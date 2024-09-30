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Здоровье В Новосибирске ищут поставщика протезов ног — за них готовы заплатить 20 млн рублей

В Новосибирске ищут поставщика протезов ног — за них готовы заплатить 20 млн рублей

Поставщику нужно будет изготовить 24 протеза

207
5 комментариев

Поставщику необходимо изготовить протезы бедра, голени и стоп

Отделение социального фонда России по Новосибирской области ищет поставщика протезов нижних конечностей. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 20 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Исполнителю предстоит изготовить модульные протезы бедра и голени, в том числе пригодную для купания, а также протезы стопы. Всего необходимо сделать 24 протеза.

В документах отмечается, что все изделия должны быть новыми, не иметь дефектов, загрязнений. Кроме того, поставщик должен изготовить протезы индивидуально для каждого получателя с учетом физического состояния, индивидуальных особенностей и уровня активности.

После изготовления поставщик должен провести примерку и убедиться, что получатели не испытывают боли и избыточного давления.

Заявки принимаются до 11 октября. Все протезы необходимо поставить к 10 декабря.

Ранее директор Центра Мешалкина Александр Чернявский рассказал НГС в большом интервью о том, почему в Сибири проблема с донорами.

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Комментарии
5
Гость
8 минут
Киборги...
Красивая.
10 минут
Че "героям" надо протезов?
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