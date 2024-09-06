Утро начинается не с кофе: что будет, если пить водку каждый день

В целом этот натюрморт похож на полезный завтрак. Осталось только найти лишнее Источник: Евгения Абжуева / Городские порталы











Настоящим алкоголикам не нужен повод выпить. Но каждый может в момент придумать с десяток ситуаций, в которых ему пригождается алкоголь. В трудную минуту помогает отвлечься, при плохом настроении — развеселиться, в незнакомой компании — найти общий язык. Но за такую «поддержку» со временем придется расплачиваться. И мы решили узнать, что случится с человеком, который решит не прекращать веселье и пить водку каждый день.

Как алкоголь вредит здоровью

Чтобы почувствовать то, какой урон организму наносит алкоголь, не обязательно проводить над собой эксперименты и на полгода уходить в запой. Даже одна крепкая попойка уже покажет, как алкоголь отравляет ваше тело.

Попадая в организм, спиртное первым делом направляется в печень. Этот орган занимается переработкой этанола: сначала — в токсичный ацетальдегид, а затем — в уксусную кислоту, после чего выводит его из организма. Но если алкоголя становится слишком много, то печень перестает справляться с нагрузкой, а токсин накапливается и распространяется по организму.

— На это накладывается обезвоживание и нарушение минерального баланса: этанол способствует повышению диуреза, вместе с жидкостью выводятся необходимые для нормального функционирования организма электролиты, — подчеркивает врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».

В итоге от попойки страдают все органы: от сердца и нервной системы до мозга и поджелудочной. И это не говоря о том, что крепкое спиртное буквально обжигает пищевод и желудок, раздражая ЖКТ.

Открыв глаза следующим утром, мы ощущаем последствия отравления организма во всей красе. Причем сила отравления и похмелья зависит от того, какой алкоголь мы пили.

Если, проснувшись, вы обещаете себе, что больше никогда не будете пить, и держитесь хотя бы до следующих выходных, последствия для организма станут не такими фатальными. А вот если после веселого вечера продолжить праздник, то последствия окажутся куда печальнее.

Как запой влияет на мозг

Еще до того, как спиртное начнет разрушать все органы, оно изменит нашу психику и поведение. Причем далеко не в лучшую сторону.

Согласно научной статье из медицинского журнала «Нервные болезни», алкоголизм развивается у людей по двум типам:

В первом случае человек выпивает, чтобы поднять себе настроение и развеселиться. В таком случае, трезвея, он начнет чувствовать апатию и симптомы депрессии. Если после этого человек решит снова исправить настроение спиртным, то попадет в порочный круг.

Во втором случае алкоголик прикладывается к бутылке, чтобы заглушить беспокойство и тревогу. Но на следующее утро эмоции начинают возвращаться с новой силой. В итоге человек снова глушит проблемы в спиртном, становится более агрессивным, а запой заканчивается дезориентацией и психозом.

Если вовремя не остановиться, то алкоголизм развивается, а эти симптомы объединяются — поэтому люди, пьющие годами, чаще склонны к депрессии, психозам и буйному поведению.

Вместе с этим употребление спиртного поражает мозг, ухудшая мыслительные способности. В 2022 году ученые-медики и сотрудники департамента здоровья населения из Оксфордского университета провели исследование, изучив влияние алкоголя на мозг более 25 тысяч человек с помощью МРТ. Они пришли к выводу, что даже умеренное употребление спиртного негативно влияет на работу мозга.

— У алкоголика снижаются умственные способности, деградирует интеллект. Человек становится жестоким, эгоистичным, звереет, — подчеркнул врач Александр Умнов. — Он больше не способен критически относиться к себе и своему состоянию.

Александр Умнов — преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург.

Алкоголик перестает критически относиться в том числе и к своему здоровью: ведь с каждым днем пьянства организм начнет медленно, но верно страдать.

Как запой разрушает печень

Как мы уже говорили, первым делом алкоголь проникает в печень. Пытаясь переработать спиртное, орган первым начинает страдать от ежедневного распития. Работая в три смены, клетки печени постепенно начинают меняться под воздействием спирта, накапливая в себе жировые клетки.

— Этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается, — объяснил токсиколог Алексей Водовозов.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Так начинается первая стадия алкогольной болезни печени, так же известная, как жировая болезнь. Из-за изменений орган увеличивается и смещается, что нарушает его функции. На этом этапе спасти печень не проблема — нужно лишь полностью отказаться от алкоголя, и со временем клетки восстановятся.

Дело в том, что на этом этапе больной может и вовсе не заметить, что с органом начались проблемы, — далеко не у всех появляются такие симптомы, как слабость, тошнота и потеря аппетита.

Если проигнорировать проблему и продолжить выпивать, то жировая болезнь перейдет в алкогольный гепатит. На этом этапе клетки печени уже начинают разрушаться. Пропустить острое воспаление органа куда сложнее: из-за гепатита алкоголик почувствует острую боль в животе, его кожа и белки глаз начнут желтеть, а температура тела повысится. При гепатите еще есть шансы спасти печень — длительное лечение и полный отказ от алкоголя поможет восстановить орган за несколько лет.

А вот если поставить перед собой задачу пить во что бы то ни стало, начнется последняя стадия болезни — цирроз. На этом этапе повреждения печени необратимы и вылечить орган уже не получится. Если больной циррозом алкоголик срочно не начнет лечение, то очень быстро погибнет.

Какие еще болезни грозят из-за запоя

Печень — далеко не единственный орган, который страдает от алкоголя. Буквально каждая клетка в организме человека получает урон после опрокинутого стакана.

— Постоянное употребление водки приводит к общему истощению организма из-за постепенного разрушения органов, — заявил врач Александр Умнов. — Водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма. Также этиловый спирт водки опасен для такого нежного органа, как поджелудочная железа.

У выпивающего каждый день человека от спиртного начинает страдать здоровье каждого органа. В итоге риск целого ряда болезней растет с каждым годом. К самым распространенным болезням алкоголиков врачи отнесли:

панкреатит;

рак;

алкогольный гепатит;

цирроз печени;

гипертензию;

ишемическую болезнь сердца;

атеросклероз.

Сколько можно пить без риска для здоровья

К сожалению для любителей выпить, безопасной дозы алкоголя нет. Всемирная организация здравоохранения уверяет, что любое количество спиртного наносит урон организму.

— Нельзя говорить о так называемом безопасном уровне употребления алкоголя. Не имеет значения, сколько алкоголя вы употребляете: риск для здоровья возникает с первой же каплей любого алкогольного напитка, — заключила советник по алкоголю и наркотикам ВОЗ Карина Феррейра-Борхес. — Можно с уверенностью утверждать лишь одно: чем больше вы пьете, тем больше вред или, иными словами, чем меньше вы пьете, тем меньше вред.

Другой вопрос — сколько нужно пить, чтобы допиться до проблем со здоровьем? Здесь всё зависит от вашего организма, возраста, генетических особенностей и других личных факторов.

Например, по подсчетам Минздрава, чтобы гарантированно заработать алкогольную болезнь печени, мужчинам нужно выпивать по 235 граммов водки ежедневно в течение 8–10 лет. Женщинам достаточно и того меньше — всего 67 граммов водки за тот же период.

— Любой алкоголь ядовит, вопрос лишь в дозе, — объяснил Алексей Водовозов. — Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Есть, например, концепция «ответственного питья»: человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы оно не наносило ущерб ни ему, ни окружающим.