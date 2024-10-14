«В каждом классе до 30% заболевших»: в новосибирском лицее ввели карантин для младших классов

Карантин продлится неделю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирском лицее №9 ввели карантин в начальных классах. Как сообщили НГС родители нескольких учеников, дети в учебном заведении Железнодорожного района заболели ротавирусом.

Временно исполняющая обязанности директора лицея Екатерина Моноенко подтвердила НГС, что заболели ученики нескольких начальных классов. Они находятся на карантине до середины октября. Собеседница уточнила, что дети заболели ОРВИ.

— У нас ушли четыре класса — два первых и два третьих. Мы их на неделю закрыли. С 11 по 17 октября они на дистанционном обучении, учителя им все задания выкладывают. В каждом классе от 20% до 30% заболевших, — уточнила она.

В конце сентября в Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Решение было связано с начавшимся сезоном простуд.

НГС попросил новосибирцев рассказать, как они болеют ОРВИ этой осенью, а терапевт назвала особенности эпидсезона в городе в этом году.