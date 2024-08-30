От какого алкоголя самое слабое похмелье: почти безболезненный рейтинг

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Один из главных похмельеобразующих факторов — сивушные масла. Это побочный продукт брожения, который есть в любом алкоголе, и полностью избавиться от него не получится.

— В состав примесей входят так называемые легкие фракции: метанол, альдегиды, эфиры и так далее. Именно сочетание этих примесей придает тому или иному напитку неповторимый и характерный вкус, — объяснил доктор биологических наук Анатолий Садчиков. — К примеру, в состав самогона, в зависимости от сырья, входит до 70 компонентов.

Анатолий Садчиков — доктор биологических наук, профессор Международного биотехнологического центра МГУ на кафедре гидробиологии, вице-президент Московского общества испытателей природы.

Самый чистый алкоголь с минимальным количеством сивушных масел — это водка. Из-за того, что после очистки в ней почти нет сторонних примесей и ароматизаторов, организм не страдает от дополнительного влияния вредных веществ.

Второе место занимает пиво: в нем нет ничего, кроме хмеля, солода и воды, благодаря чему в напитке не так много сторонних примесей. Однако из-за малой крепости напитка можно легко переборщить с количеством выпитых бокалов, перечеркнув преимущества «чистоты» пива.

В других спиртных напитках сивушных масел уже намного больше. С самыми тяжелыми последствиями на утро столкнутся любители пить виски и бурбон.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Еще один гарантированный способ испортить себе утро следующего дня — мешать алкоголь и газировку.

— Не стоит совмещать алкоголь с газированными напитками, — предупредила Екатерина Демьяновская. — В них содержится углекислый газ, который способствует усвоению алкоголя, так что от виски с колой эффект будет куда более разрушительный, чем от того же количества виски без газированного напитка.

По этой же причине игристые вина, в отличие от тихих, намного быстрее дают почувствовать опьянение, а похмелье от них намного сильнее.