Рак стал более опасным. Врач объяснила, почему онкологические заболевания все чаще находят у молодежи

Человек стареет, а рак молодеет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Число случаев рака по всему миру растет. Причем ученые обнаружили, что за последние десятилетия чаще стала болеть молодежь. Еще 20 лет назад количество таких случаев было меньше на 79%. Ученые пытаются понять, почему так происходит, и недавно обнаружили связь между ранним возникновением рака у молодых людей и ускоренным старением. Об этом Доктору Питеру рассказала врач и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.

Юлия Юсипова — основатель Европейского университета долголетия, врач превентивной и антивозрастной медицины, врач-биофизик, практикующий врач тибетской медицины, автор популярного антиэйдж-интенсива «Дорожная карта к долголетию»

Человек стареет, а рак молодеет

Сегодня есть достоверные сведения о том, что количество выявленных случаев 29 типов рака с ранним началом за последние 30 лет во всем мире увеличилось примерно на 79%. В результате недавнего исследования появилась гипотеза о том, что развитию ранних видов рака (рак, диагностируемый у взрослых моложе 55 лет) может способствовать повышенный биологический возраст, свидетельствующий об ускоренном старении.



В отличие от хронологического возраста, который показывает, какое время человек живет, биологический возраст является изменяемым и говорит о состоянии тела и протекающих в нем физиологических процессах.

Есть методики, которые замедляют биологическое старение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассчитывается биовозраст

Для выявления корреляции «биовозраст — угроза ранней онкологии» исследователи изучили данные примерно 150 тысяч респондентов, размещенных в информационной базе UK Biobank. Ученые вычислили биологический возраст всех респондентов, опираясь на следующие гематологические биомаркеры:



альбумин,

щелочная фосфатаза,

креатинин,

С-реактивный белок,

глюкоза,

ширина распределения эритроцитов,

лейкоциты и соотношение лимфоцитов.

Лица, биологический возраст которых превышал хронологический, были определены как имеющие риск ускоренного старения.



Остановись, старение! Ты опасно

Аналитики сначала оценили быстрое старение по датам рождения и обнаружили, к примеру, что у людей 1965 года или младше возможность раннего старения уже на 17% превышала аналогичный риск у тех, кто родился между 1950 и 1954 годами. Затем авторы исследования оценили связь между ранним старением и риском выявления «молодого» рака.



Они обнаружили, что в каждом случае отступление от стандартной скорости старения сопрягалось с 42%-м ростом угрозы раннего начала рака легких, 22%-м ростом угрозы преждевременного начала рака желудочно-кишечного тракта и 36%-м увеличением угрозы раннего начала рака матки. Ускоренное старение не оказало серьезного влияния на угрозу начала рака легких, диагностированного после 55 лет, но было связано с 16%-м и 23%-м ростом угрозы позднего дебюта рака ЖКТ и матки соответственно.



Поэтому сегодня есть достаточные основания считать, что все методики, направленные на замедление биологического старения, могут стать одним из самых перспективных направлений профилактики рака.

Меньше соли! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Прочь, соль!

Ранее мы рассказывали о том, как пищевые привычки могут влиять на развитие рака желудка. Ученые провели исследование, в котором проанализировали данные 471 144 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Gastric Cancer.

Людей просили сообщать, как часто они солили готовую еду и ели такие закуски, как чипсы, рыба, маринованные овощи. Наблюдения за испытуемыми длились 11 лет, и оказалось, что именно соль провоцирует развитие опасной патологии. Ученые пришли к выводу, что люди, которые часто солили готовую пищу и употребляли соленые закуски, попали в группу риска: вероятность заболеть раком желудка у них повышалась до 40%.

Но исследователи, конечно, делали поправки на возраст, пол, наличие вредных привычек, а также болезни в анамнезе.

— Наше исследование показывает связь между частотой употребления добавленной соли и раком желудка в западных странах, — отмечает диетолог Сельма Кронштейнер-Гицевич.



Сельма Кронштейнер-Гицевич — диетолог Венского медуниверситета.

Ученые добавляют, что не обязательно совсем отказываться от соли. Она может принести пользу, если контролировать количество съеденного. Главное правило: как можно реже пользуйтесь солонкой. В готовую еду приправу наверняка уже положили, зачем добавлять еще? И конечно, по возможности откажитесь от вредных соленых закусок. Те же чипсы можно заменить попкорном, а маринованные овощи — свежими.