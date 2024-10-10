Не только ОРВИ с температурой: с какими болезнями можно перепутать ковид — неочевидные симптомы

Иногда симптомы ковида могут походить на признаки ротавирусной инфекции Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Заболеваемость ковидом в России начала снижаться, но по-прежнему держится на высоком уровне — за неделю выявили 33 тысячи новых случаев. Врачи говорят, что для подтверждения диагноза всегда нужно делать тест, однако прежде коронавирусную инфекцию нужно заподозрить. А она иногда проявляет себя так, что ее легко можно перепутать и с другими заболеваниями. Разбираемся, под какими масками может прятаться ковид и на какие неочевидные симптомы нужно обращать внимание, чтобы его не пропустить.

ОРВИ и грипп

Про схожесть симптомов ковида, ОРВИ и гриппа сказано немало, но не будет лишним повторить — при любых признаках респираторной инфекции врачи советуют делать ПЦР-тест на коронавирус.

— Ковид сейчас часто выглядит как обычное ОРВИ. Конечно, у каждого вируса есть своеобразный стиль, но без ПЦР-диагностики их можно перепутать, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Например, для гриппа характерен кашель, как правило, с дискомфортом за грудиной, а при ковиде часто встречается заложенность грудной клетки. Также при ковиде бывает охриплость и осиплость голоса, эти же симптомы характерны для аденовируса и парагрипповируса.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус варианта FLiRT, мало отличаются от симптомов ОРВИ Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Ротавирус и норовирус

Проявления ковида не всегда ограничиваются признаками ОРВИ. Например, некоторые пациенты сталкиваются с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта.

— Вообще при ковиде это бывает сейчас достаточно редко, но тем не менее может случиться, что у человека диарея, тошнота, рвота, при этом температура 38. Можно подумать, что это обычный рота- или норовирус, а это может быть ковид, — говорит Скороходов.

Врачи советуют проверяться на коронавирус при симптомах со стороны ЖКТ, если они при этом сопровождаются какими-либо признаками ОРВИ.

— Необязательно тестироваться на ковид при диарее или рвоте, если при этом нет температуры, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Но если есть какие-то другие симптомы, например боль, потеря обоняния, насморк и так далее, в сочетании с желудочно-кишечными проявлениями, то это повод сделать тесты и на ковид, и на грипп.

Николай Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков отмечает, что проявления со стороны желудочно-кишечного тракта могут быть при любых респираторных инфекциях.

— Например, вариант гриппа H3N2, при котором у части пациентов всё начиналось именно с диспептических проявлений (связанных с нарушением пищеварения. — Прим. ред.), — говорит Андрей Поздняков. — Но другой вопрос, что это сопровождалось достаточно высокой температурой и на ковид это не похоже, а на кишечную инфекцию — да. Часть пациентов с H3N2 обращались с симптомами, превалирующими именно со стороны желудочно-кишечного тракта.

Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь».

По словам Позднякова, сейчас нет подъема кишечных инфекций, более выраженно вирусные диареи активируются в холодное время года, а не в межсезонье.

Пневмония

Иван Скороходов отмечает, что также вирусную пневмонию, вызванную ковидом, можно перепутать с бактериальной. Проявления у них будут схожими, а вот лечение — разным. Именно поэтому важно вовремя сделать тест и определить причину болезни.

— При пневмонии у человека выраженный кашель и длительная повышенная температура тела могут быть больше пяти дней. При бактериальной пневмонии она может быть и невысокой, чуть больше 37, но она длительная. При ковиде та же самая ситуация, но температура, как правило, более высокая — 38 и больше. То есть с обычными пневмониями можно тоже перепутать.