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Здоровье Уровень лептина и еще девять бесполезных анализов — список от врача

Уровень лептина и еще девять бесполезных анализов — список от врача

Некоторые тесты — зря потраченные деньги и время

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Самостоятельно разобраться во всех видах анализов, которые порой назначают медики, очень сложно

Анализы — маркер состояния организма. Врачи их назначают пациентам для подтверждения, опровержения и контроля диагноза и не устают повторять, что лечат болезнь, а не цифры на бумажках из лаборатории. Если анализы назначаются без объяснения причины, это очень плохой сигнал.

Поэтому стоит задуматься, если доктор гоняет вас по лабораториям, и тем более не стоит проявлять самодеятельность в этом вопросе. Кроме того, есть анализы, которые вообще сдавать не имеет смысла: вы только зря потратите нервы, время и деньги. Почему и какие — нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказала врач-терапевт, нефролог Регина Ахуньянова.

Анализ на определение инсулина в крови

Уровень инсулина изменяется в течение дня независимо от приема пищи. Достоверно определить уровень инсулина можно только с помощью эугликемического клэмпа (ЭГК), который используется при научных исследованиях.

Сывороточное железо

Железо в крови отличается высокой изменчивостью в течение дня. Если ваша цель — диагностика анемии, то необходимо проверить уровень гемоглобина, ферритина, коэффициента насыщения трансферрина.

Анализы на витамины

Это недостоверный метод диагностики дефицитов, так как в сыворотке крови не отражается реальная картина по витамину. На данный момент максимально изучен и достоверен анализ только на витамин D и В12.

Анализ на уровень лептина

Лептин — гормон, который участвует в регуляции аппетита и пищевого поведения. Этот гормон вырабатывается в жировых клетках, поэтому чем больше жировой ткани в организме, тем больше лептина. У людей с ожирением этот гормон в любом случае будет больше нормы.

ХМС по Осипову

Анализ для оценки микробиоты кишечника. По цене — космически дорого, на практике — недостоверно. В заключении анализа выдается перечисление выявленных микроорганизмов и их количество в организме. Но никто не знает точный состав микрофлоры — ни качественный, ни количественный.

Анализ на йод

Определение анализа крови и мочи не показывает реальные запасы йода, он накапливается в клетках щитовидной железы.

IgG к пищевым аллергенам

В 99% случаев этот анализ показывает перенесенную болезнь и не дает никакой информации, лечить не надо. Этот анализ неинформативный, так как наличие специфических антител не означает наличие аллергии. Антитела вырабатываются на появление в организме антигена, в данном случае — пищевого продукта. То есть человек употреблял данную пищу и клетки организма это запомнили.

Анализ на дисбактериоз

Анализ на микрофлору кишечника. В кишечнике больше тысячи различных видов микробов, но анализ на дисбактериоз может оценить только несколько десятков штаммов бактерий. Он не показывает истинное состояние микрофлоры.

Гемосканирование

Анализ по капле крови с помощью микроскопии. По этому анализу обещают определение дисбактериоза, паразитарных инфекций, состояние иммунитета и даже определение рака. Но на глаз с помощью микроскопа такие данные узнать невозможно. Анализ абсолютно бесполезен.

Анализ волос на микроэлементы

В волосах нет кровеносных сосудов, поэтому смысла в этом анализе нет, так как он не может отражать количество микроэлементов в организме.

Тесты, которые нужно сдавать ежегодно каждому из нас

Ранее терапевт рассказал, какие анализы, напротив, нужно сдавать каждый год, чтобы иметь представление о состоянии своего здоровья. Это в том числе:

Общий анализ крови

Общий, или клинический, анализ оценивает уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других компонентов крови. Результаты исследования позволяют врачу определить, есть ли в организме воспалительный процесс или признаки инфекции. Общий анализ крови также используют для диагностики анемии.

Биохимический анализ крови

Исследование дает представление о работе внутренних органов (печень, сердце, почки) и оценивает уровень в крови холестерина, глюкозы, билирубина, креатинина и других важных соединений. С помощью анализа также можно обнаружить воспалительный процесс, нарушения баланса микроэлементов и обмена веществ.

Липидный профиль

Определяет уровень в крови не только общего холестерина, но и липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина), липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина). Именно эти показатели являются ключевыми при оценке вероятности развития атеросклероза и других нарушений в работе сердца или сосудов.

Полный список читайте по ссылке.

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