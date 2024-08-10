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Здоровье Звезда без рук и ног. Невероятная история певицы из России, которая родилась с аномалией конечностей

Звезда без рук и ног. Невероятная история певицы из России, которая родилась с аномалией конечностей

Вероника поет, играет на фортепиано и даже стала победительницей конкурса красоты

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3 комментария
Вероника родилась с аномалией верхних и нижних конечностей

Веронике Лазаревой из Набережных Челнов 27 лет, вот уже 4 года живет в Казани, много выступает, поет и играет на фортепиано, участвует в конкурсах. Вероника — невероятно жизнерадостный и счастливый человек, несмотря на то, что она родилась инвалидом. У девушки аномалия верхних и нижних конечностей.

Первые семь лет своей жизни Вероника провела в детском доме и, на удивление, в госучреждении девочке нравилось. Вероника вспоминает, что ее все любили, о ней хорошо заботились, она не чувствовала себя какой-то отличающейся от других, просто росла, училась разным навыкам с учетом своих особенностей.

Однажды заведующая детского дома предложила ей написать письмо Деду Морозу и рассказать ему о своем самом заветном желании. Маленькая Вероника написала, что мечтает, чтобы за ней пришли ее мама и папа, забрали ее домой, а еще чтобы у нее была старшая сестра и младший брат.

Так и произошло! Веронику забрала домой ее родная мама. Татьяна всегда жалела о своем решении отдать дочь в детский дом. Женщина испытывала невероятные угрызения совести, страдала и мечтала забрать дочь домой. С первым мужем, который и уговорил ее оставить неполноценного ребенка в роддоме, она развелась, ушла от него вместе со старшей дочерью, вышла замуж еще раз и родила сына.

Отчима Дмитрия, кстати, Лазарева называет не иначе, как папа, — мужчина убедил Татьяну пойти в детский дом и забрать ребенка. У него не возникло никаких сомнений в том, что Вероника должна жить со своей родной семьей. Дал девочке свою фамилию и отчество и всегда считал своей родной.

Сегодня Вероника Лазарева — певица, которая часто выступает не только в Татарстане, но и за пределами республики. Девушка никогда не сомневалась, что пойдет по творческому пути, хотя все вокруг и советовали ей уменьшить свои ожидания.

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Комментарии
3
Гость
10 августа 2024, 18:57
Замуж ей надо. У меня знакомая с ДЦП вышла замуж за богатого человека. Иностранца. Родила много детей.
Гость
10 августа 2024, 18:47
Звезды все в космосе
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