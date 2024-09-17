Новосибирские ученые придумали, как сохранять сердце 10 часов — проверили на минипиге. Фото

Технологию показали на примере минипига Источник: правительство Новосибирской области











Новосибирские ученые разработали систему длительной транспортировки донорского сердца. Метод позволит сохранить орган в течение 10 часов — в два раза дольше, чем в применяемых технологиях, сообщает пресс-служба регионального правительства. 17 сентября заключительный этап эксперимента продемонстрировали на примере минипига.

Сейчас применяемые в России способы консервации сохраняют донорское сердце в течение 3-4 часов. Новая технология создана учеными Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. По этой технологии сердце самостоятельно выполняет насосную функцию в течение 10 часов, при этом кислород поступает в миокард благодаря оксигенатору — аппарату «искусственных легких».

— Принцип создания отечественного контейнера для сохранения сердца не имеет аналогов не только в России, но и в мире, — подчеркнули в облправительстве.

Во время эксперимента с минипигом ученые переподключили работающий орган к системе, позволяющий длительно сохранять сердце в функционирующем состоянии. Животное погибло, уточнили НГС в пресс-службе центра.

Источник: правительство Новосибирской области











По информации центра, специалисты разрабатывали технологию, которая обеспечивает бесперебойную работу сердца в течение 10 часов вне организма. Следующий этап — создание контейнера.

— В начале работы ученые разрабатывали технику постепенной изоляции сердца вместе с легкими — с сохранением кровотока в обоих органах. В дальнейшем технология доработана новосибирскими учеными инновационным решением, — добавили в облправительстве.

Уточняется, что специалисты центра завершают разработку.

По информации ТАСС, опытный образец аппарата для доставки донорского сердца для трансплантации планируется создать в ближайшие три года. Устройство будет представлять собой отсоединяемый модуль весом до пяти килограммов.