Посмотрите на свои ноги. Кардиолог назвала 6 симптомов, которые говорят о том, что нужно срочно бежать к врачу

Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











От работы сердца и сосудов зависит состояние всех органов и систем организма. По данным ВОЗ, основные причины смерти в мире — это болезни сердечно-сосудистой системы. Но многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди вовремя записались на прием к кардиологу.



Вот шесть важных сигналов больного сердца, при которых нужно бросить все дела и бежать (только не очень быстро) к врачу. Об этом «Доктору Питеру» рассказала кардиолог Наталья Платонова.



Наталья Платонова, кардиолог, к. м. н., заведующий отделением кардиологии для лечения больных инфарктом миокарда клиники им. Петра Великого на базе СЗГМУ им. И. И. Мечникова



Аритмия

— Аритмия — это проявление большой группы заболеваний, которую объединяет схожая симптоматика, — говорит кардиолог Наталья Платонова. — Пациенты отмечают учащенное ритмичное либо неритмичное сердцебиение, часто описывают, дрожание, замирание или «кувыркание» сердца. Пульс при этом может быть как высоким, так и низким. Важно для диагностики аритмии зафиксировать момент этих жалоб на ЭКГ.



Опасный знак — понижение давления на фоне симптомов аритмии. Это повод звонить в скорую помощь.



Боль в сердце

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— При ишемии сердца боль локализуется чаще за грудиной или в левой половине грудной клетки, имеет жгучий или давяще-сжимающий характер. Боль сопровождается ощущением нехватки воздуха, возникает при физической нагрузке и прекращается через 1–2 минуты после остановки. Это признаки стенокардии — преходящей ишемии, — объясняет кардиолог.



Звоните в скорую, если подобная боль возникла в покое, сопровождается удушьем, холодным потом и длится более 15 минут. Это может быть признаком инфаркта миокарда.



Одышка

Нагрузка, с которой вы раньше справлялись без особого труда, теперь вызывает сильную одышку. Такое случается при заболеваниях сердца. В дальнейшем симптомы нарастают, и уже меньшая физическая нагрузка нарушает дыхание.



Одышка может появиться и в состоянии покоя, особенно в горизонтальном положении.



— Это может быть проявлением сердечной недостаточности, что требует обследования у кардиолога, — говорит врач.



Отеки ног

Для многих это станет неожиданностью, но отеки ног также могут быть проявлением сердечной недостаточности.



— Если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции и усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет — это повод обратиться к кардиологу, — предупреждает Наталья Платонова.



Обморок

Потеря сознания может быть признаком как кардиологического, так и неврологического заболевания.



— Если перед обмороком вы почувствовали сердцебиение, перебои в работе сердца, у вас был очень высокий или низкий пульс, нужно сходить на прием к кардиологу, — говорит врач.



Высокое давление

Высокое давление — всегда угрожающий симптом. У людей с повышенным артериальным давлением намного выше угроза развития инфарктов, инсультов и почечной недостаточности.



— Даже если при высоких цифрах давления вы чувствуете себя хорошо, обратитесь к врачу для обследования и подбора терапии. Тем самым в будущем вы защитите себя от сердечно-сосудистой катастрофы, — предупреждает кардиолог.



Чем еще опасны отеки

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Причины отеков

Отечность может быть как нормальной реакцией организма, так и указывать на патологии.

В первом случае отеки могут возникать, если человек долгое время находился в статичной позе, носил тяжести, находился в душном и жарком месте, пил мало или, наоборот, слишком много воды, употреблял алкоголь и ел много соленого.



Высокогорье или интенсивный бег тоже могут приводить к отечности.



Еще одна причина — гормональные колебания у девушек. Из-за этого перед менструацией или во время беременности также может наблюдаться отек ног.



Во втором случае, если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме. Это может быть заболевание сердца, почек, вен, щитовидной железы и других органов. В этом случае важно как можно скорее сходить на консультацию к врачу.



Отек может развиваться в организме в результате нарушения обменных процессов, что приводит к задержке избытка жидкости внутри клеток, во внеклеточном пространстве или сосудистом русле. Естественно, что самая частая причина их развития — это неумеренное потребление соли, в силу чего возникает жажда и повышенное потребление жидкости, которая временно задерживается телом, что приводит к напряжению почек по выведению избытка как ионов, так и жидкости.



При условии полного здоровья почек сильный отек не формируется, так как усиливается выведение соли, а за нею следом и жидкости. Если же работа почек нарушена, могут возникать выраженные отеки ног, области лица и тела.



Может развиваться отек и в результате дефицита белка, при голодании или неполноценном питании, при потере белка почками при их серьезных поражениях. Кроме того, отек также формируется при повышении давления в сосудах, когда избыток жидкости буквально выдавливается в межклеточное пространство.



Как избавиться от проблемы

Наиболее часто отеки ног возникают у женщин в силу влияния на обменные процессы воды и солей, колебаний гормонального фона. Кроме того, у женщин чаще возникают застойные явления в области нижних конечностей и варикозное расширение вен при беременности, избыточном весе или при проблемах с давлением, сердцем или почками. Поэтому именно женщины чаще жалуются врачам на отеки ног и тяжесть, боли в области икр, проблемы с ношением обуви, в том числе и на каблуках.



При легкой степени помогают прохладные ванны, массаж и приподнимание ног кверху, чтобы активизировать ток крови и лимфы. При выраженных отеках необходимо устранять причины данного явления и способствующие отекам факторы. Необходимо полноценное питание, ограничение в рационе соли, контроль за весом и давлением, а также регулярное обследование у флеболога, если имеется склонность к варикозному расширению вен.



Выраженные отеки ног приводят к проблемам с передвижением, могут указывать на серьезные поражения венозных сплетений или проблемы с сердцем, формирование его недостаточности, в силу чего нет возможности полноценно прокачивать кровь по сосудам.



Это поможет избавиться от отеков:

надо наладить питание;

поддерживайте водный баланс;

не носите тугую одежду и маленькую обувь не по размеру;

занимайтесь спортом — развивайте мышцы, мобильность суставов, работайте с дыханием, практикуйте миофасциальный релиз (МФР).