«Ноги останутся в шрамах навсегда»: клиентка обвинила новосибирскую студию красоты в ожогах после эпиляции

Клиентка студии красоты рассказала о крайне неудачном первом опыте лазерной эпиляции Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Стремление к красоте иногда имеет плачевные последствия. Проживающая в тропиках женщина сделала лазерную эпиляцию в Новосибирске. Полученный результат буквально шокировал клиентку. После процедуры, по ее словам, у нее появились ожоги, за которые она теперь хочет получить денежную компенсацию и извинения. Подробности неудачного похода в салон красоты выясняла журналистка НГС Рихарда Лем.

Получила множественные ожоги

В редакцию НГС с жалобой на новосибирскую студию красоты L.W. by Panarina обратилась Екатерина. Она рассказала, что 20 сентября 2024 года первый раз в жизни пришла на процедуру лазерной эпиляции. У нее на тот момент на ногах был свежий загар, так как большую часть времени она проживает в Индонезии.

— Увидев мой загар, врач Ирина Н. сказала: «На такие темные ноги мы обычно не делаем, но давайте попробуем». Я не настаивала, нет так нет. Но она сделала пару вспышек для пробы и сказала, что реакция хорошая, и продолжила процедуру, — поделилась своим опытом женщина.

На ногах остались ожоги и синяки Источник: читательница НГС Екатерина











Екатерина недоумевает, почему после того, как на первой ноге выступили следы от ожогов, врач не прекратила процедуру. Сама же она терпела, потому что не знала, насколько процедура должна быть болезненной. А оценить то, что происходит с ее ногами, она не могла, потому что лежала в защитных очках лицом вниз.

— Процедуру я делала впервые и не знала, что боль и жжение — это не норма! Я ей говорила, что ноги горят, она молча продолжала. После процедуры, когда я села на кушетку, обнаружила огромные волдыри по всем ногам, будто пчелы покусали! Ноги пульсировали и все горело. Врач уже выписывала крема, которые мне надо будет купить и заливала меня «Пантенолом» в три слоя. Также она сообщила мне после процедуры, что ноги мне делать нельзя: слишком темная кожа, — возмущается клиентка.

На следующий день Екатерина отправила фотографию своей ноги на номер телефона студии красоты и спросила, нормально ли то, что кожа покрылась пятнами. В ответ администратор предложила запись на консультацию к врачу. В распоряжении редакции есть консультационный лист за подписью врача Елены Тимофеевой от 21 сентября. Девушке прописали крема, таблетки, запретили загорать три месяца и трогать поврежденную кожу.

Пострадавшую записали к другому врачу, не тому, который проводил процедуру изначально Источник: Екатерина











— Я получила множественные ожоги первой и второй степени — до волдырей, синяков, с последующей пигментацией, которую мне нужно будет лечить за свой счет год, — резюмирует Екатерина. — И есть большая вероятность того, что ноги останутся в шрамах навсегда!

Реакция со стороны студии красоты не удовлетворила пострадавшую. Она рассказала о неудачном опыте в соцсетях, ее подписчики стали отмечать салон и хозяйку, после чего с Екатериной связалась лично владельца заведения. Она выразила сожаление по поводу случившегося в ходе телефонного разговора.

— Когда речь зашла о денежной компенсации, то Наталья пропала, перестала отвечать, — пожаловалась клиентка. Сейчас, по ее словам, она работает с адвокатом, а также готовит коллективную жалобу в Роспотребнадзор.

Клиентка жалуется на ожоги первой и второй степени Источник: Екатерина











Есть и другие пострадавшие

14 октября Екатерина написала гневный отзыв в 2ГИС, в котором признала, что ей вернули деньги за процедуру и выдали множество лекарственных кремов, но извинений от врача она не дождалась.

— Посочувствовали все, кроме самой Ирины Н., которая даже не вышла из кабинета, чтобы хотя бы лично принести извинения! В данный момент я нахожусь за границей, и моя жизнь здесь очень ограничена, так как реабилитационный период — полгода! А в тропическом климате, где солнце 24/7 и +40, тяжело. Я вынуждена ходить в штанах, обрабатывать кожу каждый день, покупать крема за свой счет, отменять съемки по работе! Засыпаю только с успокоительными таблетками. Этот недуг просто разрушает меня морально! — пожаловалась она.

Такой отзыв Екатерина оставила в 2ГИС Источник: скриншот с 2ГИС











Хотя рейтинг на 2ГИС у студии 4.5, среди комментариев оказалось еще несколько похожих жалоб. 18 октября Ирина К. написала:

– Хотите ожоги на коже? Тогда вам на лазерную эпиляцию в данный салон.

Карина Т. тоже пожаловалась на ожоги, волдыри и слезшую кожу после процедуры и отметила, что перед ней тоже не извинились, кроме того, ей не вернули деньги:

— К огромному сожалению, я не могу прикрепить фотографии, как это сделала предыдущая девушка, так как процедура была глубокого бикини, и ожоги у меня в самом интимном месте.

«Там не останется ничего»

Хозяйка студии Наталья Панарина корреспонденту НГС заявила, что «там не останется ничего».

– Мы имеем медицинскую лицензию, все врачи у нас с документами, у нас абсолютно все оборудование проходит регистрацию, лицензирование. И мы работаем официально, по закону, – рассказала Наталья Панарина.

Юрист Юлия Казанцева добавила, что салон не получал официальную претензию от клиентки, и отказалась комментировать конфликт:

— Медицинские организации не имеют права давать никакие комментарии никаким лицам, если это касается каких-то их посетителей, потому что фактически они являются пациентами в соответствии с законом 323-м (Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», — прим.ред.).

Компенсацию можно получить в суде

Пострадавшая готовит документы для обращения в суд. И это верная тактика, считает независимый юрист Олеся Зубченко.

— Здесь действуют закон о защите прав потребителей. Если услуга оказана не качественно, более того, причинён лёгкий вред здоровью, то надо, во-первых, обратиться в медучреждение и зафиксировать, что имеются ожоги на ногах; во-вторых, коль скоро вину в салоне признают (раз вернули денежные средства за оказанную услугу), Екатерина вправе требовать компенсацию морального вреда. И такая компенсация будет в любом случае присуждена судом. Ну и плюс, если производилось какое-то лечение, клиентка также вправе требовать компенсацию затрат на лечение. А в случае частичной утраты трудоспособности можно еще взыскать убытки за потерю рабочего времени, — прокомментировала ситуацию Олеся Зубченко.