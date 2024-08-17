Врачи назвали норму сахара в крови у женщин. Знаете, какой уровень должен быть у вас?

Зачастую люди до последнего не идут в больницу, даже если чувствуют себя не очень хорошо. Что уж говорить о регулярной сдаче анализов, когда ничего не болит. Но в случае с сахаром в крови такой подход может оказаться опасным — ведь симптомы повышенного или пониженного уровня проявляются, уже когда начались проблемы. Рассказываем, какой уровень сахара в крови считается нормой у женщин разных возрастов и как по самочувствию понять, что пора в больницу.