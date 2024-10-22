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Здоровье «Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы

«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы

Честный рассказ дамы, которая не пьет уже пять лет

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28 комментариев

Первое время девушка нередко сталкивалась с косыми взглядами, когда отказывалась выпивать на вечеринках

С чем у вас ассоциируется пятница? Конец рабочей недели, два выходных впереди и, наверняка, бокал вина или бутылочка пива в заведении или в гостях у друзей. Ну что такого? А теперь представьте, что в один момент вы резко отказываетесь от спиртного. Конечно, для кого-то в этом нет никаких проблем. А кто-то не представляет выходные без алкогольной вечеринки. И от того восприятие тех, кто ни с того ни с сего отказался от вредной привычки, становится странным. Героиня колонки 72.RU не пьет уже пять лет. Что изменилось за это время в ее жизни — читайте в рассказе от первого лица.

Не было какого-то одного дня или конкретного эпизода из жизни, который бы перевернул мое мнение по поводу алкоголя. Это накапливалось постепенно, как и любая другая зависимость. В какой-то момент поняла, что посиделки с друзьями каждую неделю по пятницам или в выходные — это уже чересчур. Помогло понять, что что-то не так, когда уже стало отказывать чувство меры. Сначала «чтобы было весело» хватало пары бокалов, но постепенно количество выпитого за вечер росло. Что не нравилось? Да все: стало казаться, что без алкоголя вечер с друзьями не может быть достаточно веселым, денег уходило в месяц прилично, похмелье по утрам.

Я не пью уже 5-6 лет. И это как с сигаретами — первое время после отказа было тяжело, постоянно везде мерещились поводы, чтобы вернуться к вредной привычке. Но если курить я бросила год назад и через два месяца уже и думать забыла о сигаретах, то с алкоголем отвыкание было дольше, около полугода. Первое время после отказа от спиртного казалось скучно все. Хотя у меня были хобби, я занималась рисованием, ходила на всякие курсы по дизайну, развития скиллов и так далее.

Но вот когда все друзья или коллеги на корпоративе (все-все-все) пьют, а ты один «простите, я не буду», то на тебя смотрят косо. И это было тяжелее всего.

Я тогда работала в сфере, где много всяких праздников, корпоративов. Каждый раз было сложно объяснить, почему я не пью даже бокальчик, а для меня это стало принципом — не пить совсем. Особенно запомнился эпизод, когда мы ездили с коллегами на съемки к начальнице, успешно отсняли материал, а после начальница достала бутылку шампанского и предложила отметить. На мой отказ отреагировала очень удивленно, стала уговаривать. Но я все равно отказалась, на тот момент я не пила уже год. И считаю, что нет смысла выпивать даже чуть-чуть, даже шампанское. Даже на Новый год или день рождения. Лучше отказаться совсем. По крайней мере, такой выбор сделала я. Другие могут считать иначе.

При этом все родные отнеслись с пониманием, как и близкие друзья. А те, с кем в основном встречались на общих посиделках с алкоголем отсеялись. Хобби и интересы были и раньше, они остались. Разве что смогла больше времени уделять чему-то полезному и важному — семье, рисованию, монтажу, прогулкам. На корпоративы я теперь практически не хожу: это действительно почти всегда скучно, если не выпивать. Сидишь и думаешь, сколько полезного мог бы сделать вместо этого.

Физически я стала лучше питаться. Цвет лица, вес, сон нормализовались, лучше и быстрее соображаешь, нет этого дня на «полежать и отоспаться» после вечеринки. Что можно назвать минусом? Отказ от корпоративов и пьяных посиделок, возможно, кто-то назовет минусом (но не я). Я для себя вижу только плюсы: ясное сознание, семья, друзья, работа, хобби, крепкий и хороший сон.

А вы бы смогли отказаться от алкоголя?

Да, давно уже сделал это!
Я и так редко пью
Не вижу смысла отказываться, меня все устраивает
Нет, я люблю хороший алкоголь
Я владелец алкомаркета и хочу посмотреть ответы

Алексей Конин из Тюмени отказался от алкоголя после затяжного пьянства. Говорит, что сейчас по-настоящему счастлив. В колонке он поделился историей, как пришел к новой жизни. Помимо этого о вреде сахара сказано уже многое, но не все спешат от него отказаться. 33-летняя управляющая магазином Татьяна Ковригина из Красноярска уже год живет без этого продукта и чувствует себя прекрасно. Она поделилась своим личным опытом отказа от этого продукта.

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Отказ от алкоголя Алкоголь Борьба за трезвость
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Комментарии
29
МАРГО
41 минута
Хорошие девочки, вроде меня, могут позволить себе только глоток вина из бокала мужа. Он же всегда присмотрит за тобой...
Гость
49 минут
Пьяная баба себе не хозяйка.
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