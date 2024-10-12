Сделаешь и умрешь? Доктор медицинских наук развенчивает восемь мифов о прививках

А вы делаете прививки себе и детям? Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Особенный страх перед прививками — у родителей. Когда речь заходит о том, что надо сделать укол любимому чаду, одолевают страхи. Сразу кажется, что прививки — это зло, ничего, кроме вреда, они не принесут. А задумывались ли вы, верно ли это утверждение хотя бы на долю процента? Популярные страшилки о прививках рассказывает 63.RU доктор медицинских наук, профессор Ольга Борисова.

С Ольгой Борисовой обсудили восемь заблуждений антипрививочников Источник: архив Ольги Борисовой











Далее — от первого лица.

Тезис № 1. После прививки ребенок может заболеть той болезнью, от которой его вакцинируют

Вакцины бывают разные. Инактивированные, то есть те, что содержат убитые микроорганизмы, и живые, то есть те, которые содержат ослабленный живой микроорганизм. Видимо, поэтому родители опасаются, что ребенок может заболеть той болезнью, от которой его прививают. У малыша могут возникать, как правило, легкие симптомы того заболевания, против которого он получает вакцину. Но это бывает крайне редко.

Тезис № 2. После прививки ребенок может умереть, потому что вакцина содержит много токсичных добавок

Вакцина перед тем, как дойти до потребителя, проходит три стадии апробации, в том числе на людях. Безусловно, если производитель вакцины видит какие-то последствия на этом этапе, она просто не будет доведена до потребителя. И если мы говорим о детях, то, конечно же, вакцины никаких токсичных субстанций не содержат. В них могут быть остатки белка или другие поддерживающие их жизнедеятельность субстанции, на которые у ребенка может быть аллергия. Но она возможна на любой препарат в принципе.

Тезис № 3. После вакцинации у ребенка может развиться аутизм

Этот вопрос поднимался еще много лет назад. Я изучила много литературы по этому поводу. Никакими исследованиями не доказана связь между вакцинацией и развитием аутизма. Вакцинация идет уже много лет, она началась у нас не 10 и не 20 лет назад. И связи, по крайней мере в научных исследованиях, между перенесенной вакцинацией и аутизмом не выявлено.

Тезис № 4. Вакцины провоцируют тяжелые заболевания в будущем

Трудно предсказать, что будет с тем или иным человеком, в том числе с ребенком, в будущем, какие заболевания он перенесет. Обвинять в этом вакцину совершенно неправомочно. Да, безусловно, вакцины — это препараты, которые действуют в первую очередь на нашу иммунную систему, но они задействуют ее именно в отношении конкретного заболевания. Например, вакцина против кори образует антитела именно против кори. Утверждение, что дальше прививка на что-то как-то повлияет, беспочвенно. Никаких исследований, которые бы это подтверждали, до настоящего времени нет.

Вакцины и правда влияют на нашу иммунную систему, но они задействуют ее в отношении конкретного заболевания Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Тезис № 5. Здоровый ребенок (или взрослый) перенесет болезнь легко и без прививки

Есть инфекции, мы их называем детскими, которыми чаще всего болеют люди в детстве. Например, ветряная оспа, краснуха. С одной стороны, да, вроде бы эти заболевания лучше и легче перенести в детстве, но есть заболевания и более тяжелые, о которых мы немного забыли, — например, дифтерия. Буквально лет 15 назад мы встречали тяжелейшие случаи с летальными исходами, массу осложнений у детей — на сердце, на нервную систему, почки; заболевание может вызвать полиорганную недостаточность, септические осложнения вплоть до шокового состояния. Пока дифтерии у нас нет, но мы понимаем, что она так же, как корь, в любой момент может вернуться.

Еще могу привести в пример такое заболевание, как менингококковая инфекция. Вакцинация против нее не входит в национальный календарь прививок, но многие родители вакцинируют ребенка, потому что вакцина есть в поликлиниках. Менингококковая инфекция — тяжелейшее заболевание, очень часто приводит к летальному исходу, при генерализованных формах летальность достигает 50%.

Тезис № 6. Прививка — это большая нагрузка на организм, и после вакцинации в течение нескольких дней ребенок может подцепить какой-нибудь вирус

Любая вакцина — это препарат, который влияет на нашу иммунную систему. В дальнейшем вырабатываются иммунные тела в определенной последовательности. Чтобы ребенок был защищен от той или иной инфекции, нужно, чтобы прошло от трех недель и более от момента вакцинации. Сказать, что в этот период ребенок чаще болеет, нельзя. Таких наблюдений нет. И тем людям, которые говорят, что вакцина — это нагрузка на организм, я хочу сказать, что инфекция, если ребенок не вакцинирован, — это нагрузка на организм в разы больше. И к чему приведут инфекционные заболевания, какие осложнения будут в течение болезни, в ближайшем и отдаленном будущем, точно сказать нельзя.

Врачи рекомендуют привить детей до того, как они пойдут в детский сад Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Тезис № 7. Зачем ребенка прививать от болезней, которых сейчас нет?

Буквально 5−6 лет назад считали, что корь не встречается на территории Российской Федерации. Но корь нам привезли из Азии, и как раз непривитая прослойка людей — это и взрослые, и дети — начала болеть. А корь обладает высокой контагиозностью (заразностью. — Прим. ред.) — до 100%. Вспышки кори возникают и сейчас. А это одна из инфекций, которые протекают не совсем благоприятно для организма. И к сожалению, есть случаи летальных исходов и среди детей.

Мы немного забыли и про полиомиелит. Да, он вроде бы и не встречается на территории РФ, но опять-таки есть завозные случаи. Стоит помнить, что его последствия очень тяжелые. Если ребенок переносит заболевание на первом году, то часто остается глубоким инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Возможны тяжелые двигательные нарушения, последствия поражения головного мозга.

Во время ковида многие люди носили маски, реже появлялись в общественных местах, и мы видели резкое снижение заболеваемости — в том числе и так называемыми детскими инфекциями. Сейчас мы наблюдаем резкий рост многих инфекций. В первую очередь это корь, коклюш. Заболеваемость коклюшной инфекцией за последние два года выросла у детей в десятки раз. А это тоже, в общем, достаточно тяжелое заболевание, особенно когда ребенок переносит его в раннем возрасте. И мы не можем гарантировать, что в ближайшее время у нас не вернется такое заболевание, как дифтерия, например.

Тезис № 8. До детского сада или школы прививки детям можно не делать. Делать их надо, когда ребенок придет в коллектив

Если мама боится вакцинировать ребенка, особенно малыша, которому несколько месяцев, это ее право. Она защищена законодательством, но, я думаю, здесь просто нужен индивидуальный подход. Ребенка можно вакцинировать, но не обязательно в сроки национального календаря. Можно чуть позже, но делать это обязательно нужно, потому что только вакцинация может защитить от тяжелых летальных инфекций. И сделать это нужно до того, как ребенок начнет широко контактировать со сверстниками. Если малыш на первом году жизни в основном находится с мамой и у него не такой широкий контакт с другими людьми, то в принципе можно и подождать. Но когда ребенок отправляется в детский сад, там группа детей 25−30 человек, и у каждого свои заболевания, и каждый контактирует еще с массой людей. Вот к этому времени нужно, чтобы ребенок был защищен от инфекций прививками, которые входят в национальный календарь.