«Все чаще анорексией страдают мальчики»: психолог рассказала, как распознать у подростка расстройство пищевого поведения

Психолог рассказала, как распознать у подростка расстройство пищевого поведения Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Колкая шутка, критика или стресс из-за учебы может стать спусковым крючком для начала развития расстройства пищевого поведения (РПП). Как обезопасить своего ребенка или помочь ему преодолеть заболевание, редакции 26.RU рассказала клинический психолог Карина Исраелян.



Что такое РПП

РПП — это ряд синдромов, связанных с нарушениями процесса принятия пищи. Это может быть нервная анорексия (голодание), нервная булимия (переедание), атипичная нервная анорексия и атипичная нервная булимия, избирательно ограничительное расстройство, психогенное переедание и т. д. Другими словами, еда становится врагом для организма, из-за чего ему тяжело ее переварить. По статистике Роспотребнадзора, именно нервная анорексия дает самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. Порядка 5–10% заболевших умирают.



Специалисты также отмечают, что 90% больных — девочки и молодые женщины от 12 до 24 лет. Несмотря на это, в практике психологов все чаще стали появляться случаи диагностирования болезни и у мальчиков. Например, у нашего эксперта Карины Исраелян есть 14-летний клиент с подобным диагнозом.

Спровоцировали развитие РПП у подростка друзья. Дети пошутили над мальчиком, сказав, что у него появился животик, хотя на самом деле вес школьника соответствовал его росту и возрасту. То же произошло и с другим клиентом Карины Исраелян — 12-летней девочкой.

Триггером развития РПП может стать как критика внешнего вида, злая шутка, так и генетика. Среди причин развития РПП психолог выделила:



психогенные факторы. Это стресс и заниженная самооценка, перфекционизм и т. д.;

социокультурные. Демонстрация через СМИ особого вида фигуры как эталона красоты;

генетическая предрасположенность. Наличие генов, влияющих на регуляцию серотонина или дофамина, они играют роль в контроле аппетита и пищевого поведения;

влияние семьи / значимых близких на формирование отношения к еде. Контроль и критика по отношению к пище в том числе, негативные модели поведения в семье.

Обычно заболевание начинается в подростковый период. Самые яркие эпизоды расстройства приходятся на момент серьезных изменений в организме.

Иногда провоцируют РПП друзья Источник: Кристина Полевая / 29.RU











— В подростковый период идет сильная перестройка организма. Во-первых, лобная доля не успевает перерабатывать всю информацию. Во-вторых, гормональный фон меняется. Он влияет на настроение и то, как меняется тело. В системе ценностей ребенка на первый план вместо родителей выходят друзья, сверстники, их мнение становится более авторитетным. И тогда, конечно, если вдруг в окружении кто-то выскажется по поводу внешнего вида подростка, это может стать пусковым механизмом для развития РПП. Поэтому важно заметить неладное на ранних стадиях. Чем раньше принять меры, тем больше шансов на благоприятный исход, — объясняет Карина Исраелян.

Признаки расстройства пищевого поведения

Заметить неладное в поведении ребенка можно. Наш эксперт приводит как минимум 5 симптомов, по которым можно распознать болезнь. Самый простой — изменение аппетита и пищевых привычек. Подросток избегает определенных продуктов или, наоборот, начинает переедать, чаще отказывается от приема пищи в кругу семьи.



Второй признак — проблемы с весом. Проявляется как в резкой потере, так и в наборе. Также вес может не соответствовать росту или возрасту.

Третий пункт — психологические симптомы. Их можно увидеть в разговоре с ребенком — они проявляются в форме низкой самооценки, негативного отношения к своему телу, весу. Постоянные мысли о еде и фигуре.

Вес должен соответствовать возрасту и росту Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Также ребенок может начать снижать частоту социальных контактов, к нему вдруг перестали приходить друзья, которые раньше из вашего дома не вылезали. Становится более скрытным. Еще можно заметить определенные ритуалы во время приема пищи.



К физическим признакам РПП клинический психолог относит пониженную активность, быструю утомляемость, слабость, головокружение, сухость кожи, ломкость волос.



— Хочется сказать родителям, что нужно быть более бдительными, наблюдательными. Не делайте акцент на внешности ребенка. Обратите внимание на его здоровье, эмоции, чувства. Используйте при разговоре «активное слушание», отражайте чувства, которые, как вам кажется, есть у ребенка на данный момент. И да, будьте терпеливыми к нему, ­— объясняет специалист.

Как помочь ребенку

РПП требует комплексного подхода в лечении, включения таких специалистов, как психиатр, психолог, диетолог и нутрициолог. В некоторых случаях используют медикаментозное лечение. Успех зависит от многих факторов, в том числе от раннего вмешательства, степени тяжести и готовности ребенка и семьи к изменениям. РПП можно вылечить, но чаще пациент уходит в ремиссию, то есть в будущем возможен возврат к проблеме.

Карина Исраелян считает, что родители должны быть включенными Источник: Карина Исраелян











Поговорите с ребенком о том, что с ним происходит, о его привычках в еде. Причем делать это нужно аккуратно: без агрессии, нападок, оценивания. Карина Исраелян, клинический психолог

Психолог понимает, что так деликатно говорить с подростком сложно, но рекомендует постараться. Иначе ребенок замкнется — и ситуация может быть плачевной.

Путь к выздоровлению следует начать с похода к психологу и неврологу.



— Если проблема возникла, то нужно быть включенным родителем. Самому изучить эту тему, почитать соответствующую литературу. Возможно обратиться к специалисту, который бы мог разъяснить, что это за расстройство, как оно проявляется и как можно помочь, — рассказывает Карина Исраелян. — Ни в коем случае нельзя отстраняться, потому что это большая ответственность для ребенка — самому справляться с проблемой, и у детей это не получается. Должен быть рядом человек со взрослой внутренней позицией.