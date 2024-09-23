Бешеный жар, жуткий кашель и насморк ручьем: как россияне болеют осенью и что это такое

В большинстве случаев симптомы ОРВИ, ковида и гриппа очень похожи Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В России продолжает расти заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом. Это подтверждают и официальные данные Роспотребнадзора, и ваши истории — на прошлой неделе мы попросили читателей рассказать о своем самочувствии, а самые распространенные жалобы обсудили с врачом. Разбираемся, о чем могут говорить симптомы и можно ли по ним понять, чем именно вы заболели.

По данным Роспотребнадзора, за неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ в стране увеличилось на 49,7% — в основном это вирусы негриппозной этиологии, есть единичные случаи гриппа. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 29,8%.

«Насморк ручьем»

Одним из самых распространенных симптомов, на который жаловались многие из вас, стал насморк. Да не просто насморк, а очень обильный — у кого «ручьем», а у кого и «рекой».

— Насморк ручьем, чихала постоянно, температура высокая, усталость сильная, уши закладывало даже, в горле першило, всю ломило, в пот бросало, давно так плохо не было, вообще переношу простуду проще, но здесь что-то пошло не так. Дней шесть болела, первые три дня самые сложные, — рассказывает одна из наших читательниц Лилия.

— Я ранее так часто не болела, — жалуется другая. — Кашель влажный с мокротой. Насморк и боль в лице как при гайморите. Ломота в теле, знобит страшно, слабость… Болеют все на работе и в окружении, очень странные симптомы. Но это не ОРВИ или ОРЗ и не грипп. И еще голос в нос — так же было, когда я в 2021-м заболела ковидом.

Врачи говорят, что насморк — универсальный симптом, который может быть при ковиде, ОРВИ, гриппе и других инфекциях. Кроме того, так проявляются аллергические заболевания и бактериальные инфекции.

— Так что по одному насморку диагноз мы не поставим, — говорит иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков. — По характеру выделений можно делать предположения. Например, если отделяемое гнойное, то это может быть бактериальная или грибковая инфекция, а если прозрачное содержимое, то это с большей вероятностью вирусная инфекция либо аллергический ринит. Но это только на уровне предположений, которые нужно подтверждать тестами.

«Всё хрипит и жуткий кашель»

Еще один распространенный симптом — кашель. Его наши читатели тоже называли довольно часто, уточняя, что кашель сильный и с хрипами.

— Заболела в пятницу: температура 37, небольшая ломота в теле. Потом суббота, и я думала, просто умираю: температура 38, я кашляю, очень сухой кашель, грудина болит и хлюпает, трясет, — рассказывает Вера. — Мне стало легче в понедельник вечером, но кашель, горло болит, насморк. Во вторник мне назначили антибиотики. Всё еще всё хрипит и жуткий кашель.

Есть и те, кто переболел всей семьей. Наша читательница Ника рассказывает, что начали болеть с середины августа — первым сын, затем дочь, потом она сама и муж.

— Все проболелись за 4 дня. А через неделю заболели снова, но уже по полной: температура, насморк, жуткий кашель, — рассказывает она. — Только у меня температура без симптомов держалась неделю, и уже потом весь букет вылез. У сына — бронхит, у остальных — ОРВИ. У сына оба раза брали мазок (на ковид. — Прим. ред.) — отрицательный.

Тем, кто кашляет, в комментариях советовали провериться на пневмонию. Нашлись и те, кто уже дошел до врача и получил диагноз «пневмония».

— Сначала болело горло немного, через три-четыре дня добавился кашель, слабость, знобит под вечер, днем жарко, температуры нет совсем, а то и понижена бывает, — рассказывает о симптомах Светлана. — Еще дня через четыре стал очень сильный кашель с хрипом, зелено-желтая густая мокрота. Пила разжижающие, не помогло вообще, лечилась самостоятельно. Муж еще говорит, что, когда сплю, дыхание — будто в горле воду полощу, сама не слушала, видимо, только по ночам так. Вчера к врачу пошла сдаваться, выписали антибиотики, сегодня анализы сдала — вечером диагноз: пневмония легкой степени.

Иммунолог Николай Крючков говорит, что кашель также может встречаться при многих заболеваниях и не обязательно это пневмония. Но каким бы кашель ни был — определить болезнь по нему одному тоже нельзя.

— Да, есть специфические типы кашля — характерный для ларингостеноза, характерный при обострении бронхиальной астмы, при коклюше. Но большинство типов кашля не носят какой-то специфический характер, — говорит врач. — Мы можем выделить несколько специфических типов кашля и с высокой вероятностью прогнозировать, что это именно то заболевание. Но для большинства болезней, в том числе для ковида, это сделать нельзя.

Так что если кашель беспокоит, то самостоятельно приходить к выводу о том, что он говорит о каком-то диагнозе, не стоит — лучше обратиться к врачу и при необходимости сдать анализы. И не забывать, что даже безобидная простуда может протекать с осложнениями. Как это было у еще одной нашей читательницы.

— Семья из четырех человек, все переболели пневмонией, — рассказывает она. — С детьми лежали в больнице. Всё началось как обычное ОРВИ, потом всё перешло в пневмонию.

«Жар бешеный, еле сбивается»

Те, кто переболел, рассказывают о разной температуре — у кого-то она поднималась чуть выше 37 градусов, у кого-то вообще была ниже обычного. Но есть и те, кому пришлось сбивать температуру под сорок.

— Сначала сын свалился резко, в момент температура 39, горло красное-красное, — рассказывает Сабина. — Потом день 38, еще день — 37, потом уже не было, но горло очень долго лечили. Следом муж точно так же: день жар прям бешеный, еле сбивается, но ненадолго, потом так же каждый день чуть-чуть лучше.

— Температура 39,6 пятый день, плохо сбивается, только до 38,9, — пишет другой читатель. — Дикая головная боль при температуре. Лихорадка, то есть трясет от холода, обкладываюсь бутылками с горячей водой, затем резко выше 39 — и ты горячий.

Высокая температура — не обязательно показатель ковида или гриппа, но обязательно повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью.

— Прямо со старта стоит обращаться к врачу, если температура поднимается до 40 градусов или выше, если она сопровождается выраженной слабостью, угнетением сознания, — говорит врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Если симптомы сопровождаются каким-то крайне выраженным кашлем, одышкой — тоже сразу обращаемся к врачам.

Еще один симптом, о котором говорили многие, — слабость. По словам врачей, его тоже нельзя назвать характерным, слабость может появляться практически при всех болезнях — сложно быть бодрым, когда плохо себя чувствуешь.

— Температура поднималась пару дней до 37,6, а потом, наоборот, низкая была. Слабость такая, что даже до туалета дойти — мотало в разные стороны, — вспоминает в комментариях Елена. — Кашляем до сих пор. Направили к пульмонологу. Тесты на ковид были отрицательные. По анализу крови у мужа выявили антитела к коклюшу, а у меня нет, а болели ровно одинаково.

Симптомы болезни, которую вызывает коронавирус варианта FLiRT, мало отличаются от симптомов ОРВИ Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Хотя слабость может появляться практически при всех болезнях, есть определенные характеристики, которые немного отделяют «ковидную» слабость. Хотя только на этом основании ставить диагноз по-прежнему нельзя.

— Слабость — это сигнал о том, что не всё в порядке с организмом, а дальше уже надо разбираться, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Для ковида, например, характерно несколько моментов. Первое — это апатия, то есть отсутствие энергии для того, чтобы человек целенаправленно вел какую-то активность, особенно интеллектуальную. Второе — туман в голове, нарушение внимания, краткосрочной памяти и в сочетании с этим вялость. Это характерно для ковида в большей степени, чем для гриппа и тем более для ОРВИ.