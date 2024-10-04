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Здоровье Мужчина заразил девушку ВИЧ, зная о болезни — как его наказали

Мужчина заразил девушку ВИЧ, зная о болезни — как его наказали

Сибиряк стоял на специальном учете в больнице

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2 комментария

Мужчина познакомился с девушкой в октябре прошлого года

В Омске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который заразил девушку ВИЧ. При этом омич знал о своем заболевании и стоял на специальном учете в больнице.

— Вместе с тем, в октябре 2023 года он не предупреждал полового партнера о наличии заболевания, — рассказали в пресс-службе судов Омской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни». Во время следствия он полностью признал свою вину.

Советский районный суд назначил омичу 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 980 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали историю 17-летннй сибирячки, которая открыт живет с ВИЧ.

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Комментарии
2
Гость
2 минуты
💥 И3Bестия СВ0 за 3 октября 💥 от которых cмердят портки Гор. Портальной агентуры и 3A-киевской нечисти - Освобождён город Угледар (ДНР) 👍🎉 ВКС как и всегда доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбито 23 🥩-атаки каkл0-жыв0тныxx (7 под Курском), - в минусе - более 2385* украинских 🐷🐷 (300 под Курском). Всего >558,6* тыс. с 04.06.23, из них >19850 под Курском, - разбито >79* ед. боевой и авто техники (13 под Курском). Всего >28,3 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 2 таnка, 10 боевых бронемашин, 27 артсистем и 7 станций РЭБ/КББ, - поражены 146 объектов и скоплений сил врага, включая 10 полевых складов БК, 2 цеха по выпуску БПЛА и множество объектов энергетики, - ПВО сбиты - 144 БПЛА, 5 реакт. снарядов и 4 ракеты, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победы у России каждый день, а главная всё ближе! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Встретил где Гор-Портного Чужого, 0TРi3Dи его от души! 👊🤪💀 Негоже в Новосибирске и дальше терпеть филиал мочевинского ЦИПCo ❗
Гость
3 минуты
А почему не написали, чем его заразила девушка?
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