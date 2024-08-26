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Здоровье Рак стал более опасным. Врач объяснила, почему онкологические заболевания все чаще находят у молодежи

Рак стал более опасным. Врач объяснила, почему онкологические заболевания все чаще находят у молодежи

Недавние исследования показали, что у людей младше 30 онкологию обнаруживают на 79% чаще, чем 20 лет назад

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7 комментариев
Человек стареет, а рак молодеет

Число случаев рака по всему миру растет. Причем ученые обнаружили, что за последние десятилетия чаще стала болеть молодежь. Еще 20 лет назад количество таких случаев было меньше на 79%. Ученые пытаются понять, почему так происходит, и недавно обнаружили связь между ранним возникновением рака у молодых людей и ускоренным старением. Об этом Доктору Питеру рассказала врач и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.

Юлия Юсипова — основатель Европейского университета долголетия, врач превентивной и антивозрастной медицины, врач-биофизик, практикующий врач тибетской медицины, автор популярного антиэйдж-интенсива «Дорожная карта к долголетию»

Человек стареет, а рак молодеет

Сегодня есть достоверные сведения о том, что количество выявленных случаев 29 типов рака с ранним началом за последние 30 лет во всем мире увеличилось примерно на 79%. В результате недавнего исследования появилась гипотеза о том, что развитию ранних видов рака (рак, диагностируемый у взрослых моложе 55 лет) может способствовать повышенный биологический возраст, свидетельствующий об ускоренном старении.

В отличие от хронологического возраста, который показывает, какое время человек живет, биологический возраст является изменяемым и говорит о состоянии тела и протекающих в нем физиологических процессах.

Есть методики, которые замедляют биологическое старение

Как рассчитывается биовозраст

Для выявления корреляции «биовозраст — угроза ранней онкологии» исследователи изучили данные примерно 150 тысяч респондентов, размещенных в информационной базе UK Biobank. Ученые вычислили биологический возраст всех респондентов, опираясь на следующие гематологические биомаркеры:

  • альбумин,

  • щелочная фосфатаза,

  • креатинин,

  • С-реактивный белок,

  • глюкоза,

  • ширина распределения эритроцитов,

  • лейкоциты и соотношение лимфоцитов.

Лица, биологический возраст которых превышал хронологический, были определены как имеющие риск ускоренного старения.

Остановись, старение! Ты опасно

Аналитики сначала оценили быстрое старение по датам рождения и обнаружили, к примеру, что у людей 1965 года или младше возможность раннего старения уже на 17% превышала аналогичный риск у тех, кто родился между 1950 и 1954 годами. Затем авторы исследования оценили связь между ранним старением и риском выявления «молодого» рака.

Они обнаружили, что в каждом случае отступление от стандартной скорости старения сопрягалось с 42%-м ростом угрозы раннего начала рака легких, 22%-м ростом угрозы преждевременного начала рака желудочно-кишечного тракта и 36%-м увеличением угрозы раннего начала рака матки. Ускоренное старение не оказало серьезного влияния на угрозу начала рака легких, диагностированного после 55 лет, но было связано с 16%-м и 23%-м ростом угрозы позднего дебюта рака ЖКТ и матки соответственно.

Поэтому сегодня есть достаточные основания считать, что все методики, направленные на замедление биологического старения, могут стать одним из самых перспективных направлений профилактики рака.

Меньше соли!

Прочь, соль!

Ранее мы рассказывали о том, как пищевые привычки могут влиять на развитие рака желудка. Ученые провели исследование, в котором проанализировали данные 471 144 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Gastric Cancer.

Людей просили сообщать, как часто они солили готовую еду и ели такие закуски, как чипсы, рыба, маринованные овощи. Наблюдения за испытуемыми длились 11 лет, и оказалось, что именно соль провоцирует развитие опасной патологии. Ученые пришли к выводу, что люди, которые часто солили готовую пищу и употребляли соленые закуски, попали в группу риска: вероятность заболеть раком желудка у них повышалась до 40%.

Но исследователи, конечно, делали поправки на возраст, пол, наличие вредных привычек, а также болезни в анамнезе.

— Наше исследование показывает связь между частотой употребления добавленной соли и раком желудка в западных странах, — отмечает диетолог Сельма Кронштейнер-Гицевич.

Сельма Кронштейнер-Гицевич — диетолог Венского медуниверситета.

Ученые добавляют, что не обязательно совсем отказываться от соли. Она может принести пользу, если контролировать количество съеденного. Главное правило: как можно реже пользуйтесь солонкой. В готовую еду приправу наверняка уже положили, зачем добавлять еще? И конечно, по возможности откажитесь от вредных соленых закусок. Те же чипсы можно заменить попкорном, а маринованные овощи — свежими.

О том, как еще вы поможете организму, если будете осмысленно употреблять соль, читайте тут.

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Комментарии
7
Татьяна 53
26 августа 2024, 15:16
пенсионный возраст увеличили, а онкология молодеет.
Директор Завода (Ржака)
26 августа 2024, 15:12
Меньше нужно заказывать суши, шаурму, пиццу, бургеры.
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