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Здоровье Всё о коронавирусе обзор Тревожные симптомы нового ковида: когда пора вызывать врача?

Тревожные симптомы нового ковида: когда пора вызывать врача?

А в каких случаях можно просто отлежаться

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8 комментариев

В большинстве случаев ковид протекает как обычная простуда, но иногда требует вмешательства врачей, причем срочного

В России продолжает расти заболеваемость ковидом — за неделю она увеличилась на 33,3%. Об это сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. У большинства заболевших ковид по-прежнему протекает в легкой форме, однако с ростом заболеваемости увеличилось и число госпитализаций — то есть случаев, когда пациенту необходима серьезная медицинская помощь. Так что расслабляться не стоит — иногда крайне важно вовремя обратиться к врачу. Разбираемся, при каких симптомах уже пора это сделать.

Очередную волну ковида связывают с распространением варианта FLiRT, это одно из ответвлений омикрон-линии. Симптомы у «флирта» всё те же, так что вызванную им инфекцию легко спутать и с другими версиями ковида, и с ОРВИ.

— Обычный насморк и легкое покашливание могут быть как признаками обычного ОРВИ, так и легкого течения ковида, — говорит терапевт, главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова. — В этом случае лечение будет симптоматическое, как при обычной простуде. Но на то, что «простуда» может оказаться коронавирусной инфекцией, указывает несколько признаков. В первую очередь это совокупность таких симптомов, как высокая температура, озноб и жар, сильная головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния, одышка, усталость.

Серьезных клинических особенностей у «флирта» нет — симптомы всё те же, что и у его предшественников

По словам Надежды Подкорытовой, на ковид также могут указывать диарея и потеря аппетита, потеря обоняния на фоне респираторного заболевания. Тревожными симптомами будут затрудненное дыхание, боль в груди, сильная одышка и спутанность сознания.

— Обратите внимание на общее состояние, — советует терапевт. — Если симптомы усугубляются или сохраняются более 3–5 дней без улучшения, даже если они первоначально были легкими, это может быть сигналом о начале серьезной болезни и следует обратиться к врачу.

Врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов называет еще одну особенность течения болезни, которая должна насторожить: если пациенту стало лучше к пятому дню после появления первых симптомов, но на шестой-восьмой снова становится хуже и поднимается температура.

— Прямо со старта, не выжидая 3–5 дней, стоит обращаться к врачу, если температура поднимается до 40 градусов или выше, если она сопровождается выраженной слабостью, угнетением сознания, — говорит Иван Скороходов. — Если симптомы сопровождаются каким-то там крайне выраженным кашлем, одышкой — тоже сразу обращаемся к врачам.

Доктор также отмечает, что пациентам из групп риска не стоит ждать, пока состояние ухудшится.

— Желательно, чтобы пациенты с факторами риска обращались к врачу при первых симптомах заболевания, — говорит практикующий терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — К группам риска при ковиде относят людей старше 60 лет, беременных женщин, пациентов с ожирением, сахарным диабетом, перенесенными ранее инфарктами и инсультами. Конечно, если это маленький ребенок и у него поднимается высокая температура, это тоже требует консультации врача.

Пациентам из групп риска следует обращаться к врачу при первых симптомах

Иммунолог, доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова Николай Крючков рекомендует при появлении первых симптомов сделать ПЦР-тест вне зависимости от того, входит пациент в группу риска или нет. Если болезнь будет протекать легко, то тест не пригодится, но в случае ухудшения поможет врачам подобрать оптимальное лечение.

ПО ТЕМЕ
Коронавирус COVID-19 Коронавирусная инфекция Штамм FLiRT
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Комментарии
8
Татьяна 53
28 августа 2024, 08:44
А у нас то какая ситуация по ковиду????
мир во всём мире
28 августа 2024, 10:24
Можно реально провести параллель с тем как плохо на фронте и как быстро стараются эти новости заместить какими-то другими вроде ковида ))
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