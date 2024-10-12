НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

сев.

 751мм 51%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Банды и маньяки из 90-х
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Неделя в Узбекистане
Бьюти-процедуры для животных
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Здоровье «Когда я делаю это, у меня ничего не болит»: секрет долголетия 95-летней танцовщицы

«Когда я делаю это, у меня ничего не болит»: секрет долголетия 95-летней танцовщицы

Ишпуля Жамбулатова уверяет: старость ее не догонит

160
Написать комментарий

95-летняя долгожительница поделилась секретами продления молодости — откуда она берет энергию?

Ишпуле Кавкуловне Жамбулатовой исполнилось 95 лет, но энергией она заряжает даже правнуков: эта бабушка танцует, ходит на гимнастику и плавает.

Танцам она посвятила всю жизнь: Ишпуля — педагог-хореограф. В Бурятии она стояла у истоков открытия хореографического училища, а в Казахстане получила орден «Курмет» (с казахского — «уважение, почет»). И это в 90 лет, уже после того, как Ишпуля освоила компьютер и написала свою книгу.

— Написала бы вторую, но глаза уже подводят, — признаётся Ишпуля Кавкуловна.

Сейчас Ишпуля живет в Москве в окружении внуков и правнуков. И те не только любят бабушку — уважают.

— Я никому не в тягость, мне не нужна помощь, — говорит про себя Ишпуля Кавкуловна. — Я говорю: «Я самый богатый человек!» Самое большое богатство — это здоровье. А над ним надо работать.

Секрет продления молодости Ишпуля раскрыла в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,38

Грекк,40

Ксения,38

Гостевой Гость,48

Максим,38

Ольга,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление