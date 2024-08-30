От какого алкоголя самое слабое похмелье: почти безболезненный рейтинг

Пока врачи предупреждают о вреде алкоголя, любители выпить опытным путем научились определять, какие спиртные напитки приносят им больше всего страданий. Если вы не хотите повторять их путь, а на мучения остальных уже насмотрелись, есть один надежный способ узнать, от какого алкоголя самое слабое похмелье — спросить у врачей. Да, у тех самых врачей, что предупреждают о вреде выпивки. Можете не записываться на прием, мы сделали всё за вас.
- От чего возникает похмелье
- У кого не бывает похмелья
- От какого алкоголя самое слабое похмелье
- Можно ли обмануть организм
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От чего возникает похмелье
Главная причина любого похмелья — алкоголь. Без него похмелью просто неоткуда взяться. Причем важна не только спиртуозность напитка, но и разные его компоненты. Например, придающие алкоголю вкус и аромат конгенеры — химические вещества, образующиеся в процессе брожения. Чем напиток темнее — тем их больше.
Второй компонент, сульфиты, можно встретить только в вине — их добавляют в качестве консервантов. Если вам очень плохо даже после пары бокалов вина, то, скорее всего, ваш организм особенно к ним чувствителен.
Ну и конечно, сам этанол, попадая в организм, играет далеко не последнюю роль в утреннем самочувствии.
— Львиная доля этанола отправляется в печень, где он перерабатывается в ацетальдегид — куда более токсичное вещество, чем сам алкоголь, — объяснила врач-невролог Екатерина Демьяновская. — В норме после этого он с помощью ферментов превращается в уксусную кислоту и выводится из организма. Однако при избытке алкоголя печень не может своевременно провести этот процесс, и ацетальдегид накапливается в организме, нарушая функции центральной нервной системы и ЖКТ.
Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».
Кроме того, самочувствие ухудшается из-за обезвоживания и нарушения минерального баланса. Дело в том, что этанол способствует выведению жидкости из организма, а вместе с ней вымываются и необходимые нам микроэлементы. Всё вышеперечисленное в совокупности дает то самое похмелье.
Ну и помните про сон алкоголика, который тревожен и непродолжителен. Этот фактор тоже добавляет свои пять копеек.
У кого не бывает похмелья
Не поверите, но в мире предостаточно счастливчиков, которые не сталкивались с похмельем. Не потому, что они не пьют, а из-за того, что выиграли в генетическую лотерею. Такие супергерои могут пить без остановки и просыпаться свежими. Правда, таких бессмертных уничтожителей алкоголя не так уж много — по разным подсчетам, примерно каждый пятый.
Помимо генетики, на тяжесть похмелья влияют и другие факторы — практически всё, что вы делаете во время застолья, скажется на состояние утром.
— Тяжесть похмелья зависит от возраста, пола и состояния здоровья человека, количества потребляемого алкоголя, принимали его на голодный желудок или после еды, курил ли человек во время вечеринки, насколько активно он двигался, — перечисляет Екатерина Демьяновская.
Не последнюю роль в цвете вашего настроения утром играет и алкоголь, который вы употребляли накануне.
От какого алкоголя самое слабое похмелье
Один из главных похмельеобразующих факторов — сивушные масла. Это побочный продукт брожения, который есть в любом алкоголе, и полностью избавиться от него не получится.
— В состав примесей входят так называемые легкие фракции: метанол, альдегиды, эфиры и так далее. Именно сочетание этих примесей придает тому или иному напитку неповторимый и характерный вкус, — объяснил доктор биологических наук Анатолий Садчиков. — К примеру, в состав самогона, в зависимости от сырья, входит до 70 компонентов.
Анатолий Садчиков — доктор биологических наук, профессор Международного биотехнологического центра МГУ на кафедре гидробиологии, вице-президент Московского общества испытателей природы.
Самый чистый алкоголь с минимальным количеством сивушных масел — это водка. Из-за того, что после очистки в ней почти нет сторонних примесей и ароматизаторов, организм не страдает от дополнительного влияния вредных веществ.
Второе место занимает пиво: в нем нет ничего, кроме хмеля, солода и воды, благодаря чему в напитке не так много сторонних примесей. Однако из-за малой крепости напитка можно легко переборщить с количеством выпитых бокалов, перечеркнув преимущества «чистоты» пива.
В других спиртных напитках сивушных масел уже намного больше. С самыми тяжелыми последствиями на утро столкнутся любители пить виски и бурбон.
Еще один гарантированный способ испортить себе утро следующего дня — мешать алкоголь и газировку.
— Не стоит совмещать алкоголь с газированными напитками, — предупредила Екатерина Демьяновская. — В них содержится углекислый газ, который способствует усвоению алкоголя, так что от виски с колой эффект будет куда более разрушительный, чем от того же количества виски без газированного напитка.
По этой же причине игристые вина, в отличие от тихих, намного быстрее дают почувствовать опьянение, а похмелье от них намного сильнее.
Но самый убойный вариант — сладкие коктейли. В них есть всё, чтобы похмелье добралось до вас: приятный вкус позволит выпить большое количество порций, а газировка поможет алкоголю быстрее добраться до крови.
Можно ли обмануть организм
Сколько существует алкоголь, столько же люди пытаются придумать разных уловок, чтобы и хорошо выпить, и не почувствовать похмелье на следующее утро. Самые популярные в народе методы — не смешивать напитки и не понижать градус. К сожалению, это вас вряд ли спасет.
— Народные приметы вроде «нельзя понижать градус» или «нельзя смешивать напитки» научных оснований под собой не имеют и скорее становятся оправданием для количества выпитого, — подчеркнула Екатерина Демьяновская. — Эксперимент, проведенный немецкими исследователями, показал: смешивание в различных вариантах вина и пива, а также раздельное потребление этих напитков, повышение и понижение градуса не сказывались на тяжести опьянения.
Не поможет и жирная закуска — она вообще всё только усугубит. Потому что печени, которая и без того занята разборками с алкоголем, придется где-то еще искать силы на переработку жира. А на подмогу ей никто не придет — печень у нас одна.