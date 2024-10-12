«Когда я делаю это, у меня ничего не болит»: секрет долголетия 95-летней танцовщицы

95-летняя долгожительница поделилась секретами продления молодости — откуда она берет энергию? Источник: Городские порталы

Ишпуле Кавкуловне Жамбулатовой исполнилось 95 лет, но энергией она заряжает даже правнуков: эта бабушка танцует, ходит на гимнастику и плавает.

Танцам она посвятила всю жизнь: Ишпуля — педагог-хореограф. В Бурятии она стояла у истоков открытия хореографического училища, а в Казахстане получила орден «Курмет» (с казахского — «уважение, почет»). И это в 90 лет, уже после того, как Ишпуля освоила компьютер и написала свою книгу.

— Написала бы вторую, но глаза уже подводят, — признаётся Ишпуля Кавкуловна.

Сейчас Ишпуля живет в Москве в окружении внуков и правнуков. И те не только любят бабушку — уважают.

— Я никому не в тягость, мне не нужна помощь, — говорит про себя Ишпуля Кавкуловна. — Я говорю: «Я самый богатый человек!» Самое большое богатство — это здоровье. А над ним надо работать.