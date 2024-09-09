Нет — чесноку и банкам! Не повторяйте ошибок родителей: педиатр — о том, как правильно защитить детей от простуды

Прививка — лучший способ защитить всю семью Источник: из личного архива, коллаж — Дмитрий Гладышев











В России начинается сезон простуд. В первую очередь опасность подстерегает детей. Школы и детские сады — рассадники инфекций. О том, как уберечь чадо от болезней, педиатр Ксения Юровских рассказала 72.RU .

Да начнется грипп

— Когда начинается сезон заболеваемости?

— Эпидсезоны меняются в зависимости от инфекции. Например, летом распространены кишечные инфекции. Прямо сейчас дети идут с энтеровирусными, ротавирусными инфекциями, которые могут проявляться в виде диареи, температуры или высыпаний. Заражаются чаще всего контактным путем — через немытые руки.

А со второй недели сентября начнутся острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Они характерны для осени-зимы — сезона простуд, как мы говорим. Он длится, как правило, до марта или даже до апреля.

Мы практически не видим ковида, его стало мало. Но ближе к зиме появятся пневмококк и менингококк, которые вызывают, соответственно, пневмонию и менингит.

— А грипп?

— Грипп практически всегда приходит под Новый год, в декабре. В прошлом году, если помните, у многих была температура под сорок как раз в это время.

Грипп нужно ждать в декабре-феврале Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Где главные очаги заражения?

— Разумеется, детсады и школы. Они густо населены, в одном классе может быть больше 30 детей. Это приводит к распространению инфекций. Не стоит забывать и о праздниках, где дети тесно контактируют друг с другом. Другой источник — родители, которые приносят инфекции с работы. Так болезни распространяются внутри семьи.

Народные методы профилактики: что работает, а что нет

— Как защититься в сезон простуд?

— Прививаться. Это на 100% поможет спасти и здоровье, и кошелек, и новогодние каникулы. Например, почему важно ставить прививку от гриппа? Во-первых, больше шансов не заболеть. Во-вторых, вакцинация увеличивает вероятность того, что ребенок перенесет болезнь без осложнений. А главное осложнение от гриппа — это смерть. То же самое касается пневмонии, от которой можно привиться бесплатно.

Вакцинацию мы начали еще в августе — тут важно готовить сани летом. Но некоторые люди боятся прививок, особенно от гриппа. Мне это совершенно непонятно: заболеть именно из-за укола невозможно, это даже не живая вакцина.

Что такое живые и убитые вакцины?



Неживая, или убитая, вакцина состоит из частиц, которые выращены в культуре, а затем специальным образом убиты. Эти микроорганизмы не способны вызвать заболевание. Живые вакцины делают на основе ослабленных штаммов микроорганизма. Большая часть людей переносит их без каких-либо побочных симптомов и так получает иммунитет.

— Как поддержать иммунитет ребенка, помимо вакцинации?

— Так уж выходит, что самые нудные и обычные методы показывают себя эффективнее всех. Обязательно нужно научить ребенка правилам личной гигиены. Банальное мытье рук спасает от большинства кишечных инфекций.

У ребенка должен быть выстроенный и ежедневно соблюдаемый распорядок дня, в котором надо отвести место активному отдыху на свежем воздухе — это поможет иммунитету адекватно работать.

Нужно больше гулять. Банально, но эффективно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Осенью нередки заморозки. Как одеть ребенка по погоде?

— Нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста очень активны и должны быть одеты даже немного легче, чем взрослые. Важно воспитывать в ребенке ощущение собственной температуры. Не надо одевать его как капусту, ему должно быть комфортно. Так и происходит естественное закаливание.

— Стоит ли принимать для укрепления иммунитета витамины или БАДы?

— ВОЗ и Минздрав рекомендуют принимать дополнительно витамин D — за дозировкой нужно обратиться к врачу, она у разных возрастов немного отличается. Рекомендую использовать в пищу только йодированную соль, потому что у многих наблюдается дефицит йода. Этого будет достаточно, чтобы компенсировать его недостаток в организме. Добавим сюда богатое белком питание, и для иммунитета этого будет хватать.

Точно не стоит увлекаться непонятными витаминными комплексами и БАДами. У многих из них еще не изучены побочные эффекты и противопоказания, и сама их эффективность не доказана.

Непроверенные таблетки детям давать нельзя Источник: Дарья Селенская / 74.RU











— Народные методы профилактики — чеснок на веревочке, мазь в нос — всё еще используют. Эти способы работают?

— Действительно, всё еще встречаю людей с чесноком. Не понимаю зачем, видимо, от вампиров. Никакого эффекта нет, зато пахнет неприятно.

Очень любят еще намазать нос ацикловиром, а тело — барсучьим жиром. Это не просто бесполезно, но еще и вредно. Если постоянно мазать жиром тело или слизистую носа, то искусственный барьер закрывает наш собственный мерцательный эпителий, который защищает организм.

— А есть ли что-то, что реально работает?

— Если ребенок действительно часто и сильно болеет, лучше почаще умывать лицо и промывать нос обычным солевым раствором после школы или сада. Только не стоит увлекаться.

Школа — зона риска, и первое время придется поболеть. Но со временем иммунитет адаптируется, успокаивает педиатр Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Болеть тоже нужно правильно

— Если ребенок уже заболел, что делать?

— Во-первых, если сами не справляетесь, обязательно идти к врачу. Дети с года осматриваются в поликлинике, есть специальные фильтр-боксы со всем необходимым.

Если лечитесь дома, нужно обеспечить ребенку адекватный уход: комфортная пища, теплое (не горячее) питье, домашний покой.

— Как не следует лечить малыша?

— Десять раз подумать, делать ли с ребенком всё то, что делали с мамами и папами в детстве во время простуды: водить в баню, ставить банки, горчичники, греть ноги, давать непонятные травяные сборы, которые могут вызвать аллергию. Тем более нельзя самостоятельно решать, давать ли ребенку антибиотики или гормональные препараты. Всё это по-настоящему опасно.

Но есть и безобидные народные методы: например, молоко с содой или медом. Ничего страшного не случится, просто повод лишний раз напоить ребенка теплым и приятным напитком. Чай с малиной — та же история. От простуды не вылечит, но просто вкусно.