Мужчина заразил девушку ВИЧ, зная о болезни — как его наказали

Мужчина познакомился с девушкой в октябре прошлого года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Омске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который заразил девушку ВИЧ. При этом омич знал о своем заболевании и стоял на специальном учете в больнице.

— Вместе с тем, в октябре 2023 года он не предупреждал полового партнера о наличии заболевания, — рассказали в пресс-службе судов Омской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Во время следствия он полностью признал свою вину.

Советский районный суд назначил омичу 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 980 тыс. рублей.