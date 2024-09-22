Гастроэнтеролог рассказала, какие лекарства могут убить печень и каким образом это происходит

Врач рассказала, какие анализы нужно сдать перед началом приема потенциально опасного препарата Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Большинство лекарств, которые мы принимаем для лечения различных болезней, а также большинство БАДов для профилактики проблем со здоровьем так или иначе подвергаются трансформации в печени. Поэтому именно она принимает на себя всю нагрузку по переработке препаратов, нейтрализации возможных токсичных промежуточных метаболитов и риски при передозировке.

Некоторые препараты, если их употреблять без контроля врача, могут постепенно разрушать и убивать печень. Каким образом, объяснила «Доктору Питеру» Екатерина Пустовит — врач-гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА».

Лекарства могут убить печень?

Данный вопрос звучит фатально. Ответ на него утвердительный, но не стоит пугаться раньше времени. Помните знаменитую фразу Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»? На самом деле это высказывание исходно имело иной посыл, но сегодня пусть останется упрощенный вариант, чтобы мы не погрузились в праздные рассуждения о пользе и вреде лекарственных веществ.

Учитывая метаболическую активность печени в отношении биохимических процессов, можно сказать, что нет лекарств, которые в определенных условиях не могли бы повредить орган . Нанести вред печени может какой угодно препарат, даже на первый взгляд абсолютно безопасный. Это может быть гомеопатия, витамины или БАДы, не говоря уже о более серьезных лекарствах.

Повреждается сразу или постепенно

Какие-то препараты вызывают острое повреждение печени, изменения возникают почти сразу. В зависимости от восприимчивости органа можно получить проблемы даже с первой таблетки. Но чаще это происходит в течение первых 90 дней приема.

Лечение препаратами более года может привести к хроническим, а иногда необратимым повреждениям гепатоцитов — клеток печени. Поэтому любые препараты нужно принимать по рекомендации врача и под его строгим контролем.

Тяжесть повреждения

Насколько сильно окажется поврежден орган, будет зависеть:

от свойств самого препарата — лекарственная форма, доза, путь введения и т. п.;

от индивидуальных качеств больного — генетическая предрасположенность, коморбидность (множество хронических заболеваний и принимаемых лекарств), возраст, пол, пищевые предпочтения и вредные привычки (алкоголь).

Частота встречаемости лекарственных повреждений печени точно неизвестна.

Очевидно, что наблюдается рост лекарственных повреждений печени вследствие неконтролируемого приема биодобавок и средств для снижения веса. Сегодня известно множество химических веществ с доказанным гепатотоксическим эффектом.

Эксперт уверена, что пока мы еще многое не знаем о проблемах печени, ведь даже зеленый чай при избыточном его потреблении может привести к повышению уровня АСТ и АЛТ.

Самые опасные препараты

Наиболее опасны:

гормональные препараты,

антибиотики,

гиполипидемические препараты.

Не говоря уже о «тяжелых» специальных препаратах для лечения инфекционных, онкологических или аутоиммунных заболеваний.

В 1978 году ученые предложили разделить вещества:

на облигатные гепатотоксиканты , которые предсказуемо повреждают клетки печени абсолютно у всех;

на повреждающие орган лишь у предрасположенных людей — идиосинкразические .

Симптомы повреждения печени могут быть различными — от полного отсутствия жалоб до сочетания утомляемости, повышения температуры тела, отсутствия аппетита, потери массы тела, тошноты, рвоты, абдоминальной боли, кожного зуда, сыпи, желтухи, изменения цвета мочи и кала.

Как определить, что печень страдает?

Ранняя диагностика повреждения печени лекарствами прогностически важна, поэтому лучше перед началом приема потенциально опасного препарата сдать АСТ, АЛТ, общий и прямой билирубин, щелочную фосфатазу с повторным контролем этих показателей через две недели от начала приема препарата, а затем каждый месяц на весь период приема при курсовом назначении.

При выявлении признаков повреждения печени необходима немедленная отмена потенциально опасного препарата, если это возможно.

Регресс клинических симптомов после отмены препарата — четкий диагностический признак его гепатотоксичности для данного пациента. Регресс может быть длительным (более 1 месяца), поэтому необходим динамический контроль за уровнем АСТ и АЛТ, щелочной фосфатазы и билирубина.

Как предупредить повреждения

Для профилактики лекарственных повреждений печени при назначении потенциально гепатотоксического препарата и для лечения уже сформировавшегося повреждения печени используются препараты гепатопротективного ряда. Выбор режима лечения (амбулаторно или в стационаре), препаратов для проведения терапии, дозировки и длительности лечения определяется лечащим врачом.

Помните, что любое, даже абсолютно безопасное на первый взгляд лекарство или БАД могут стать причиной тяжелого повреждения печени , и не занимайтесь самолечением — это опасно.

Помощники для печени на вашем столе

Ранее мы рассказывали, что добавление в ежедневный рацион определенных продуктов поможет работе печени и системы пищеварения в целом. Специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» назвали таких помощников на вашем столе.

Тыква

В ее мякоти содержатся вещества, обладающие гепатопротекторным действием. По словам экспертов, они участвуют в построении клеточной мембраны гепатоцитов — клеток печени, в обмене холестерина и защите липидов в клеточной мембране от окисления. Это витамин А (каротиноиды), фосфолипиды, ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Богата тыква и клетчаткой, которая оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.

Для печени этот овощ будет полезен как в печеном, так и в вареном виде. Кстати, тыквенный сок или семечки ей тоже понравятся.

Свекла

Она богата витаминами А, группы В (В1, В2, В6, фолиевой кислотой) и фосфором, которые служат строительным материалом для клеток печени.

Клетчатка стимулирует желчевыводящие пути и помогает при застое желчи.

Красные ягоды (вишня, малина, клюква)

В ягодах красного цвета содержится много каротина (витамина А), аскорбиновой кислоты и пищевых волокон — пектинов, клетчатки.