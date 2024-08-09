Шестилетнего мальчика из Сибири ужалила медуза — ребёнку потребовалась операция

Ребёнку предстоит пластическая операция, чтобы избавиться от шрамов Источник: Александр Ощепков, NGS.RU











Шестилетний мальчик из Кузбасса пострадал от укуса медузы во время семейного отдыха на море. Врачи курорта не смогли помочь ребенку, и его состояние только ухудшалось.



Как пишут наши коллеги из NGS42.RU со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, родители сразу отвезли мальчика в местную больницу, где ему прописали мазь. Но медикаменты не помогли, и состояние ухудшилось. К моменту возвращения домой в Кемерово кожа изменила цвет и покрылась корками.



В Кемерово семья сразу обратилась в больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Врачи диагностировали у ребенка некроз кожи, что потребовало хирургического вмешательства. Специалисты удалили пораженный участок без вреда для здоровья мальчика, но лечение на этом не закончилось — юному сибиряку предстоит пластическая операция.



Ранее Минздрав выпустил рекомендации для отдыхающих на море, в которых указано, что стоит обращаться к врачам при появлении головной боли, тошноты, судорог или отеков после контакта с медузой.



Ранее НГС писал о том, как у новосибирца нашли опасные патологии — ему сделали две операции подряд.

