Смертельно опасно: врач объяснил, почему детям нельзя их любимый напиток

Токсиколог рассказал, почему детям нельзя энергетики Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Многие подростки пьют по несколько банок энергетиков в день. В России постоянно регистрируют случаи отравления детей, некоторые эпизоды закончились смертью. В результате с 1 сентября в России запретили продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. Токсиколог Андрей Чекмарев рассказал E1.RU, как травятся подростки, и объяснил, почему энергетики губят организм.

Казалось бы, этот напиток — просто газировка, но на деле он очень вредный. У детей, которые выпили несколько банок и их на скорой доставили в токсикоцентр, появляются слабость, учащенное сердцебиение, чувство страха, иногда развивается паническая атака. И это далеко не всё.

— В зарубежной и российской литературе описаны и, к сожалению, на практике зарегистрированы случаи смерти несовершеннолетних до приезда бригады скорой помощи. Отравление связано именно с употреблением энергетических напитков, то есть в биосредах обнаруживают кофеин и рядом с пострадавшими находят пустые банки из-под энергетиков. Чаще всего это дети старше 12 лет, — отмечает Андрей Чекмарев.

По словам врача, всех, кого доставляют в токсикоцентры, как правило, вылечивают, но в России были случаи, когда медики не успели спасти детей.

Для подростков очень вреден кофеин, которого много в энергетиках Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Чем опасны эти напитки

Токсиколог напоминает, что энергетики содержат кофеин, таурин, глюкозу и другие вещества, которые обладают стимулирующим действием. Они предназначены для того, чтобы человек бодрствовал длительное время и у него не было симптомов усталости.

— Самое страшное и серьезное — это содержание кофеина. Во всех энергетических напитках, которые продаются в магазинах, в среднем на 100 миллилитров 30 миллиграммов кофеина. Соответственно, в одной 500-миллилитровой банке содержится примерно 150 миллиграммов, — подчеркивает врач.

Многие российские и зарубежные педиатры не рекомендуют детям употреблять кофеин, в том числе в виде кофе и энергетиков. Это неблагоприятно сказывается на детском организме, учитывая, что он еще растет и развивается.

— Максимально допустимая суточная доза кофеина для взрослого человека — 400 миллиграммов, это в среднем четыре-пять чашек кофе в день, — рассказывает Андрей Чекмарев. — Содержание кофеина еще зависит от того, как кофе обрабатывают и варят.

Признаки отравления кофеином:

головокружение;

головная боль;

слабость;

повышение артериального давления;

учащение сердцебиения;

возможно нарушение ритма сердца, остановка сердца.

— Если несовершеннолетние будут пить энергетические напитки в дозе, превышающей суточную норму, это может привести к отравлению. А самое страшное и опасное — это нарушение ритма сердца, вплоть до смертельного исхода, до остановки сердца, — предупреждает токсиколог.

Две банки энергетика по 500 мл — максимум, который можно взрослому. Детям энергетики вообще нельзя Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Нормы употребления кофеина для детей:

5–6 лет — не больше 45 мг в день;

7–9 лет — не больше 62,5 мг в день;

10–12 лет — не больше 85 мг в день;

12–18 лет — не больше 100 мг в день.

При расчете нормы для ребенка нужно учитывать состояние его здоровья. Задайте вопрос об этом вашему педиатру.

Как подростки травятся энергетиками

В СМИ и медицинской литературе описано много эпизодов отравления энергетиками. Зарегистрированы среди них и летальные случаи.

— Это связано с тем, что дети пьют несколько порций энергетических напитков за короткий промежуток времени, — говорит Андрей Чекмарев. — В организм поступает большое количество кофеина, человек травится им и другими веществами. Детям вообще нельзя пить энергетики. Если речь про взрослых, им разрешено до двух банок в сутки.

Токсиколог объясняет, что вещества в энергетиках стимулируют центральную нервную систему. Сначала у человека проходит усталость, он хорошо себя чувствует, но затем его состояние ухудшается.

— Это проявляется головной болью, головокружением, тошнотой, — поясняет врач. — Дальше могут резко появиться сонливость, нарушение сознания и остановка сердца. Кофеин влияет и на работу сердечно-сосудистой системы.

Максимальная дозировка для взрослого человека, как мы определили, — несколько банок напитка, но столько пьют подростки, при этом их вес гораздо меньше и они травятся быстрее. Еще одна причина, по которой токсический эффект у них развивается быстро, — физиологические особенности организма.

Такие модные энергетики могут вызвать нарушение ритма сердца вплоть до его остановки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Что еще энергетики портят в организме

Токсиколог рассказал, каким органам вредят энергетики. В них содержится много глюкозы — это сахар. Если человек регулярно употребляет такие напитки, возрастает риск развития сахарного диабета. А еще можно заработать стоматит:

— Сахар, красители и другие вещества портят ротовую полость и зубы. Все энергетические напитки средне- или сильногазированные, а углекислый газ, попадая в желудочно-кишечный тракт, вызывает раздражение слизистой оболочки, что может привести к развитию гастрита или язвы желудка.