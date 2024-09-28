Что ты такое, чайный гриб?

Чайный гриб обладает множеством положительных свойств Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Огромная банка с коричневой «медузой» на кухне — воспоминание из детства или из зрелого возраста. Все сходятся во мнении, что огромная популярность чайного гриба в России пошла на убыль в 90-е годы. Портал «Чита.Ру» выяснил, насколько незаслуженно он был забыт и какие полезные свойства в себе несет. А также провел опрос, разводят ли люди до сих пор чайный гриб и готовы ли им поделиться.

Что это такое

Чайный гриб — ферментированный напиток, который получается при сбраживании чая, сахара, дрожжей и специальных бактерий. Второе его название — комбуча.

Врач Марина Загирова рассказывает, что напиток пришел к нам из Китая и упоминается еще за 220 лет до нашей эры. Считалось, он останавливает процессы старения и приносит пользу всему организму.

Медик отмечает, что напиток — полезное сожительство, симбиоз бактерий и дрожжей:

— Когда чайный гриб — сам блинчик, который называют медузой, — опускают в подслащенную воду, а потом неделю он настаивается, то напиток становится газированным. Его нужно выпить, гриб промыть, снова опустить в банку — получается непрерывный процесс.

Полезен ли?

Марина Загирова согласна с утверждением о большой пользе чайного гриба. Она заключается в следующем:

чайный гриб содержит огромное количество органических кислот, ферментов, липидов, жиров, пробиотиков, природных антибиотиков, глюкозу, сахарозу, различные витамины, особенно богат спектром витамина группы В, который хорошо

влияет на работу нервной системы, в том числе центральной нервной системы;

полифенолы зеленого и черного чая, на котором настаивается гриб, придают ему антиоксидантные свойства, которые снижают риск возникновения и развития злокачественных образований: рака предстательной железы, молочной железы, толстой кишки;

повышает защитные свойства организма против диабета, профилактирует ожирение или снижает вес, помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина;

снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

снижает и предотвращает апатию и депрессию, укрепляет иммунную систему;

хорошо чистит печень, в том числе выводит вредные вещества после употребления алкоголя.

Врач поясняет, что живые бактерии и дрожжи в составе чайного гриба приносят пользу приблизительно такую же, как если пить кефир, йогурт, есть соленья или квашеную капусту.

При этом в полулитре напитка всего 60 килокалорий.

Есть и вред

Самое главное — умеренность. В день, по словам медика, взрослому человеку можно не более 120–150 миллилитров этого напитка.

Список ограничений такой:

не рекомендуется людям, которые уже имеют заболевания желудочно-кишечного

тракта, такие как язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, гастриты;

содержит сахар и кислоты, может негативно влиять не только на слизистую оболочку желудка, но и на зубную эмаль;

если не соблюдать меры гигиены — плохо промывать гриб или банку, то велик риск развития патогенных микроорганизмов. Самый опасный вид — плесневелые грибы, которые формируют и продуцируют токсические вещества, губящие печень.

Еще чайный гриб может вызывать аллергические реакции.

Его не рекомендуют людям со сниженным иммунитетом, беременным и кормящим, маленьким детям. Также стоит помнить, что напиток не панацея, он полезен как дополнение к здоровому питанию.

Пьют ли его сейчас?

В опросе «Чита.Ру» в Telegram-канале участвовали 1,5 тысячи человек. У 805, то есть у большинства, чайного гриба дома нет.

Еще 439 человек хотели бы заполучить этот гриб, а 273 счастливчика уже могут похвастаться заветной банкой на кухне. И только 68 человек не знали, о чем речь.

В комментариях к посту многие предавались воспоминаниям о детстве:

«Прибежишь с прогулки, нальешь из трехлитровки через коричневую от чая марлю, половину прольешь мимо. И залпом! И опять во двор. Главное, чтобы не загнали»;

«За ним же там уход какой-то нужен, как за цветком. Бабушка его делала, а сейчас то ли не умеет никто, то ли не хочет»;

«Родители его отдельно в тазу с чистой водой мыли-полоскали, всякие ошметки снимали. Деток раздавали по соседям. И в каждой семье был разный вкус»;

«Почему это чайный гриб из 90-х?! В моем детстве бабушка его делала, а это 60-е. Правы все, кто написал раньше, что напиток из него очень вкусный! А еще чайный гриб полезный, он обладает лечебными свойствами»;

«С детства помню, как пили гриб у бабушки и тети в поселке. Летом они ставили две трехлитровые банки, кроме воды добавляли заваренный чай и сахар. Гриб разрастался, становился резким по вкусу. Через несколько слоев марли его наливали в стаканы и пили. Одну банку вечером доливали снова водой. Выпивали за день, он казался вкуснее любого напитка».

Ценят его за вкус и полезные свойства:

«Легендарный напиток»;

«В нашей семье уже третье поколение растет на этом напитке с радостью. Прекрасно утоляет жажду в любое время года и дает силы пережить вирусные эпидемии, погодные катаклизмы и магнитные бури»;

«Никакого лимонада не надо, если есть чайный гриб. А уход за ним минимальный. Нужны только заварка чайная и сахар по вкусу. А мыть его не так уж и часто нужно»;

«У меня у мамы дома в трехлитровых банках два гриба чайных живут, пьют все, он и как антисептик, и антибиотик для здоровья, и для профилактики всех заболеваний, полезен всегда! Много не выпьешь».

Чайный гриб продается в магазинах Москвы и Краснодара, в других российских городах — под вопросом:

«Когда в Москву езжу, всегда там покупаю. Вкус отличается от домашнего, но тоже вкусно. В Чите не видела в продаже»;

«В Краснодаре тоже комбучу продают. Есть классическая, есть с разными добавками. Но чайный гриб из детства вкуснее».

Кто-то делает гриб на каркаде, кто-то на черном чае, другие — на зеленом. Рецептов множество.

Как вырастить и ухаживать

Рецептом чайного гриба поделилась читательница Анна Иванова.

Она дала несколько советов тем, кто столкнулся с чайным грибом впервые:

нНа солнечном свету он будет быстро закисать, появится ядреный кислый вкус. Место для банки с грибом нужно выбрать так, чтобы было не слишком солнечно;

первый полученный гриб очень нежный по текстуре. Использовать нужно не слишком крепкий чай для подкорма, но сладкий.

Уход за чайным грибом:

лучше использовать прозрачную трехлитровую банку и специальную банку-диспенсер. Хватает на семью из двух человек на две недели;

перед началом использования банку промыть. Говорят, моющее средство нельзя использовать, но те, кто использует, рассказывают, что с грибом всё хорошо. Промытую банку надо обдать кипятком и оставить остывать. Промыть гриб кипяченой остывшей водой в подходящей емкости от слизи и пленок, должно остаться чистое тело гриба с приятной скользкостью без слизи;

пока гриб лежит в воде, надо приготовить чайную основу. На литр кипятка добавить три столовые ложки гранулированного чая «Нури», он дает насыщенный вкус и цвет. Также подойдет чай «Нури» в пакетиках — нужно будет четыре штуки на литр воды. Потом надо подождать, пока остынет до комнатной температуры;

в этот объем жидкости нужно добавить семь столовых ложек сахарного песка. Затем всё тщательно перемешать, чтобы кристаллы сахара растворились. Потом надо перелить чай в банку и добавить еще примерно 0,7–1 литр воды, примерно 2/3 объема банки. В раствор чая в банке надо впустить гриб, накрыть чистой марлей. Примерно через 6–7 дней напиток готов. Получается он слегка игристый, с газированным вкусом, сладко-кислый по ощущениям, бодрящий.

Чайный гриб выглядит вот так Источник: Анна Иванова И вот так Источник: Анна Иванова

Гриб в банке постоянно растет, его можно разделять и раздавать без вреда для него. При этом врач Марина Загирова отмечает, что если хочется или нужно сделать перерыв, то гриб можно засушить: