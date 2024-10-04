«Схватила неонатолога и умоляла поставить ребенку все прививки». Как молодая мама стала ультрапрививочником

Сыну нашего автора 9 месяцев, но у него уже внушительный прививочный сертификат Источник: Марьяна Ролл











Молодая мама из Челябинска задумалась о вакцинации ребенка, когда еще была беременна. И к сегодняшнему дню, по ее собственному выражению, подошла в статусе ультрапрививочника. Наши коллеги с сайта 74.RU опубликовали ее мнение на тему, о которой постоянно жарко спорят родители.

Человеку, у которого раньше не было детей, не так просто разобраться, нужно ли делать прививки, как и в каком объеме. Может ли это быть опасным, в конце концов. Как выяснилось, посоветоваться с друзьями идея так себе: среди них есть как ярые антиваксеры, так и, наоборот, те, кто строго придерживается нацкалендаря. Знакомого педиатра у меня не было, а идти в детскую поликлинику до родов, чтобы обсудить такую животрепещущую тему, было как-то странновато. Да и будет ли мнение незнакомого участкового врача авторитетным для меня?

Тема оказалась настолько перегретой, что докопаться до каких-то фактов было не так легко и на просторах интернета.

Там страшилки о неизлечимо больных детях соседствовали с официозной пропагандой медучреждений. И то и другое мало отзывалось во мне. Молчу про теории о заговоре фармкомпаний, по мне, это уж совсем какой-то абсурд. Ситуацию осложняло еще то, что сразу после рождения ребенка нужно подписывать согласие на две прививки (БЦЖ и гепатит B). Прямо в родзале, Карл! Это же какая огромная ответственность!

Мне, человеку без медицинского образования, самостоятельно штудировать талмуды исследований было бы не по силам. Поэтому я действовала так: выбрала несколько врачей, которым смогу доверять. Ими оказались хорошие педиатры из доказательной медицины, которые ведут каналы в телеграме и издают книги, говорят на обычном человеческом языке и заточены на родителей, а не на «профессиональное сообщество». Они аргументируют свои слова и не пытаются утопить читателей в пучине ненужной и непонятной информации.

Я начала погружаться, и уже через несколько дней всё встало на свои места: вакцинация — это не «личное дело каждого», она касается всех (вспышки кори — лучшее тому доказательство).

Прививки — единственный способ защитить своего (и чужих, кстати, тоже) ребенка от смертельно опасных заболеваний. Они спасают жизни! И если их ставят в младенческом возрасте, значит, малыши — группа риска. Да, после вакцин бывают осложнения, но это в 100 раз лучше, чем в реальности столкнуться с тяжелой инфекцией. В итоге сразу после родов я почти без сознания схватила за руку неонатолога и умоляла поставить ребенку все прививки, которые положены, а еще не забыть про витамин К. Врач засмеялась, видимо, от неожиданности и сказала: «Вот все бы так».

В него вошли как вакцинация по нацкалендарю, так и дополнительные прививки Источник: Марьяна Ролл











К чему я пришла: мы с мужем ставим сыну все вакцины, которые предусмотрены системой ФОМС и еще несколько дополнительных платных — от ротавируса, ветрянки и менингококка. Возможно, это еще не окончательный список. Теперь мы шутим: если есть антиваксеры, то мы — ультрапрививочники.

Как это выглядит на практике: нужно заранее обговорить с участковым педиатром желание поставить что-то сверх нацкалендаря, выбрать подходящее время, купить заранее согласованный препарат в аптеке (перебои с поставками бывают довольно часто, но при желании всё можно найти), привезти в районную поликлинику, пройти осмотр и сделать укол. Цены варьируются в диапазоне от двух-трех тысяч до десяти. Никакие анализы делать чаще всего не требуется. Пару раз для перестраховки всё же брали кровь, но потом поняли, что в этом нет необходимости. В итоге я пришла к такому выводу: главное, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, был бодрый и активный. Конечно, желательно разнести прививки на несколько дней и не делать три-четыре укола за раз, если вдруг срок подошел сразу у нескольких вакцин. Для совсем уж идеальной картины лучше переждать боль при прорезывании зубов. Вот и всё.

Объясню, зачем нужны дополнительные прививки: с ротавирусом проще всего — даже взрослым сложно переносить эту болезнь, а уж для детей это может быть совсем изнуряюще и даже смертельно.

Подарить ребенку защиту от него до трех-четырех лет — очень простой и одновременно необходимый шаг. В поездках на море еще не раз скажете себе спасибо. Считается, что прививка защищает на 90% (да, это не 100%, но всё же значительно лучше, чем ничего). Шанс столкнуться с менингококковой инфекцией гораздо ниже, но сама она в разы опаснее, судя по данным доказательной медицины. Коварство заключается в том, что болезнь развивается молниеносно и риск летального исхода достаточно велик. Поэтому вакцина — прекрасное решение.

Ну и, пожалуй, самый спорный пункт моего списка — ветрянка. Болезнь принято считать чем-то забавным, а многие родители даже практикуют «ветряночные вечеринки». Но давайте будем честны: ничего смешного в круглосуточном зуде нет, как и в рубцах после язвочек. И это не говоря о том, что ветряная оспа может спровоцировать опоясывающий лишай и очень тяжело переносится во взрослом возрасте. Стоит задуматься, не правда ли?!

Нас никто не учит быть родителями, порой даже груда книг и десятки курсов не сильно помогают в этом деле.