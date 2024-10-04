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Здоровье Зафиксирована вспышка инфекции, из-за которой из глаз льется кровь. А новосибирцам стоит бояться?

Зафиксирована вспышка инфекции, из-за которой из глаз льется кровь. А новосибирцам стоит бояться?

С вирусом Марбург очень тяжело бороться

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4 комментария

Вирус Марбург, как и ковид, распространяется с помощью летучих мышей

В Новосибирске у регионального Минздрава нет информации о случаях заражения опасным вирусом, о котором предупредил ВОЗ. Об этом сообщила Елена Аксенова, и. о. министра здравоохранения Новосибирской области во время прямого эфира сегодня, 4 октября.

Вопрос возник из-за того, что в Руанде зафиксировали вспышку неизлечимого вируса Марбург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). От опасной болезни погибли больше шести человек в Руанде, а в Германии перекрыли железнодорожные пути для эпидрасследования.

— У нас информации по распространению вируса Марбург и случаям в Российской Федерации нет. Такие вопросы по всем инфекциям, включая особо опасные, контролирует Роспотребнадзор. И обычно факты регистрации на территории Российской Федерации появляются, о них сообщают, — объяснила Елена Аксенова, и. о. министра здравоохранения Новосибирской области. — И уже тогда граждан предупреждают, какие страны лучше не посещать. Лучше думать о текущей ситуации.

Вирус Марбург, как и ковид, распространяется с помощью летучих мышей. По данным ВОЗ, он вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку — болезнь поражает мелкие сосуды.

— Заражение вирусом Марбург вызывает заболевание, коэффициент летальности при котором достигает 88%, но может быть существенно более низким при условии оказания надлежащей медицинской помощи, — говорится на сайте ВОЗ. — На 5–7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы, и кровотечения, часто множественные, являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом. В смертельных случаях заболевания летальный исход, которому обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шок, чаще всего наступает через 8–9 дней после появления симптомов.

Кровь может пойти из глаз, носа, рта, влагалища. Обычно болезнь сопровождается высокой температурой и сильной ломотой в теле. Заразиться можно от человека воздушно-капельным путем. Зараженному достаточно почихать или покашлять. Лечение заболевших проводится симптоматически. Вакцин от болезни пока нет.

В Новосибирской области сейчас увеличилась заболеваемость пневмонией. При этом у некоторых она протекает очень тяжело. Новосибирцы рассказали о том, как переносят болезнь, а врачи объяснили, с чем может быть связана заболеваемость и какие симптомы должны насторожить.

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Комментарии
4
Гость
18 минут
женщины мироточат каждый месяц - и ничего
Гость
18 минут
да! у меня эта инфекция - когда я читаю нгс - кровь из глазх идет.
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