В Новосибирске ищут поставщика протезов ног — за них готовы заплатить 20 млн рублей

Отделение социального фонда России по Новосибирской области ищет поставщика протезов нижних конечностей. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 20 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета.
Исполнителю предстоит изготовить модульные протезы бедра и голени, в том числе пригодную для купания, а также протезы стопы. Всего необходимо сделать 24 протеза.
В документах отмечается, что все изделия должны быть новыми, не иметь дефектов, загрязнений. Кроме того, поставщик должен изготовить протезы индивидуально для каждого получателя с учетом физического состояния, индивидуальных особенностей и уровня активности.
После изготовления поставщик должен провести примерку и убедиться, что получатели не испытывают боли и избыточного давления.
Заявки принимаются до 11 октября. Все протезы необходимо поставить к 10 декабря.
Ранее директор Центра Мешалкина Александр Чернявский рассказал НГС в большом интервью о том, почему в Сибири проблема с донорами.