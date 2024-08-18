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Здоровье Вырву один — появятся три? Как их красить? Трихолог ответила на популярные вопросы о седых волосах

Вырву один — появятся три? Как их красить? Трихолог ответила на популярные вопросы о седых волосах

А парикмахер-стилист рассказала, как красить белые волосы

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Седые волосы бывают разными

Можно ли покрасить «стеклянные» волосы и появится ли еще больше белых «нитей», если их вырывать? Врач-трихолог, аллерголог-дерматолог, кандидат медицинских наук Анна Барило ответила NGS24.RU на популярные вопросы о седине.

На месте вырванного седого волоса, по словам эксперта, не начнет массово появляться седина.

— Но может травмироваться волосяная луковица, и надо понимать, что всё равно вырастет седой волос, ведь пигмента там уже нет, — поясняет врач.

Трихолог отмечает, что седые волосы бывают разные: белые и серые. В первых полностью отсутствует пигмент, во вторых он частично еще сохранен.

Читательница говорит, что парикмахер нашел у нее несколько «стеклянных» волос и заявил, что краска их не возьмет. По словам трихолога, это действительно так.

— Связано это с особой плотностью таких волос. Внутри много воздуха, поэтому краска не проникает, — поясняет врач.

Парикмахер-стилист Елена Михеева называет два основных способа маскировки седины:

  • однотонное окрашивание, которое дает ровный цвет по всей голове и на 100% закрашивает седые волосы;

  • сложные техники осветления: мелирование или airtouch, когда седые волосы перемешиваются с осветленными и «вписываются» в общую массу. Также седину можно затонировать: полностью она не скроется, но приобретет другой оттенок.

Подмечено, что люди седеют порой уже и в 25, а то и в 20 лет. Однако в молодом возрасте седые волосы — повод для беспокойства. Генетика тут играет немаловажную роль, но седина может быть предвестником болезней — вплоть до проблем с сердцем.

ПО ТЕМЕ
Трихология Трихолог Седина Седые волосы Закрашивание седины
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