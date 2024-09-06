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Здоровье эксперт Ваготоникам грозит диабет, а симпатотоникам — инсульт. Узнайте свой тип нервной системы по методу Македонского и что вас ждет

Ваготоникам грозит диабет, а симпатотоникам — инсульт. Узнайте свой тип нервной системы по методу Македонского и что вас ждет

Что вам должен подсказать великий полководец, рассказали врачи

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7 комментариев

Симпатотоники обычно лишним весом не страдают

Зная свой тип вегетативной нервной системы, можно подобрать наиболее подходящую сферу деятельности и стиль жизни, узнать о склонности к болезням и особенности поведения. Определите его по методу великого полководца. А вы знаете, кто вы по вегетативной конституции — симпатотоник или ваготоник? Это важно: преобладание определенного типа нервной системы вызывает склонность человека к болезням. Врач-невролог Ксения Овсянникова рассказала «Доктору Питеру», как тонус симпатического (стрессорного) и парасимпатического (релаксирующего) отдела нервной системы влияет на наше здоровье и поведение и как определить свой тонус по методу Александра Македонского.

Ксения Овсянникова, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

Особенности ваготоников

В жизни ваготоники (с преобладанием активности релаксирующего отдела) часто страдают от избыточного веса, пониженного давления и склонны к обморокам. Чаще всего они жаворонки с наибольшей продуктивностью в утренние часы. Интроверты по характеру, а по темпераменту — флегматики и меланхолики, они могут долго адаптироваться, но способны на длительную монотонную работу. Ваготоник может стать марафонцем.

Среди типичных болезней ваготоников — бронхит, фарингит, воспаление лимфатических узлов, кожные заболевания, диабет, ожирение, опухоли, хронические расстройства ЖКТ и другие.

Черты симпатотоников

Симпатотоники (с доминирующей активностью стрессорного отдела) обычно худощавы, с ускоренным пульсом и повышенным давлением. Их активность возрастает к вечеру и ночи. Они часто экстраверты, а по темпераменту — холерики и сангвиники, склонны к быстрым, но краткосрочным усилиям. Из них получаются отличные спринтеры. Среди заболеваний симпатотоников встречаются артрит, астма, бессонница, мигрени, головокружение, нервные расстройства, депрессия, ишемия, инсульт, расширение вен, нарушения в почках, ревматизм, эпилепсия и другие.

— Симпатотоникам важно не находиться постоянно под нервным напряжением — это быстро приведет к истощению, — рассказывает Ксения Овсянникова. — Им необходимы периоды полного восстановления, в противном случае они рискуют заболеть: простудиться, получить гипертонический криз или даже инфаркт, могут начаться панические атаки и т. п.

Метод Александра Македонского

Великий полководец придумал свой метод определения вегетативной конституции. Проходя вдоль строя солдат, Македонский неожиданно замахивался на них оружием, внимательно наблюдая за их реакцией: кто-то краснел, а кто-то бледнел. Краснели симпатотоники — люди порывистые, энергичные, способные быстро мобилизоваться, но и быстро уставать. Их полководец ставил в первые ряды для начала атаки. Бледнели же ваготоники, они вступали в бой постепенно, добивая уже ослабленного врага. Но стопроцентные ваготоники и абсолютные симпатотоники в жизни встречаются редко, признает врач-невролог. Но знать, преобладание какого типа именно у вас, очень важно и полезно.

— В реальной жизни симпатотоники часто сгорают на работе с постоянными дедлайнами и стрессом. У ваготоников с этим немного проще: у них больше резервов и иногда по жизни здоровый пофигизм, — рассказывает Ксения Овсянникова. — При развитии болезненного состояния (хроническая усталость, инсульт, повышение давления и т. д.) преобладает тонус симпатической нервной системы.

Важно поддерживать баланс

Невролог уверена, что врачи всегда должны определять вегетативную конституцию пациента, чтобы подбирать для него оптимальное лечение и рекомендовать стиль жизни и сферу деятельности.

— Независимо от вашей конституции важно поддерживать баланс вегетативной системы. Регулярные физические нагрузки и утренний контрастный душ укрепят ваше здоровье и повысят адаптационные возможности организма, — резюмирует эксперт.

Чем грозит нелеченая гипертония

И вот еще из области неврологии. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса совместно с коллегами из других стран провели исследование, после которого пришли к выводу: нелеченая гипертония повышает риск развития болезни Альцгеймера. Отчет о работе опубликован в журнале Neurology.

Эксперты проанализировали данные профильных когортных исследований, в которых приняла участие 31 тысяча человек. Все добровольцы были старше 60 лет и проживали в разных странах, 41% из них были мужчинами. Статистическую обработку данных ученые проводили с помощью коксовских моделей пропорциональных рисков. Они сделали поправки на следующие критерии: пол, возраст, уровень образования, этническая принадлежность, история болезни, когорта исследования. За это время у 1415 человек развилась болезнь Альцгеймера. Исследователи также учли, кто из людей получал необходимую медицинскую помощь, какое им назначали медикаментозное лечение, в том числе и против гипертонии.

У людей, которые не лечили гипертонию (таких было 9%), риск развития болезни Альцгеймера был выше на 36% по сравнению с теми, у кого не было такого диагноза. Если же сравнивать с теми, кто регулярно пил таблетки от давления (таких было 51%), то риск деменции у противников лечения был выше на 42%.

 —  Нельзя позволять себе не обращать внимание на высокое давление! В большинстве случаев гипертония легко лечится достаточно дешевыми и распространенными медикаментами. А если ее не лечить, то последствия будут очень серьезные, — комментирует врач Зухра Павлова исследование ученых.

Гипертония опасна тем, что при таком состоянии кровь давит на стенки сосудов с огромной силой, что создает большую нагрузку на сердце и артерии. Всё это провоцирует развитие опасных заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Кстати, ученые не в первый раз исследуют взаимосвязь гипертонии и деменции. В своей предыдущей работе эксперты выяснили, до каких показателей нужно корректировать давление, чтобы снизить вероятность развития слабоумия.

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Комментарии
7
Гость
6 сентября 2024, 13:33
Кто осилил этот бред?
Гость
6 сентября 2024, 13:34
Нас ждет дальняя дорога на Донбасс
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