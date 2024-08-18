Вырву один — появятся три? Как их красить? Трихолог ответила на популярные вопросы о седых волосах

Седые волосы бывают разными Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Можно ли покрасить «стеклянные» волосы и появится ли еще больше белых «нитей», если их вырывать? Врач-трихолог, аллерголог-дерматолог, кандидат медицинских наук Анна Барило ответила NGS24.RU на популярные вопросы о седине.

На месте вырванного седого волоса, по словам эксперта, не начнет массово появляться седина.



— Но может травмироваться волосяная луковица, и надо понимать, что всё равно вырастет седой волос, ведь пигмента там уже нет, — поясняет врач.



Трихолог отмечает, что седые волосы бывают разные: белые и серые. В первых полностью отсутствует пигмент, во вторых он частично еще сохранен.

Читательница говорит, что парикмахер нашел у нее несколько «стеклянных» волос и заявил, что краска их не возьмет. По словам трихолога, это действительно так.

— Связано это с особой плотностью таких волос. Внутри много воздуха, поэтому краска не проникает, — поясняет врач.

Парикмахер-стилист Елена Михеева называет два основных способа маскировки седины:



однотонное окрашивание, которое дает ровный цвет по всей голове и на 100% закрашивает седые волосы;

сложные техники осветления: мелирование или airtouch, когда седые волосы перемешиваются с осветленными и «вписываются» в общую массу. Также седину можно затонировать: полностью она не скроется, но приобретет другой оттенок.