18-летний новосибирец с ОРВИ затянулся вейпом и чуть не умер

Юноше пришлось сменить больницу после курения Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Новосибирске 18-летний парень чуть не умер после того, как покурил вейп во время лечения тяжелой формы ОРВИ. Всего несколько затяжек вызвали токсическое отравление организма, не успевшего восстановиться от болезни. Об этом сообщили в Минздраве России.

По данным министерства, молодой человек проходил лечение в одной из больниц города. Во время приема гостей, к нему пришли друзья и принесли ему вейп. После курения, у юноши поднялась температура, началась тошнота, а также он пожаловался на острую нехватку воздуха. Сибиряка подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких), но его состояние не улучшилось. В итоге молодого человека перевели в клинику Мешалкина в тяжелом состоянии.

— У него альвеолярно-капиллярная мембрана в легких была поражена настолько, что просто не могло быть обеспечено содержание кислорода и транспортировка его в кровь. Эту функцию временно передали аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Благодаря ему легкие постоянно омывались чистой, уже насыщенной кислородом кровью, — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для взрослых НМИЦ им. Мешалкина Минздрава России Михаил Дерягин.

Параллельно с этим для юноши был назначен курс терапии для борьбы с легочной инфекцией. После того как состояние пациента стабилизировалось, его перевели в медицинское учреждение, из которого он поступил, для продолжения лечения.