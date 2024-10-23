«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам

Настасья Медведева Журналист НГС

Мошенники обычно очень хорошие психологи и умеют усыпить бдительность собеседника Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Мошенники придумывают тысячи способов, как обмануть людей, и не секрет, что в фаворитах сейчас именно интернет-мошенничество. И если к разводам с помощью мобильного банка и взламыванию аккаунтов в мессенджерах мы уже привыкли, то попытки злоумышленников добраться до личных данных на портале Госуслуг все еще вводят в ступор многих. На днях корреспондент НГС Настасья Медведева пообщалась с мошенником «из регистратуры поликлиники», к которой она прикреплена. Что может подкупить жертву в общении со злоумышленниками и как им противостоять, читайте в ее колонке от первого лица.

Весной этого года НГС писал о новой схеме обмана, якобы связанной с заменой полисов ОМС. Жертвы киберпреступников есть по всей России. На днях пообщаться с такими жуликами «посчастливилось» и мне.

Под конец рабочего дня мне позвонили с незнакомого номера, и хваленые многочисленные антиспамы от системы телефона, банков и приложений не смогли его остановить. В трубке звучал молодой мужской голос. Мой собеседник представился и сообщил, что является сотрудником регистратуры моей поликлиники. Он быстро объяснил, что сейчас по стране меняют полисы ОМС, и для его замены мне нужно подойти либо в свою поликлинику, либо в любое отделение «Мои документы».

Никаких подозрений у меня не возникло, все показалось довольно логичным: звонят предупредить о том, что мне лично нужно явиться во вполне осязаемое, существующее место и поменять полис. На такую реакцию, судя по всему, и расчет в этой схеме.

«Представитель поликлиники» как-то плавно перешел к теме о том, что, пока я буду планировать свой поход в медучреждение или в один из филиалов «Мои документы», для оперативности ему нужно зарегистрировать меня в какой-то базе данных этих полисов — так я якобы не буду стоять в очереди. В этот момент я начала догадываться, что вся эта прекрасная история — один большой подвох. Но из любопытства диалог решила продолжить.

Из регистратуры звонить пациентам из-за полиса ОМС звонить не могут Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Молодой человек терпеливо уже второй раз мне объяснял, для чего мне нужно назвать ему номер. Я решила: раз уж тупить — то до конца. И спокойно назвала собеседнику номер своего мобильного.

Ему это почему-то не понравилось.

— Этот номер у меня и так есть, я же вам звоню. Вы мне номер должны сказать, который вам по смс должен был прийти, — объяснил «сотрудник регистратуры».

Я зашла в сообщения, и ожидаемо заметила СМС с кодом для входа в мой профиль на портале Госуслуг. Не трудно догадаться, зачем им доступ: через него жулики получают доступ к личным данным и потом оформляют на доверчивых граждан кредиты или придумывают спектакль со взломом и игрой в помощников следопытов. А может, схема какая-то иная — кто знает, какие еще уловки есть в их арсенале.

— Молодой человек, номер мне в СМС пришел, но это пароль для входа на портал Госуслуг в мой личный кабинет. Вы же понимаете, что я вам его не назову, потому что вы мошенник и пытаетесь меня обмануть? — спросила я у «специалиста».

Он заметно разнервничался и начал разговаривать со мной на повышенных тонах.

— Никакой я не мошенник, я сотрудник поликлиники, — продолжил настаивать он с дрожью в голосе и с нарастающей нервозностью.

— Хорошо, о какой поликлинике речь? Номер, район, город хотя бы назовите, — попыталась взять инициативу в свои руки я.

— Я правда сотрудник регистратуры. Вы не согласны переоформлять полис? — уточнил жулик и, услышав отрицательный ответ, гневно продолжил: — Хорошо, Анастасия Игоревна, раз вы так хотите, не меняйте полис. Но тогда вам не будет доступна поликлиника, вас никто не будет там обслуживать.

Я заявила, что эта идея мне нравится — всю медицинскую помощь я получаю по ДМС от работодателя и в добровольном насилии над собой в виде походов в государственные поликлиники не нуждаюсь. Но это было сказано больше для шутки, чтобы окончательно вывести из себя собеседника.

— Ну и все, потом не удивляйтесь, — пригрозил мне «сотрудник медорганизации» и бросил трубку.

Вам звонили мошенники с предложением заменить полис ОМС? Да, и я попался (попалась) Да, но меня не проведешь Нет