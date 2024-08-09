Может падать до 30 ударов. Кардиолог назвал 3 признака редкого пульса, который можно считать брадикардией

Свое состояние важно правильно оценить Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Пульс показывает частоту сердечных сокращений. Он может меняться в зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь, поэтому не всегда отклонения от нормы связаны с нарушениями работы сердца.



Нормальной частотой пульса считается 60–90 ударов минуту. Конечно, если вы сильно взволнованы или только что закончили тренировку, он может выходить за рамки нормы. Но это вряд ли будет нарушением — наоборот, это естественная реакция организма на физические и эмоциональные нагрузки. Однако если частота сердечных сокращений периодически растет или падает без видимых причин, стоит обратить на это внимание.



Состояние, при котором сердце бьется слишком медленно, врачи называют брадикардией. В этом случае пульс составляет менее 60 ударов в минуту.



Как объясняет «Доктору Питеру» врач-кардиолог Марат Валеев, при такой скорости сердце не может перекачивать достаточное количество крови, необходимое организму, — как следствие, наши органы и ткани начинают испытывать кислородное голодание. По словам врача, самый чувствительный к недостатку кислорода — головной мозг. Поэтому среди первых проявлений брадикардии:



потемнение в глазах;

слабость;

потеря сознания.

В чем причина

На самом деле редкий пульс не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Для некоторых это вполне обычное явление — так называемая физиологическая брадикардия. По словам Марата Валеева, у таких людей в течение жизни пульс замедленный — 50–60 ударов в минуту, а у профессиональных спортсменов он может падать даже до 40 ударов. Снижается пульс и во сне — по словам врачей, примерно до 30 ударов, и это тоже нормально.



Снижаться ниже нормы пульс может также на фоне приема некоторых лекарств. Среди них:



бета-адреноблокаторы;

антагонисты кальция;

сердечные гликозиды;

антиаритмические препараты.

За редким пульсом могут стоять и другие причины. Кардиолог назвал самые частые:



врожденные и приобретенные заболевания сердца;

образование рубца после перенесенного инфаркта;

естественное старение сердца;

нарушения электролитного баланса — когда в организме есть избыток или дефицит калия;

гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы;

синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).

Когда пульс ниже 60 — повод бежать к врачу

Как рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, редкий пульс нельзя игнорировать, если он сопровождается следующими симптомами:



низкое артериальное давление;

слабость;

головокружение;

предобморочное состояние или потеря сознания.

В этих случаях кардиолог советовал как можно скорее обратиться к врачу и обследоваться. А в экстренных случаях лучше не ждать приема и вызывать скорую.



Обычно принято говорить о вреде высокого давления. И действительно, гипертония — очень опасное явление. Однако, как предупреждают врачи, низкое артериальное давление тоже может быть очень опасным — вплоть до смертельного исхода.



По словам главного кардиолога сети клиник «РЖД-Медицина», доктора медицинских наук Заура Шугушева, гипотония провоцирует сбой кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый вред.



Как отмечает врач, низким можно считать давление меньше 90/60. Когда давление резко падает, происходит нарушение питания в организме. Из-за этого страдает в первую очередь головной мозг, из-за чего человек может свалиться в обморок. Затем может дойти до нарушения работы сердца, почек и печени.



Он советует обязательно измерить давление при появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, нарушение координации движений. Если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую, иначе возможен летальный исход, добавил врач в беседе с изданием Sputnik.

Гипотония и вялость — это не синонимы

Как отмечает врач-кардиолог Александра Конради, многие люди верят в стереотипы о низком давлении, которые на самом деле далеки от реальности. Например, есть мнение, будто бы все гипотоники — вялые люди, у которых нет сил вести насыщенную жизнь. Однако это не так: можно быть молодым и активным, а давление всё равно будет низким.



Еще один миф — будто бы от низкого давления чаще страдают люди с «густой» кровью. Но на самом деле аспирин от гипотонии не спасет. Как и, кстати, чай и кофе.



Кроме того, многие думают, будто бы голова может болеть только от высокого давления. Однако сейчас врачи знают: чаще всего гипертоники вообще не ощущают никаких симптомов, а вот гипотоники могут страдать от головной боли из-за сниженного венозного тонуса.



Что делать, если резко упало давление: