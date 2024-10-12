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Директор завода ответил на обвинения

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Здоровье эксклюзив «Пришла с непонятными хотелками»: директор ответил на обвинения сибирячки, задыхающейся после работы на заводе

«Пришла с непонятными хотелками»: директор ответил на обвинения сибирячки, задыхающейся после работы на заводе

Юлия Пантюхова хочет, чтобы ее заболевание признали профессиональным

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20 комментариев

Юлия сейчас на серьезных препаратах, которые позволяют ей нормально дышать

Директор по производству завода «Термолэнд» ответил на обвинения сибирячки Юлии Пантюховой. Женщина добивается, чтобы компания признала, что она получила тяжелое заболевание из-за работы контролером. Женщине установили гиперчувствительный пневмонит после того, как она шесть лет проработала в цехе по изготовлению сэндвич-панелей.

Евгений Таланик, директор по производству завода «Термолэнд», уверен, что выход у завода был сейчас только один: по справке отстранить женщину от работы без сохранения зарплаты. И предложить ей работу дворником, отправив на медкомиссию.

В разговоре с корреспондентом НГС он заявил, что четких требований Юлия Пантюхова не выдвигает. И он не понимает, чего добивается женщина.

— Я хотел убедиться, что ей можно это делать, вот и всё. Я не считаю, что я не прав. Я ее не гнобил. Я ее знаю как, в принципе, работника нормального, пока она не пришла с какими-то непонятными хотелками, которые она даже не озвучила. Я по закону не знаю, что я должен сделать, — отметил Евгений Таланик.

После этой беседы в личные сообщения женщине пришли угрозы об обращении с жалобами в опеку.

Всю историю конфликта вы можете прочитать в статье.

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Компания «Термолэнд» производит сэндвич-панели с минеральным утеплителем, системы утепления фасадов и быстровозводимые здания с 2006 года. Сейчас она входит в ГК «Регион Трейд». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и директор — Владимир Белый, известный в области предприниматель. В группе компаний есть предприятия, связанные со строительством, а также оптовой торговлей сахаром. За 2023 год выручка только «Термолэнда» составила 2,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 58,5 миллиона.

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Комментарии
20
28131500
50 минут
"Хотелки" надо письменно излагать. Желательно с юристом. Чтобы начальство могло их разобрать.
Юккa
43 минуты
Все это не так просто установить, разбираться надо, проводилась ли спецоценка условий труда, какие у нее они были, проходила ли она медосмотры.
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