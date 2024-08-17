Слабоумие и ожирение. Врачи рассказали, что с вами будет, если пить пиво каждый день

Многие считают пиво полезным напитком, но так ли это на самом деле? Источник: Александра Савельева / 76.RU











Пиво популярно с давних времен. Его пьют как мужчины, так и женщины. Фанаты пенного часто уверяют, что их любимый напиток не только безвреден, но и полезен, потому что он кладезь витаминов. А вот у врачей очень много аргументов против — они говорят, что злоупотребление пивом чревато слабоумием и даже бесплодием у женщин. Однако всё же называют относительно безопасные дозы. Наша красноярская коллега из NGS24.RU Полина Бородкина вместе с медиками разбиралась в пользе и вреде хмельного напитка и узнала, правда ли в нём есть витамины.

Внимание: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

У вас нехватка витамина В

Бытует мнение, что пиво — полезный напиток. Всё потому, что в нём есть витамины группы B — B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин, или РР), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B7 (биотин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин). Как известно, эти водорастворимые витамины играют важную роль в обеспечении здоровья нервной системы, кожи, глаз, печени и других органов. Однако, как рассказала педиатр, эндокринолог и диетолог Ольга Цимбалова, пиво от этого полезнее не становится.

— Безвредного алкоголя не бывает. Пиво является хоть и слабым, но алкогольным напитком. Понятия «польза от пива» нет, даже если учитывать наличие в напитке витаминов группы В, — сказала Ольга Цимбалова.

Если вы не злоупотребляете пивом, но вас тянет к нему, значит, у вас нехватка витаминов этой группы в организме. Чтобы восполнить их недостаток, ешьте зерновые ростки, грецкие орехи и фундук, шпинат, картофель, морковь, цветную и белокочанную капусту, помидоры, клубнику, черешню, апельсины и лимоны, крупы и бобовые, мясные и молочные продукты, рыбу, печень, яйца. Эти продукты советует Роспотребнадзор.

Относительная безопасная норма пива для взрослого — это 300 миллилитров пару раз в неделю. Если человек пьет больше, то есть большой риск проблем со здоровьем, отмечает эксперт. Среди них:

нарушение состава микробиоты кишечника и, как следствие, диспепсия и нарушение стула;

избыточная масса тела и ожирение;

феминизация мужской фигуры на фоне набора массы тела;

гинекомастия — увеличение грудных желез;

снижение эректильной функции;

отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему («пивное большое» сердце — увеличение сердечной мышцы, уплотнение стенок сосудов);

повышение артериального давления;

алкогольный жировой гепатоз печени и цирроз печени.

Кроме этого, продолжает врач, при злоупотреблении алкоголем также есть риск заработать слабоумие.



— А уже развившаяся алкогольная зависимость, сивушные масла, альдегиды, эфиры и метанол приводят к общей интоксикации и разрушению клеток мозга. Употребление пива сопровождается похмельным синдромом, алкогольной депрессией, расстройством поведения, апатией — признаками поражения нервной системы. Злоупотребление пивом повышает риск получить старческое слабоумие значительно раньше наступления пенсионного возраста, — рассказала Ольга Цимбалова.

Тяга к пиву объясняется простым недостатком витаминов в организме Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Еще из страшного — алкогольная зависимость. Пиво ни в коем случае нельзя пить детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам.



— Алкогольная зависимость на фоне приема пива развивается быстрее, чем при приеме крепких алкогольных напитков, особенно у подростков и женщин. Достаточно выпивать одну-две бутылки в день. Ведь люди с удовольствием пьют приятный на вкус, легкий напиток, — говорит врач. — Что касается безалкогольного пива, то в его составе больше дополнительных добавок. Оно абсолютно противопоказано детям и подросткам, так же как безалкогольное шампанское, которое на бессознательном уровне приучает их к этим вкусам.

При выборе пива врач советует обращать внимание не только на состав напитка, но и на состав закусок к нему.

— Пиво должно содержать в своем составе четыре ингредиента: вода, солод, хмель и дрожжи. Но современные производители добавляют в него подсластители, консерванты, пенообразующие вещества (кобальт). В пиве встречаются сивушные масла, твердые смолы. Разница между темным и светлым пивом заключается в типе солода, который используется при производстве. Он бывает разной степени прожарки и сушки, поэтому получается пиво разных оттенков — карамельное, красное, совсем темное и другие, — отметила эксперт. — В употреблении пива взрослыми людьми лучше придерживаться «культуры пития». Выбирать качественные напитки. Следить за их количеством и частотой приема, а также составом сопровождающих блюд. Употреблять только на фоне хорошего настроения и в приятной компании.

Если не знать меры, то злоупотребление пивом отразится и на репродуктивной системе человека. И здесь женщины страдают гораздо сильнее, чем мужчины.

От проблем с гормонами до бесплодия

Злоупотребление алкоголем сильно влияет на гормональный фон женщины, говорит врач акушер-гинеколог Анастасия Хоришко. Проблемы с гормонами — малая из зол, с которой могут столкнуться любительницы того же пива. Кроме этого, продолжает гинеколог, меняется и внешний вид.

— За счет содержания в пиве фитоэстрогенов хоть и в небольшом количестве, но при регулярном употреблении способно нарушить гормональный баланс в организме, в результате которого повышается риск развития таких заболеваний, как нарушение менструального цикла, мультифоликулярные яичники, бесплодие, нарушение обмена веществ, ожирение, — уточнила Анастасия Хоришко. — Женщины, регулярно употребляющие пиво, также страдают от гормональных изменений, в первую очередь отражающихся на внешнем виде: тускнеет цвет лица, появляются отеки, развивается ожирение. Внешне женщина становится более похожа на мужчину, мужчина, наоборот, становится более похож на женщину.

Злоупотребление алкоголем не пройдет без следа и для мужчин, отметила гинеколог.



— Регулярное потребление алкоголя может вызывать хроническую интоксикацию организма, существенно ухудшая эректильную функцию. Употребление алкоголя заметно уменьшает уровень тестостерона в организме, снижая сексуальную активность и качество спермы, — говорит Анастасия Хоришко.

Что касается так называемой нормы пива, то здесь Анастасия Хоришко ссылается на данные ВОЗ. Согласно им, безопасная доза всё-таки есть.

— Существует специальное понятие — «стандартная порция алкоголя» (количество напитка, содержащее 10 граммов спирта). Для пива этот показатель равняется 250 миллилитрам. По данным ВОЗ, не нанесут вреда здоровью следующие порции: три — для женщин, четыре — для мужчин. Это значит, что употребление пива возможно, но в следующих рамках: один литр — для мужчин, 750 миллилитров — для женщин. При этом не имеет значения, было ли выпито это количество за раз или в течение всего дня, — пояснила врач. — Также стоит прислушаться к рекомендациям о том, сколько дней в неделю допустимо употреблять алкоголь, делать это нужно не чаще пяти раз в неделю.

Однако из-за злоупотребления алкоголем в первую очередь страдает неочевидный на первый взгляд орган.

У мужчин может вырасти грудь

По мнению врача-косметолога Алены Храменковой, алкоголь «всегда отбрасывает» обмен веществ и портит женскую кожу.

— Это «Привет, отеки», «Привет, сосуды на лице». У кого-то ко всему этому может прибавиться и пигментация, — перечисляет Алена Храменкова. — Это, конечно, больше относится к девочкам, потому что мы более чувствительны.



Эта участь обходит мужчин стороной — у них злоупотребление пивом проявляется в виде «пивного» живота, изменений инсулинорезистентности, а также увеличений молочных желез и выделений из них.

— Почему? Потому что хмель ведет к повышению женского гормона, — сказала врач.

Гинеколог Анастасия Хоришко рассказала, что речь идет о фитоэстрогенах — аналогах женского полового гормона.



— Количество этих веществ не настолько велико, поэтому именно содержащиеся в пиве фитоэстрогены на фигуру не влияют, на организм действует сам этиловый спирт. Именно сам алкоголь может повлиять на выработку гормонов, — объяснила Анастасия Хоришко. — При чрезмерном употреблении пива у мужчин развивается абдоминальное ожирение (отложения жира преимущественно на животе, боках и бедрах, часто в области груди, увеличивая молочные железы, подобно женской фигуре). Ожирение возникает, когда мы потребляем слишком много калорий, но не сжигаем их. Пиво и другие алкогольные напитки этому способствуют.

Возьмите шоколадку вместо рыбы



Раз уж мы не запугали вас ожирением и отросшей грудью, то хотя бы расскажем, чем полезно пиво закусывать. Красноярский косметолог-нутрициолог Полина Малышкина считает, что чипсы и сухарики не совсем полезная закуска, и рекомендует отдать предпочтение цельным продуктам. Среди них — мясо, рыба, морепродукты, сыры, орехи и даже шоколад.

— Они несут в себе питательную ценность и, несмотря на количество соли в их составе, если человек здоров, будут нести пользу, — говорит Полина Малышкина. — От снеков и фастфуда лучше отказаться, так как в их составе очень много вредных консервантов, приправ и масел, да и лишние быстрые углеводы, которые приводят к ожирению.

Нутрициолог советует изучать этикетки перед покупкой закуски. По ее словам, все ингредиенты должны быть вам знакомы.

Орешки — одна из лучших закусок к пиву, но не те, что в тонне масла Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











А нутрициолог Ирина Бывшева советует покупать к пиву креветки, кальмаров, раков или овощные палочки.



— Это дополнительные источники белка и клетчатки будут работать как дополнительный сорбент. И поможет снизить нагрузку на печень, — объяснила Ирина Бывшева. — Пиво само по себе достаточно калорийно, и разные закуски добавляют дополнительные калории. В виде чипсов, сухариков, орешек и так далее. Они содержат много соли и масла, которые задержат воду, а дополнительный сахар разрушит сосуды.