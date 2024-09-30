В Новосибирске ищут поставщика протезов ног — за них готовы заплатить 20 млн рублей

Поставщику необходимо изготовить протезы бедра, голени и стоп Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отделение социального фонда России по Новосибирской области ищет поставщика протезов нижних конечностей. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 20 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Исполнителю предстоит изготовить модульные протезы бедра и голени, в том числе пригодную для купания, а также протезы стопы. Всего необходимо сделать 24 протеза.

В документах отмечается, что все изделия должны быть новыми, не иметь дефектов, загрязнений. Кроме того, поставщик должен изготовить протезы индивидуально для каждого получателя с учетом физического состояния, индивидуальных особенностей и уровня активности.

После изготовления поставщик должен провести примерку и убедиться, что получатели не испытывают боли и избыточного давления.

Заявки принимаются до 11 октября. Все протезы необходимо поставить к 10 декабря.