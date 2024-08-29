«Насморк и слабость такая, что с кровати не встать»: с какими симптомами сейчас болеют ковидом

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В конце лета россияне стали чаще болеть ковидом. Причем коронавирусная инфекция стремительно обгоняет в росте традиционные ОРВИ с гриппом, рассказывает «Доктор Питер».



Заболеваемость ковидом выросла на 33%

По данным портала «Объясняем.рф», за неделю с 19 по 25 августа показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения составил 12,28, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей на 33,3%. Причем рост числа инфицированных отмечен в большинстве регионов — официально выявили 17 641 случай SARS-CoV-2.



Как сообщили в Роспотребнадзоре, на территории РФ на сегодня доминирующими вариантами остаются линии KS.1, JN.1 и JN.1.16.1. Отметим, что штамма FLiRT, который пришел в Россию еще в мае, в этом списке нет.

Увеличилось и количество госпитализаций. За прошедшую неделю россияне попадали в больницы с ковидом на 37,9% чаще, чем неделей ранее, — всего на больничной койке оказались 1943 человека. Умерли от инфекции 17 заболевших.



Ранее в надзорном ведомстве объясняли, что подъем заболеваемости COVID-19 в августе связан с сезонностью — всплески обычно вызваны изменениями в погоде и повышенной активностью людей. Тем более в конце августа — начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, поэтому количество контактов растет — ничего удивительного.



Между тем в инфекционных больницах страны медики пока не заметили наплыва госпитализированных, но напоминают о типичных для коронавируса симптомах:



повышение температуры тела;

общая слабость;

озноб;

поражение верхних дыхательных путей.

Слабость такая, что с кровати не встать

Те, кто получил положительный тест на ковид, жалуются на сильную слабость и до появления симптомов, и во время болезни, и даже после выздоровления.



— Почувствовала сильную усталость, а через день резко заболело горло, — рассказала заболевшая ковидом петербурженка Татьяна Иванова «Доктору Питеру». — Добавился сильный насморк, заложенность невозможно победить ни каплями, ни народными средствами. На какое-то время и вкус у еды пропал.



Женщина планировала поездку в другой город, от которой пришлось отказаться; чтобы вернуть деньги за билеты на самолет, потребовалась справка от врача.



— Так бы попыталась отлежаться, — призналась Татьяна.



В поликлинике женщина столкнулась с длинной очередью из заболевших.



— Не могу утверждать, что у всех ковид, но симптомы очень похожи, разговорились из-за долгого ожидания в очереди, — говорит заболевшая.



В итоге Татьяна получила положительный тест на ковид уже на следующий день. Симптомы сохранялись около недели, потом стало легче. Осталась только заложенность.



Светлана Владимирова из Петербурга, также с положительным тестом, описала свои симптомы как насморк, потерю вкуса и сильнейшую головную боль.



— У нас половина коллектива с положительным тестом на ковид, и у всех заложенность носа, с которой не справиться, и слабость — сложно даже с кровати вставать, — говорит Светлана.

Вячеслав из Москвы — один из тех, по кому вирус ударил особенно сильно. Как и другие, парень сначала столкнулся со слабостью, болью в горле и температурой.

— В один день я пришел на работу и почувствовал слабость. Было непонятно, с чем она связана. Я списал на банальный недосып. Потом измерил температуру — 37,2. Решил, что это легкая простуда — один день посижу дома, и всё пройдет. Но на следующий день температура поднялась до 38. Появились насморк, боль в горле, дискомфорт при глотании, — рассказал коллегам из MSK1.RU Вячеслав.

Когда москвич пришел в поликлинику, врач поставила ему ОРВИ и выписала жаропонижающее. Она также рассказала, что сейчас гуляет новый штамм коронавируса, поэтому всех обязательно проверяют на ковид.

На следующий день Вячеславу стало хуже, появились совсем неприятные симптомы.

— Ночью было очень плохо, несмотря на жаропонижающее: озноб и кашель. С утра температура упала до 37,5, но добавились рвота и понос. Не знаю, нормальное ли это явление при ОРВИ? — говорит он.

Ответ врачей

Летом пациенты чаще всего обращаются к врачам с кишечными инфекциями, клещевым боррелиозом и гепатитом А. Однако даже в теплое время года есть риск заразиться ковидом, гриппом или ОРВИ, рассказала MSK1.RU инфекционист Елена Мескина.

— Летом респираторные инфекции тоже встречаются. COVID-19 встречается в любое время года, и так с 2020-го. Вирус развивается, за новыми штаммами ведутся наблюдения. Нельзя сказать, что какая-то ситуация сверхъестественная. Грипп сколько лет с нами, он не потерял способности протекать в тяжелой форме, — отметила врач.

По мнению Мескиной, повышение заболеваемости в августе может быть связано с возвращением россиян из отпусков.

— Заболеваемость чуть-чуть подросла по сравнению с июлем, но так всегда в августе бывает. В целом это связано с тем, что люди путешествуют. Они скапливаются в аэропортах, на вокзалах, в самолетах, поездах. Люди не только сами заболевают новыми вирусами в том месте, куда едут, но и привозят это сюда, — считает инфекционист.

Симптомы нового штамма ковида схожи с симптомами других заболеваний, поэтому его легко перепутать с простудой, подчеркнул эксперт лабораторной диагностики и организатор здравоохранения Александр Соловьев.

— Основные симптомы COVID-19 сейчас: лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель. При этом пневмонии встречаются редко. Достаточно часто начало заболевания сопровождается симптомами поражения ЖКТ: диареей, рвотой, болью в животе. При таких клинических проявлениях COVID-19 легко спутать с пищевым отравлением, — написал в своем телеграм-канале эксперт.

Грипп еще в пути

Для сравнения: заболеваемость гриппом и ОРВИ за это же время выросла в России только на 9,5%. Хотя в абсолютных числах россиян с гриппом и простудой больше, чем с коронавирусной инфекцией, — за семь дней зарегистрировано около 355 тыс. случаев.

