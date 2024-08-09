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Здоровье Шестилетнего мальчика из Сибири ужалила медуза — ребёнку потребовалась операция

Шестилетнего мальчика из Сибири ужалила медуза — ребёнку потребовалась операция

Кожа мальчика изменила цвет и покрылась коркой

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20 комментариев
Ребёнку предстоит пластическая операция, чтобы избавиться от шрамов

Шестилетний мальчик из Кузбасса пострадал от укуса медузы во время семейного отдыха на море. Врачи курорта не смогли помочь ребенку, и его состояние только ухудшалось.

Как пишут наши коллеги из NGS42.RU со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, родители сразу отвезли мальчика в местную больницу, где ему прописали мазь. Но медикаменты не помогли, и состояние ухудшилось. К моменту возвращения домой в Кемерово кожа изменила цвет и покрылась корками.

В Кемерово семья сразу обратилась в больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Врачи диагностировали у ребенка некроз кожи, что потребовало хирургического вмешательства. Специалисты удалили пораженный участок без вреда для здоровья мальчика, но лечение на этом не закончилось — юному сибиряку предстоит пластическая операция.

Ранее Минздрав выпустил рекомендации для отдыхающих на море, в которых указано, что стоит обращаться к врачам при появлении головной боли, тошноты, судорог или отеков после контакта с медузой.

Ранее НГС писал о том, как у новосибирца нашли опасные патологии — ему сделали две операции подряд.

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Ребенок Опасная медуза Врачи Операция
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Комментарии
20
Татьяна 53
9 августа 2024, 19:35
Выздоровления мальчику.
Голая правда
9 августа 2024, 17:16
А вот в Обском море спокойно плавают. Без операций.
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