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Здоровье «В каждом классе до 30% заболевших»: в новосибирском лицее ввели карантин для младших классов

«В каждом классе до 30% заболевших»: в новосибирском лицее ввели карантин для младших классов

Дети учатся дистанционно

1 976
6 комментариев

Карантин продлится неделю

В новосибирском лицее №9 ввели карантин в начальных классах. Как сообщили НГС родители нескольких учеников, дети в учебном заведении Железнодорожного района заболели ротавирусом.

Временно исполняющая обязанности директора лицея Екатерина Моноенко подтвердила НГС, что заболели ученики нескольких начальных классов. Они находятся на карантине до середины октября. Собеседница уточнила, что дети заболели ОРВИ.

— У нас ушли четыре класса — два первых и два третьих. Мы их на неделю закрыли. С 11 по 17 октября они на дистанционном обучении, учителя им все задания выкладывают. В каждом классе от 20% до 30% заболевших, — уточнила она.

В конце сентября в Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Решение было связано с начавшимся сезоном простуд.

НГС попросил новосибирцев рассказать, как они болеют ОРВИ этой осенью, а терапевт назвала особенности эпидсезона в городе в этом году.

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В новосибирском лицее №9 ввели карантин в начальных классах. Как сообщили НГС родители нескольких учеников, дети в учебном заведении Железнодорожного района заболели ротавирусом. Временно исполняющая обязанности директора лицея Екатерина Моноенко подтвердила НГС, что заболели ученики нескольких начальных классов. Они находятся на карантине до середины октября.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Очень много болеет
Гость
1 час
А химтрейлы от дяди володи когда отменят? Или все по плану?))) А жижу от чупакабры че не рекламируем?
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