Ищите проверенного пчеловода: как выбрать вкусный и качественный мёд — инструкция к Медовому спасу

Мед — полезный продукт, если есть его в меру Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











14 августа отмечают Медовый спас. В этот день принято освящать в церкви мёд нового урожая, а также готовить блюда с добавлением этого лакомства. К празднику НГС решил выяснить, как выбрать вкусный и качественный мёд и в каких количествах продукт безопасен для здоровья.



Вкусно пахнет и кристаллизуется

Единственный надежный способ определения качества мёда — микробиологическое исследование в лаборатории. Как объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области, анализ позволяет обнаружить наличие примесей, сахара, определить дистазную активность (показатель натуральности). Также в лаборатории можно вычислить массовую долю воды, кислотность, присутствие тяжелых металлов и других веществ.



— Чтобы избежать опасных для здоровья фальсификатов, требуйте у продавца показать ветеринарные свидетельства и сертификаты качества на продукцию, — добавили в Роспотребнадзоре.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Как объяснила НГС Маргарита Прохорова, медовый сомелье и заместитель председателя СППССК «Пасеки Сибири», самый надежный способ купить натуральный мёд — приобрести его напрямую у пчеловода. Если такой возможности нет, то лучше выбирать мёд на организованных ярмарках или фестивалях натуральных продуктов, потому что там проверяют поставщиков и запрашивают документы безопасности продукции.



— На ярмарках есть возможность попробовать мёд перед покупкой и выбрать именно тот, чей вкус и букет понравятся самому покупателю. Аромат должен быть характерный для мёда, без посторонних запахов. Консистенция вязкая, мёд должен ложиться «горочкой», а не «ямкой», если мёд жидкий. Также мёд может быть закристаллизован, что вполне естественно для натурального продукта, — объяснила Маргарита Прохорова.

На рынке можно найти разные сорта Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Специалист подчеркивает, что в магазинах тоже запрашивают необходимые документы о безопасности продукции, но есть риск купить продукт с фальсификацией по ботаническому происхождению. Например, дорогой горный мёд могут разбавить более дешевым подсолнечным.



Вред и польза

Стоит учитывать, что мёд — это калорийный продукт с высоким содержание углеводов, которые очень быстро усваиваются. Также продукт содержит ферменты, которые ускоряют реакции обмена веществ в организме.



— Мёд можно использовать для быстрого восполнения энергетического баланса. То есть если человек голоден и ему нужно быстро «подбросить» питательных веществ в организм, то мёд — это прекрасное средство. Его активно используют спортсмены, — рассказал НГС кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».



Врач отметил, что главное свойство мёда, которое делает продукт полезным, — высокое содержание полифенолов в составе. Эти вещества — мощные стимуляторы иммунной системы и сильные антиоксиданты.



— Из этого вытекает практически весь перечень полезных свойств мёда. Это очень неплохое антимикробное вещество с широким спектром активности. Антиоксидантное свойство меда помогает в профилактике таких серьезных состояний, как атеросклероз, различные поражения сердечно-сосудистой системы. Также употребление мёда уменьшает риски возникновения онкозаболеваний, — отметил Андрей Поздняков. — Важно понимать, что положительный эффект может возникать только при регулярном употреблении. Его разовое применение в большом количестве ничего, кроме возможной аллергической реакции, нам не даст.

В этом году Роспотребнадзор проверял мед в новосибирских магазинах. Специалисты не нашли нарушений Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Другой популярный продукт пчеловодства — прополис. Насекомые вырабатывают его для строительства улья. Прополис тоже обладает антимикробной и антиоксидантной активностью, но этот продукт употребляют в пищу только в качестве добавок.



Андрей Поздняков отмечает, что мёд и прополис могут быть вредны прежде всего для людей с аллергией. Это сложные многокомпонентные вещества и сильные аллергены, которые способны вызывать серьезные реакции. Нужно быть осторожными, и если при употреблении начинают возникать какие-то аллергические симптомы, то нужно незамедлительно исключить мёд и прополис из рациона и больше не пытаться возобновлять их употребление.



Также противопоказание к употреблению меда — некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Стоит учесть, что этот продукт очень калорийный, поэтому его не рекомендуют употреблять людям с избыточным весом и сахарным диабетом, особенно в больших количествах.



Людям, у которых нет противопоказаний, ежедневно можно есть 10–20 граммов мёда. Это количество можно незначительно увеличить в случае, если нет противопоказаний. Детям мёд можно вводить в рацион с двух лет.

Андрей Поздняков подчеркивает, что полифенольные соединения в мёде резко распадаются при нагреве, продукт начинает терять свои полезные свойства. Поэтому термически обрабатывать мёд можно, но польза от него при этом значительно уменьшается.



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