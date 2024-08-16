У вас такой пульс, потому что кровь густая? Кардиолог объяснил, к чему это может привести и кому рисковать не стоит

Анализ покажет, густая у вас кровь или нет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Мы часто слышим про густую кровь, но, оказывается, многие из нас подразумевают под этим понятием совершенно разное.



Как рассказал «Доктору Питеру» кардиолог Олег Голощапов, есть три частых варианта смысла, который пациенты вкладывают в понятие «густая кровь»:



когда происходит обезвоживание организма и теряется жидкая часть крови — плазма;

когда повышается количество эритроцитов. Такое часто бывает у людей, которые долго находятся в состоянии гипоксии (например, у курильщиков или тех, кто проходит службу на подводной лодке);

когда повышается свертываемость крови. Такое бывает, например, при повышении количества тромбоцитов в крови, заболеваниях системы свертываемости крови, коагулопатиях.

Олег Голощапов, кардиолог, заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Гатчинской клинической межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики.

— Истинное сгущение крови наблюдается тогда, когда в организме снижается жидкая часть крови — плазма и/или увеличивается количество форменных элементов крови, главным образом эритроцитов. Густая кровь очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам, — объясняет Олег Голощапов.



По словам кардиолога, сгущение крови часто происходит при:



обезвоживании;

приеме мочегонных препаратов;

длительной гипоксии.

Какой пульс при густой крови

Пульс показывает частоту сердечных сокращений (ЧСС). Получается, чтобы густая кровь лучше текла по сосудам, сердцу придется предпринимать больше усилий. Каким же тогда должен быть пульс?



Как говорит Олег Голощапов, для человека с синдромом густой крови оптимальной считается частота пульса в пределах 60–80 ударов в минуту. Это обеспечивает достаточный перенос кислорода, но не приводит к повышенной работе сердца.



Пульс менее 50 ударов в минуту — недостаточный для поддержания нормальной работы головного мозга, что может приводить к обморокам и головокружениям. Пульс более 90 ударов в минуту приводит к большой нагрузке на сердце и в результате может спровоцировать его быстрый износ.



— Что касается артериального давления, то для любого человека, в том числе с синдромом густой крови, оптимальным АД считается от 110/70 до 120/80 мм рт. ст. Давление более 140/ 90 мм рт. ст. — это уже гипертония, которая губительно влияет на сосуды и наши органы, — добавляет кардиолог.



Что делать

По словам кардиолога, люди с густой кровью обязательно должны находиться под наблюдением лечащего врача, чтобы регулярно сдавать анализы крови, прежде всего контролировать гематокрит (показывает соотношение жидкой части к форменным элементам крови), и не допускать опасных состояний.



Также важно обратить внимание на свой образ жизни:



откажитесь от курения;

чаще бывайте на свежем воздухе;

не принимайте мочегонные препараты без назначения врача;

больше отдыхайте;

старайтесь избегать стрессов;

пейте достаточно воды в течение дня;

ограничьте в рационе продукты, приводящие к сгущению крови (в первую очередь это соль).

— В любом случае, если у вас есть подозрение на сгущение крови, надо обратиться к врачу и сдать клинический анализ крови. При выявлении сгущения крови врач назначит дополнительные обследования и адекватное лечение, — заключил специалист.



Три важных анализа крови, которые скажут, почему вы не худеете

Кстати, анализ крови может также вам подсказать, почему вы не можете похудеть.

— Вес мы обычно набираем, если есть дисбаланс между расходом калорий и их потреблением: едим больше, чем тратим. Но бывают и другие причины увеличения веса, — объяснил врач-диетолог Рустем Садыков. — Это и генетическая предрасположенность, и нарушения пищевого поведения, и прием лекарств, например стероидов, даже возраст, ведь метаболизм с годами замедляется. Также среди причин набора веса — определенные заболевания, такие как гипотиреоз, синдром Иценко — Кушинга, когда доброкачественная опухоль гипофиза приводит к чрезмерной выработке гормона роста.



Рустем Садыков, диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom.

По словам врача, есть три анализа, которые помогут определить скрытые причины набора лишнего веса. Их вполне может назначить вам врач, если вы придете с соответствующими жалобами.



Инсулин. Если его уровень выше нормальных показателей, то можно говорить о наличии у человека инсулинорезистентности, при которой происходит быстрое нарастание жировой ткани вокруг живота. Ферритин. При его снижении ткани не получают достаточно кислорода, начинает накапливаться лишний вес. Кортизол в слюне. При повышении его уровня снижается чувствительность клеток к инсулину, человек склонен к перееданию, бесконтрольной тяге к сладкому.

— Если вы не можете похудеть, несмотря на соблюдение диеты и тренировок, стоит сдать и общий анализ крови: он может выявить другие заболевания, влияющие на метаболизм, — рекомендует Рустем Садыков.



Проверьте себя: а вы так делаете, чтобы похудеть?

Для поддержания здорового веса необходимо придерживаться определенных привычек, советует диетолог. Важно не только сбалансированно питаться и регулярно физически напрягаться — нужны как минимум 150 минут упражнений умеренной интенсивности в неделю (это 20–25 минут в день). Также важно:



управление стрессом, ведь он может привести к перееданию;

достаточный сон играет важную роль в гормональном балансе и регулировании аппетита;

наличие поддержки близких и друзей, чтобы сохранить мотивацию и достичь целей в снижении веса.