Из Индии в Сибирь, чтобы спасать жизни: студент-медик не стал возвращаться в Дели и работает в облбольнице — видео

Шалиндер Аул предпочел Сибирь солнечному Дели, чтобы спасть жизни людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











История Шалиндера Аула — это рассказ о смелости, настойчивости и судьбе, которая привела его из теплой Индии в суровую Сибирь. Приехав в Россию в 1991 году, он прошел через голод, холод и культурные различия, чтобы стать одним из ведущих нейрохирургов Новосибирска. Шалиндер приехал учиться медицине в Барнаул, совершенно не зная русского языка. Его путь к мечте сопровождался трудностями, включая первую потерю пациента, но и множеством успехов.

После окончания медицинского вуза Шалиндер долго работал в Барнауле, но в 2012 году переехал в Новосибирск, где продолжил свою карьеру в Федеральном центре нейрохирургии. Вскоре он понял, что хочет трудиться в Новосибирской областной больнице, где работает до сих пор, помогая пациентам справляться с самыми сложными заболеваниями.

Как врач Шалиндер прославился не только высоким профессионализмом, но и чуткость. к пациентам Источник: NGS.RU

Одной из самых выдающихся операций стало спасение пятилетней девочки с огромной кистой в мозгу, где хирург проявил не только профессионализм, но и чуткость, решив не сбривать ей волосы, чтобы не вызывать стресса.

Сейчас Шалиндер не представляет свою жизнь без Сибири, где ему удалось создать семью и стать настоящим сибиряком. Врач признается, что хотел бы больше времени проводить с женой и дочками, но его труд в больнице требует постоянного внимания. Младшая дочь мечтает пойти по стопам отца, и он её поддерживает.