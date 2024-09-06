Осеннее обострение: новосибирцы стали чувствовать хандру — откуда она берётся и как с ней справиться

Осень — время увядания природы. Поэтому люди испытывают тоску, глядя на серый и дождливый город Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Осенью многие чувствуют ухудшение настроения, из-за которого не хотят заниматься привычными делами, видеться с друзьями или проводить время с близкими. Это понятно — энергия уходит на то, чтобы войти в рабочий режим после сезона отпусков, дни становятся холоднее, развлечений меньше. Но иногда ситуация сложнее: у людей с психологическими расстройствами может возникать осеннее обострение их состояний. Откуда берется осенняя хандра и что делать, чтобы ее избежать, НГС рассказал новосибирский психотерапевт Игорь Лях.

«Легитимное право быть домоседом»

Осенью действительно могут усугубляться некоторые психические состояния и расстройства, в том числе тревога и депрессия. Иногда люди замечают ухудшение настроения и общего самочувствия.

— У сибиряков есть такое представление, что лето — время отпусков. Они возвращаются с отдыха и адаптируются к работе, этот процесс некоторые субъективно воспринимают как снижение качества жизни, — объясняет Игорь Лях. — Простейший пример: осенью дети идут в школу. Часть из них переполнены теми прекрасными переживаниями, которые были на каникулах, а школу воспринимают как некое насильственное занятие. Естественно, в течение этих 11 лет складывается привычка: даже в ожидании осени может портиться настроение. Но пока нет исследований, которые бы говорили, что школьный процесс влияет на снижение настроения осенью.

Некоторые могут чувствовать ухудшение физического состояния Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











На настроение влияют и другие факторы. Меняется продолжительность светового дня, и на часть людей это действует угнетающе. Вечером уже не получится гулять так же долго, как летом. На улице прохладно, сыро, нужно носить больше одежды, которая сковывает движения.

— Есть люди, которые, наоборот, осенью и весной чувствуют себя лучше. Летняя жара у них ассоциируется с чем-то тяжелым и насильственным, а прохлада и слегка пасмурная погода, наоборот, — время для более качественного времяпровождения. Это дает легитимное право быть домоседом, — объяснил психотерапевт.

Осенью может обостряться раздражительность Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Осенняя хандра — далеко не всегда признак психологических проблем. У людей может снижаться настроение из-за того, что они уже не могут отдыхать так, как летом, заниматься любимыми делами — осенью это либо невозможно, либо сложно осуществить. О том, что настроение осенью ухудшилось, написали и подписчики телеграм-канала NGS.RU.

— Состояние физическое норм, а вот душевное немного пошаливает. Хандра, легкая депрессия. Но не отчаиваемся, улыбаемся и вперед, — поделилась сибирячка Елена.

— Тоже всегда депрессия осенью накрывает. Переехала на юг, немного полегче стало, — написала еще одна подписчица под ником Elena.

— Рано ещё хандрить, впереди по-любому бабье лето и золотая осень, — возражает Анна.

Как себя уберечь

Есть несколько способов, которые могут помочь спастись от осенней хандры. Например, говорит Игорь Лях, можно отправиться в теплую страну, но это не самый простой вариант. Есть более бюджетные способы предотвратить апатию: заняться танцами, активными играми, плаванием или другими видами спорта для увеличения физической активности.

— Несомненно, имеет смысл учиться наслаждаться осенью: собирать осенние букеты, делать фотографии, гулять, любуясь осенней листвой. Хорошая прогулка на свежем воздухе в парке может дарить не меньше удовольствия, чем отдых летом в лесу, — отметил Игорь Лях.

Резкое ухудшение настроения — повод обратиться за помощью Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Если у человека есть хронические заболевания, необходимо следить за их динамикой. Это нужно, чтобы они не влияли на общее самочувствие.

— Можно обратиться к психологу, если у человека есть аффективные расстройства или подозрение на них. Стоит обратить внимание, если осенью очевидно ухудшение психологического состояния: человек становится гневливым, раздражительным, резким, склонным к апатии или антисоциальным действиям, если он резко начинает употреблять больше алкоголя. В этой ситуации с психологом обязательно нужно проконсультироваться, — подчеркивает Игорь Лях.

Если человек в течение нескольких лет осенью чувствовал себя хуже, чем весной и летом, и тенденция продолжается, то на это тоже стоит обратить внимание. Для того чтобы выявлять такие факторы риска, можно вести дневник, описывать в нем свои эмоции и общее самочувствие.

Осенью стоит следить за освещенностью в квартире и на работе, а также не экономить на теплой одежде. Обувь должна быть удобной, комфортной, быстро сохнущей. Нужно поддерживать уют в своем доме.

Если осенью у человека снижается социальная активность, то можно инициировать ее самостоятельно. Например, устраивать праздники, в том числе семейные. Также важно наладить режим труда и отдыха.