лечение должно начинаться в первые 24 часа от постановки диагноза, вне зависимости от того, сдал пациент эти анализы или нет.

Нередко пациенты возмущаются: «Я кашляю, у меня температура, явно у меня пневмония, а поставили ОРВИ и отправили домой». Врач ставит диагноз при наличии симптомов и при подтверждении их на рентгене или КТ.

— Многие пациенты сразу бегут на рентген или КТ, как только поднялась температура, но часто в этом нет необходимости. Никаких изменений в легких еще нет, и, если болезнь развивается, позже исследование приходится переделывать, — рассказывает Наталья Эсаулова. — Только врач принимает решение о необходимости проведения исследования, например, по наличию гнойной мокроты, лихорадке, слабости, изменениям в крови.

Если у пациента есть симптомы пневмонии (подробнее об этом читайте тут), но при этом нет изменений на рентгене или КТ, диагноз не ставится.

— И обратная ситуация: если изменения в легких есть, а симптомов нет, это не всегда значит, что у пациента пневмония. Под изменениями могут скрываться и опухоль, и туберкулез, и доброкачественные новообразования, — предостерегает врач.

Не стоит бежать на рентген или КТ, когда вы только заболели Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По клиническим рекомендациям диагноз «внебольничная пневмония» ставится при наличии изменений в легких на рентгене или КТ и двух из этих признаков:

остро возникшая лихорадка в начале заболевания (температура поднимается выше 38,0);

кашель с мокротой;

изменения в лабораторных исследованиях, которые пульмонолог назвал маркерами воспаления: лейкоцитоз (свыше 10×109/л) и/или палочкоядерный сдвиг (>10%).

Чем лечить пневмонию

За неделю только в Свердловской области зафиксировано более 1000 случаев заболевания пневмонией, причем 75% из них — это микоплазменная пневмония, и большинство заболевших — дети. Об этом E1.RU рассказал Александр Харитонов — главный внештатный специалист по медицинской профилактике свердловского минздрава.

Эксперт отмечает, что есть случаи, когда дети заражают взрослых, но те не всегда доходят до врачей, поэтому реальная картина может быть другой.

Наталья Эсаулова говорит, что обычно микоплазменная пневмония переносится легко, но у пациентов группы риска с хроническими заболеваниями, а также у детей и пожилых она может протекать тяжелее. Болезнь распространяется интенсивно в скученных коллективах: детских садах, школах и так далее.

Лечат микоплазменную пневмонию антибиотиками, которые действуют на возбудителя внутриклеточно.

— Особенность этой пневмонии еще и в том, что если ее несвоевременно начать лечить, то микоплазма может вызвать генерализованный процесс, то есть поражать другие органы и системы. Например, у детей может развиться менингит, — предупреждает пульмонолог.

После пандемии ковида у многих дома остались пульсоксиметры, с их помощью стоит следить за уровнем кислорода в крови. Если у здорового человека без хронической дыхательной недостаточности возникает лихорадка, боли в грудной клетке, одышка, слабость и уровень сатурации менее 92–93%, нужно вызывать скорую помощь.

— Молодым людям, у которых нет хронических сопутствующих заболеваний, пневмонию можно лечить на дому, — рассказывает врач. — Участковый терапевт назначит антибиотики и будет наблюдать за состоянием. Пациентов из группы риска при развитии пневмонии госпитализируют — это люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. У них риск развития осложнений очень высокий, и им назначают для лечения другие антибиотики.

Решение о способах лечения должен принимать врач. При самодеятельности вы можете серьезно навредить себе или близким Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Осложнения при пневмонии

Пневмония опасна осложнениями, это остро протекающее заболевание. Оно может пройти бесследно, если начать лечить вовремя. Но если его запустить или неправильно лечить, последствия могут быть фатальными. Если это бактериальная пневмония, могут быть осложнения, например плеврит (появление гноя в оболочке легких).

У пациентов с хроническими заболеваниями могут обостриться их старые болезни, но самолечение, а тем более антибиотиками, противопоказано. Врач настаивает: во время болезни нельзя самому себе назначать физиотерапевтические процедуры, пить БАДы. Все процедуры — строго по назначению врача.