«Пришла с непонятными хотелками»: директор ответил на обвинения сибирячки, задыхающейся после работы на заводе

Юлия сейчас на серьезных препаратах, которые позволяют ей нормально дышать Источник: Юлия Пантюхова











Директор по производству завода «Термолэнд» ответил на обвинения сибирячки Юлии Пантюховой. Женщина добивается, чтобы компания признала, что она получила тяжелое заболевание из-за работы контролером. Женщине установили гиперчувствительный пневмонит после того, как она шесть лет проработала в цехе по изготовлению сэндвич-панелей.

Евгений Таланик, директор по производству завода «Термолэнд», уверен, что выход у завода был сейчас только один: по справке отстранить женщину от работы без сохранения зарплаты. И предложить ей работу дворником, отправив на медкомиссию.

В разговоре с корреспондентом НГС он заявил, что четких требований Юлия Пантюхова не выдвигает. И он не понимает, чего добивается женщина.

— Я хотел убедиться, что ей можно это делать, вот и всё. Я не считаю, что я не прав. Я ее не гнобил. Я ее знаю как, в принципе, работника нормального, пока она не пришла с какими-то непонятными хотелками, которые она даже не озвучила. Я по закону не знаю, что я должен сделать, — отметил Евгений Таланик.

После этой беседы в личные сообщения женщине пришли угрозы об обращении с жалобами в опеку.

Всю историю конфликта вы можете прочитать в статье.