Рассасываются ли бляшки при приеме статинов и какая бывает от них побочка? На вопросы отвечает кардиолог

Уровень холестерина лучше держать под контролем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Высокий холестерин, неправильное питание, сидячий образ жизни и курение засоряют наши сосуды. На их стенках могут образоваться жировые отложения — бляшки, блокирующие или затрудняющие ток крови. Закупоренные бляшками сосуды — прямая дорога к серьезным болезням, инфарктам и инсультам.

Многие пациенты, боясь страшных последствий, пытаются чистить сосуды — едят определенные продукты по совету знакомых и псевдоврачей, разжижают кровь, пьют витамины и БАДы. Но на самом деле, если бляшки в сосудах уже образовались, убрать их невозможно. Не могут этого сделать даже статины. Зачем же тогда их назначают? На вопрос нашим коллегам из «Доктора Питера» отвечает врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Тамаз Гаглошвили — кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов — 2020» НМИЦ кардиологии Минздрава. Личный сайт .

«Перестаньте верить в сказки»

— Не существует препаратов, которые рассасывают бляшки, — заявил в своем блоге врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. — Прекратите верить в сказки. Если вам кто-то говорит, что есть чудо-лекарство или чудо-БАД, которые рассасывают бляшки, разворачивайтесь и не слушайте этого товарища. Это абсолютная ложь.

Кардиолог объяснил, зачем врачи назначают пациентам с высоким «плохим» холестерином такие препараты, как статины.

— Мы назначаем статины не для рассасывания бляшек, главное — остановить их рост, стабилизировать, чтобы они не разорвались в тот или иной момент и не привели к инфаркту и инсульту, — объясняет Тамаз Гаглошвили.

По его словам, основная цель назначения статинов — это профилактика инфарктов и инсультов.

— К сожалению, таких лекарств или капельниц, которые прочищают сосуды, чтобы они стали новенькими, как в 20 лет, не существует, — резюмирует эксперт.

Побочный эффект от статинов

Добавим, что к статинам относят все препараты с окончанием -статин. На вопрос, какие лучше, может ответить только ваш лечащий доктор. Любые препараты принимаются только по назначению врача. Но, к сожалению, несмотря на мощный доказанный эффект от статинов, многие пациенты боятся их пить из-за побочных эффектов.

Поэтому очень важно, чтобы опытный и внимательный врач оценил потенциальную пользу и риск от этих препаратов. Если у человека забиты сосуды бляшками, есть сопутствующие заболевания вроде диабета и гипертонии, уровень холестерина зашкаливает, вопрос о том, принимать или не принимать статины, не стоит. Эти препараты снижают частоту сердечно-сосудистых событий, а также смертность от них. Если же риски от приема статинов превышают потенциальную пользу, препарат назначать нельзя.

Меньше сахара и соли

Сосуды — одна из самых главных систем в нашем организме. Если с ними что-то не так, здоровым человека уже никак не назовешь.

Чтобы сохранить их в целости и сохранности, очень важно правильно питаться. Какие конкретно нюансы нужно учитывать при выборе меню, рассказала врач Людмила Саламатина.

Людмила Саламатина — кардиолог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор .

Одно из главных правил питания для крепких сосудов — есть меньше соли и добавленных сахаров. Взрослым людям эксперты ВОЗ советуют есть не более 2000 мг натрия в день (это меньше 5 г соли в день, чуть менее чайной ложки).

Не стоит перебарщивать с продуктами, в которых много насыщенных жиров, трансизомерных жирных кислот.

Совсем без жиров наш организм не может. Однако упор стоит делать именно на полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты. На долю насыщенных жирных кислот в идеале должно приходится меньше 10% от общей суточной энергетической ценности рациона.

Нормы по граммам

Саламатина советует чаще выбирать именно продукты растительного происхождения. Чтобы сосуды были здоровы и показатели холестерина не расстраивали, важно каждый день получать 30–45 г пищевых волокон. Найти клетчатку можно в цельнозерновых культурах. А еще в них много сложных углеводов.

Также пищевые волокна есть в овощах и фруктах. Примерная норма потребления — 2–3 порции (200 г) и тех, и других ежедневно.

Полностью отказываться от мяса не нужно, однако его потребление стоит снизить до 350–500 г в неделю. Причем в первую очередь это касается красного и переработанного мяса. Не лишним будет раз в неделю устраивать себе рыбный день и взять за привычку есть по 30 г несоленых орехов каждый день.

А вот алкоголь по-хорошему из жизни лучше убрать полностью. К сожалению, не существует абсолютно безопасных доз спиртного. Безалкогольные сладкие напитки тоже не идут на пользу сердечно-сосудистой системе.

Кофейный вопрос

А что насчет кофе — пить его все-таки или не пить? Тут тоже всё решает количество. 3–4 чашечки бодрящего напитка в день вам не навредят и даже, наоборот, пойдут на пользу.

А вот девять и более порций нефильтрованного кофе ежедневно могут повысить риск умереть от болезни сердца и сосудов на 25%. Речь идет о напитке, который готовят во френч-прессе, турке или заваривают прямо в чашке, то есть без фильтра.