Покрылся красными пятнами, состояние ухудшилось — врачи подозревают ковид. Что медики говорят о симптоме нового штамма

В последние пару лет тема ковида для россиян отошла на второй план, и многие перестали воспринимать болезнь всерьез. Однако по стране до сих пор гуляют новые штаммы инфекции, проявляются характерные симптомы, а вместе с этим регистрируются сотни случаев заражения. В России сейчас в пересчете на каждые 100 тысяч человек насчитывается 5,43 больного ковидом. Показатель заболеваемости за первые дни августа вырос на 28,2% по сравнению с предыдущей семидневкой, сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Подъем отмечен почти в 60 субъектах России. Всего в стране за прошедшую неделю выявили 7777 новых пациентов, были госпитализированы 886 человек с коронавирусом. Число госпитализированных выросло в 29 регионах, отметили в оперштабе. Пациенты рассказывают о разных симптомах — слабости, светобоязни, ломоте в теле. А н а днях главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов рассказал о заболевшем из Нижнего Новгорода с необычной мелкой красной сыпью на теле. Некоторые медики предположили, что это может быть симптомом нового штамма ковида. Наши коллеги из NN.RU пообщались с врачом иммунологом-аллергологом Владимиром Болибоком и вирусологом, профессором, главным научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном о том, что из себя представляет коронавирус в настоящее время, какие у него появились новые симптомы и как людям защитить себя от болезни.

— FLiRT мало чем отличается от всех остальных вариантов. Его основное свойство заключается в том, что он достаточно хорошо обходит так называемый коллективный иммунитет. То есть тот иммунитет, который мы приобретаем за счет предыдущих волн. Новые штаммы легко обходят все преграды, и, соответственно, начинается бесконечная череда, — объяснил врач.



По заверению Владимира Болибока, врачи по-прежнему могут заподозрить ковид у пациента и направить его на ПЦР-тест. Кроме того, медик рекомендует россиянам не пренебрегать вакцинами, особенно речь касается тех, кто находится в зоне риска. Это пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями (диабет, сердечно-сосудистые, хронические почечные недостаточности и даже ожирение).



— Самая актуальная вакцина у нас — «Конвасэл». Она чем хороша? Это первая в мире вакцина, которая была сделана на основе N-протеина. А это белок внутренней оболочки коронавируса. И антитела против него достаточно устойчивые. Плюс вакцина сконструирована таким образом, что она именно стимулирует клеточный иммунитет, а это достаточно мощная вещь, и он долго сохраняется. И организм помнит, что с этим белком надо бороться. У нас есть еще одна вакцина — она называется «КовиВак». Тоже сейчас актуальна, потому что в ней используются 3 протеина: спайк-протеин, N-протеин и там еще M-протеин. Она тоже защищает до сих пор достаточно хорошо, — заявил Болибок.



В беседе с NN.RU вирусолог Анатолий Альтштейн тоже отметил скачок заболеваемости в последнее время. По словам профессора, это происходит из-за того, что пандемия имеет волнообразный характер. Так продолжается уже в течение четырех лет.



— Однако после 2022 года, хотя волны заболеваемости были очень большие, резко снизилась летальность болезни. В тот момент пошел омикрон, и до сих пор варианты сменяют друг друга. Мы имеем временами небольшие подъемы и спуски. Последний подъем в России был прошлой осенью, начиная с конца сентября и до начала января. Тогда пик был где-то в декабре. Порядка 15 тысяч случаев в день наблюдалось. Сейчас гораздо меньшее число случаев, но есть небольшое нарастание, — отметил Альтштейн.



Кроме этого, вирусолог отметил, что людям, находящимся в зоне риска, было бы неплохо ставить вакцины, хотя строгой рекомендации к этому нет.

