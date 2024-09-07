Каким должен быть уровень сахара в крови у мужчин: врачи назвали норму

Норма сахара в крови увеличивается с возрастом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Мало найдется людей, которые постоянно следят за своим здоровьем и сдают анализы, даже когда ничего не болит. Обычно всё наоборот, тянут до последнего. Рассказываем, какой уровень сахара в крови считается нормой у мужчин разных возрастов и по каким симптомам можно понять, что пора в больницу.

Откуда в организме появляется сахар

Начнем с того, откуда вообще в организме берется сахар. Он попадает в нас вместе с едой, а затем, в процессе пищеварения, всасывается в кровь. И благодаря анализам мы узнаем, насколько хорошо этот процесс работает.

— Уровень сахара в крови — это показатель того, насколько хорошо ткани организма усваивают глюкозу, — рассказал врач Роман Иванов. — Если он слишком высокий, это значит, что в организме есть проблема с транспортировкой глюкозы в клетки.

Роман Иванов — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Научный сотрудник лаборатории патологии кожи у детей отдела научных исследований в педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Эксперт лаборатории «Гемотест».

Что влияет на уровень сахара в крови

В первую очередь, на уровень сахара в крови влияет то, что мы едим.

— Сразу после еды уровень сахара повышается, а потом постепенно падает. Если человек съел шоколадку, пирожное, несколько ложек варенья или любую другую еду, богатую простыми углеводами, сахар повышается быстро, — объяснила врач-эндокринолог Ольга Махрова. — Макароны, каша или другие медленные углеводы дольше расщепляются в желудке и кишечнике, поэтому сахар поступает в кровоток медленно и постепенно.

Ольга Махрова — врач-эндокринолог, окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Эксперт лаборатории «Гемотест».

Но уровень сахара в крови зависит не только от пищи. Также на него влияют занятия спортом, лекарства, которые вы принимаете, количество сна, а также стресс, генетические факторы и гормональный баланс.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как уровень сахара меняется с возрастом

Для того чтобы узнать свой уровень сахара, придется сходить в больницу и сдать анализ крови. Причем сделать это нужно на голодный желудок — иначе с пищей в кровь вновь попадет сахар и результат окажется неточным.

— Если анализ делают натощак по венозной крови, то референсные значения уровня сахара у взрослых мужчин составляют 4,11–6,1 ммоль/л., — рассказал Роман Иванов. — После 60 лет норма глюкозы незначительно увеличивается: 4,56–6,38 ммоль/л. У детей и подростков она, напротив, несколько ниже: 3,33–5,55 ммоль/л.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Что означает повышенный сахар в крови

Если ваши показатели оказались выше нормы — то у вас гипергликемия, которая обычно указывает на сахарный диабет.

— Также уровень глюкозы может повыситься из-за заболеваний печени и поджелудочной железы, наличия ВИЧ-инфекции или гормональных сбоев, — подчеркнул Роман Иванов.

Игнорировать повышенный сахар в крови не стоит: он способствует развитию атеросклероза, увеличивает риски инсульта и инфаркта, негативно влияет на сетчатку глаза, поражает нервы и приводит к диабетической нефропатии, ухудшая функцию почек.

К симптомам гипергликемии врачи относят повышенную утомляемость, сухость кожи, частое мочеиспускание, постоянную жажду, ухудшение зрения и частые инфекционные заболевания.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Что означает пониженный сахар в крови

Пониженный сахар в крови встречается намного реже, чем повышенный. Обычно он сигнализирует о голодании или чрезмерно жесткой диете, а также о неправильном подборе таблеток у диабетиков. Реже гипогликемия встречается у людей, страдающих онкологией, поражением печени и почек.

— Экстремально низкий уровень сахара может привести к потере сознания и инсульту, — отмечает Надежда Подкорытова. — Гипогликемия также может вызвать хронические тревожные состояния и депрессию.

Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.

Страдающие от пониженного сахара в крови люди чувствуют слабость, утомляемость, головную боль, а также головокружение, потливость, тремор в руках и ускоренное сердцебиение.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как держать сахар в норме

Если вы хотите держать свой сахар в крови в норме, то в первую очередь медики рекомендуют вести здоровый образ жизни.

— Важно правильно питаться, контролировать вес, стараться не допускать систематических стрессовых ситуаций, — советует Надежда Подкорытова. — Также важно обеспечить нормальную физическую активность.

Помимо правильного питания, спорта и хорошего сна необходимо убедиться, что у вас нет предрасположенности к диабету. Если окажется, что генетически вы находитесь в группе риска или у вас уже есть это заболевание, придется регулярно проверять свой сахар, чтобы вовремя заметить изменения и среагировать на них.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









