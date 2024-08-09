«После первой попытки ушел муж»: сибирячки тратят сотни тысяч рублей на ЭКО — его популярность растет вместе с ценами

Процедура ЭКО становится популярнее Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Новосибирской области с каждым годом растет спрос на ЭКО, а вместе с количеством желающих растут и цены. Но процедура, несмотря на прогресс в медицинских услугах, всё еще остается тяжелой и не дает 100-процентной гарантии рождения ребенка. Сибирячки рассказали НГС о своем опыте, с чем им пришлось столкнуться и сколько денег потратить. Одна из героинь рассказала, как больше 10 лет безуспешно делает процедуру. Также НГС узнал у Минздрава и врача, по каким причинам становится всё больше детей, рожденных через ЭКО, и как получить квоту.

Первая беременность — полмиллиона рублей

У Валерии (имя изменено) трое детей, и все они были рождены с помощью ЭКО — экстракорпорального оплодотворения. К моменту, когда Валерия с мужем решились на процедуру, они были в браке пять лет. Они пытались зачать ребенка, но неудачно.



— Условно мы были здоровы, то есть были какие-то проблемы, но уровень здоровья в этом плане был такой, что я могу забеременеть. Но ничего не получалось. И мы уже такие были, как это сейчас принято говорить, взрослые. Нам со всех сторон говорили: «Вы сейчас затянете, и потом и ЭКО сложно будет делать, идите быстрее». И мы пошли, — вспоминает Валерия.



Первую попытку Валерия сделала в 2013 году в частной клинике. Тогда еще было не так много клиник, которые предлагали ЭКО, — сейчас, как отмечает Валерия, их намного больше. Про квоту 11 лет назад Валерия даже не слышала, семейная пара оплатила процедуру сама — она обошлась в полмиллиона рублей. Пришлось также сделать обследования, которые прибавили расходов.



Валерия родила двойняшек с помощью ЭКО Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Валерия прошла через жесткую гормональную терапию — нужно вырастить как можно больше фолликулов, в которых, в свою очередь, находятся яйцеклетки. При нормальном цикле у женщины созревает 1–2 фолликула, у Валерии после терапии их было 22.



— Первая фаза цикла, когда фолликулы созревают, была еще ничего. А когда они выросли, у меня появилось ощущение, что я на каком-то уже месяце беременности. Мне сказали, что максимально надо лежать, не двигаться, никаких нагрузок. Да и двигаться было больно. Я помню, что я ходила от кровати до туалета и мне даже просто идти было больно — внутри всё раздуло, каждое движение отдавалось болью. Это был какой-то кошмар, — рассказала женщина.

Созревшие яйцеклетки у Валерии забрали, а муж сдал спермограмму. В лаборатории яйцеклетки оплодотворили, но из 22 яйцеклеток это получилось сделать только с 19. Их разделили на несколько категорий по качеству: a, b, c, d. Сохранили только шесть яйцеклеток первых двух категорий.

Подсаживали их по несколько штук. Сначала первые две, но они не прижились. Спустя несколько месяцев, когда гормональный фон женщины успокоился, еще две — в этот раз прижились обе яйцеклетки.

— Я была несказанно рада, потому что я всю свою жизнь мечтала о двойне, но через шесть недель один из зародышей перестал развиваться. Он болтался там всё время, пока шла беременность, просто каким-то пустым таким яйцом, — говорит сибирячка.

Первые роды Валерии были самостоятельные и долгие, но всё закончилось хорошо. В 33 года это была первая беременность Валерии, еще и с ЭКО, и персонал больницы и родственники ее оберегали.

— Было много рекомендаций от гинеколога. Мне много что запрещали, и для меня та беременность стала каким-то адом именно из-за запретов, потому что нельзя бегать, прыгать, а я очень активный человек, — пожаловалась она. — Я думала, что всё, на следующую беременность я никогда не решусь. Но когда рожаешь, выбрасывается огромное количество гормонов. И я, выходя из роддома, сразу думала, что хочу еще.

После долгих раздумий, спустя четыре года, пара решилась на ЭКО во второй раз. Они пошли в ту же клинику, где уже хранились замороженные эмбрионы. Их осталось два, и, как объяснили врачи, при подсадке только одного эмбриона вероятность того, что он приживется, только 20–30%.



— Я долго думала. Когда подсаживают уже замороженные эмбрионы, там, по-моему, толком ничего и не делают: подращивают укольчиками, по-моему, эндометрий, чтобы он нужной толщины был. Когда я пришла на подсадку, сказала, что только один эмбрион нужен. Это я сказала доктору, а доктор не передала лаборантам. Лаборанты разморозили два, — объясняет мама троих детей.

О том, что разморозили сразу два эмбриона, Валерии сообщили сразу. Ей стало жалко замораживать один из них снова, и она решилась подсадить сразу два. Прижились оба.

— Моя мечта о двойне реализовалась, у меня двойняшки: мальчик и девочка. Тут уже я была умудрена опытом: наплевала на все ограничения, вела очень активный образ жизни. До последнего я была настроена рожать двойняшек самостоятельно, — поделилась женщина.

К моменту рождения двойни Валерии уже исполнилось 37 лет, а младенцы лежали в позе «инь — ян». И если мальчик мог родиться самостоятельно, то девочка — нет. Тогда врачи приняли решение не рисковать ни жизнями детей, ни Валерии, и сделали кесарево сечение.

По оценке Валерии, за пять лет перерыва между процедурами в них мало что поменялось, даже цены выросли не сильно. Вторая подсадка эмбрионов стоила семье около 55 тысяч рублей.

Больше 10 лет попыток без результата

Кристина делала больше 10 попыток ЭКО Источник: Дарья Пона / 74.RU











Кристина (имя изменено) сделала первую попытку ЭКО в 2013 году в возрасте 29 лет. С тех пор она проходила через процедуру практически каждый год в разных клиниках города, и за свой счет, и по квоте.

На момент первой попытки Кристина была замужем уже несколько лет, но зачать ребенка естественным путем не получалось.

— Мы решили сделать ЭКО, время же идет, годы проходят. Но попытка оказалось неудачной, и после первого ЭКО от меня ушел муж. Он сказал, что не хочет тратить столько денег. Это было просто ужасно, — вспоминает Кристина.

В 2015 году Кристина встретила другого мужчину. Они поженились, и Кристина продолжила делать попытки. В июне женщине исполнилось 40 лет. За 10 лет цены на процедуру ЭКО выросли. Огромную часть суммы составляют анализы и составление анамнеза, чтобы установить причины неудач. Кристина с мужем, например, сдавали анализ на генотип — он бесплатный, но ждать результата приходится по 3–4 месяца. Анализ на генетическую совместимость стоит больше 20 тысяч рублей, на иммунологическую совместимость — около 10 тысяч рублей.

В 2013 году Кристина потратила за ЭКО со стимуляцией около 100 тысяч рублей. В 2020 году просто ЭКО с минимальной стимуляцией или даже в естественном цикле стоили те же 100 тысяч рублей. За всё время попыток забеременеть искусственным путем у женщины ушло больше миллиона рублей.

— После 2022 года сильно подорожало всё из-за санкций: препараты — в два раза примерно, этапы процедуры — в среднем на 10 тысяч рублей. Это и наблюдение, и пункция, и оплодотворение, и перенос, — отмечает сибирячка. — Мне помогают вера и надежда на процедуру и, конечно, любовь и поддержка мужа, без нее никак! Я бы посоветовала не опускать руки, хотя понимаю, как это тяжело, и верить в лучшее. Найти «своего» врача, с которым будет комфортно, профессионально и легко. И не зацикливаться на своем диагнозе, неудачных попытках, а жить дальше, постараться найти отдушину и отпустить ситуацию, — считает женщина.

Кристина добавляет, что иногда нужно принять ситуацию такой, какая она есть. И что можно жить без детей.

— Особенно раздражают вопросы окружающих про отсутствие детей. Мы говорим, что живем для себя. Завели собаку. Можно отдать свою любовь и внимание другим живым существам и близким, — поделилась эмоциями сибирячка.

Сейчас Кристина планирует пройти через процедуру еще раз. Она не сдается, хотя признаётся, что эмоционально это очень тяжело переживать.

«Сделали первую подсадку — получился пролет»

Ребенку Алины исполнился месяц Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ребенку Алины (имя изменено) на днях исполнился месяц. К его рождению женщина с ее мужем шли 9 лет: после свадьбы решили, что хотят детей, и перестали предохраняться.



— В течение какого-то времени беременность не наступала, я начинала ходить по врачам, сдавать анализы и обследоваться. Каких-то явных причин для беспокойства не было, но так как мы были молодые, 20–23 года на тот момент, просто ждали, когда беременность наступит сама, — рассказала Алина.

Как признаётся сибирячка, мысли об ЭКО она отрицала — боялась гормональных изменений. Ей казалось, что это очень вредно для здоровья.

— Позже как-то я взялась серьезно более-менее за обследование и прошла процедуру гистеросальпингографии. Оказалось, что одна маточная труба непроходимая из-за гидросальпинкса. Я решилась встать в очередь для ЭКО, так как лет прошло много, двигаться куда-то надо и что-то делать. Меня поставили в очередь по квоте и отправили на лапароскопию, чтобы удалить трубу, — объяснила женщина.

Во время обследований выяснилось, что у Алины непроходимы и воспалены обе маточные трубы, и их пришлось удалить. Алину признали физиологически бесплодной — так ЭКО стало последней надеждой женщины забеременеть. Одну квоту при этом приходится ждать около 4–5 месяцев.

— Когда подошла наша очередь, мы начали подготовку к процедуре, и всё оказалось проще, чем я думала. Анализов, конечно, много надо сдать и часто — и мужу, и мне. В итоге сделали эмбрионы, гормоны никак не повлияли на меня. Сделали первую подсадку свежего, не замороженного эмбриона, но получился пролет, — вспоминает Алина.

После этого пара дождалась еще одной квоты на подсадку, Алине сделали криоперенос, но попытка снова оказалась неудачной. Алина прошла новое обследование, и у нее выявили хронический эндометрит (утолщение стен матки).

— В итоге я прошла лечение, мне снова сделали подсадку, после чего наступила беременность. Я выносила довольно легко и родила ребенка сама. Никакого специфического наблюдения не было — обычная женская консультация, как и для беременных естественным путем, — отмечает сибирячка.

Как добавила Алина, если бы она тщательно не готовилась к ЭКО, то не обнаружила бы серьезных проблем со здоровьем. Часть процедур Алина делала бесплатно, по квоте, а часть — в частной клинике. По ее оценке, это не такие большие деньги, как многие говорят.

— Очень многое и самое дорогое мы делали по квоте, а вот за последний год перед беременностью я потратила где-то тысяч 150–170 — в эту сумму входят подсадка, приемы, гистероскопия, анализы и лекарства. Для понимания: я каждый месяц наблюдалась и что-то проходила и делала, — перечисляет девушка.

У пары еще хранятся замороженные эмбрионы, и они думают, что могут решиться на второго ребенка.

Каждый год всё больше квот

В прошлом году с помощью ЭКО родилось 220 детей Источник: Максим Воробьев / E1.RU











На 2024 год в Новосибирской области запланировано 1572 квоты на проведение процедуры ЭКО. Каждый год количество квот растет: по информации Министерства здравоохранения, в 2023 году в Новосибирской области провели 1557 циклов ЭКО, тогда как в 2022 году — 1284 цикла.



Как объяснили в Минздраве, воспользоваться услугой по ОМС могут пациентки с диагнозом «бесплодие». После того как акушер-гинеколог по месту наблюдения устанавливает признаки бесплодия, женщину направляют в Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции — эта организация выполняет роль координирующего медицинского центра.

Дальше есть несколько вариантов развития событий: или пациентку заносят в специальный регистр, или ей проводят дополнительные обследования и подготавливают к применению программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), или направляют в медицинскую организацию для проведения ЭКО. Семейное положение женщины не влияет на получение квоты на ЭКО, отметили в ведомстве. В 2023 году в результате проведения процедуры ЭКО по квоте в регионе родилось 220 детей.

Выбрать медицинский центр, который проведет процедуру по ОМС, можно из списка участников территориальной программы ВРТ. Сегодня в нем зарегистрированы несколько клиник: медицинский центр «Авиценна», Клиника профессора Пасман, Новосибирский центр репродуктивной медицины, ЦПМ, «Линия Жизни».

Многие замораживают биоматериал

Детей стали рожать позже Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Популярность ЭКО с каждым годом растет, отмечает репродуктолог Евгения Бройтман. Во-первых, говорит она, по статистике, 20% супружеских пар при планировании беременности сталкиваются с определенными проблемами, большая часть пациентов нуждается в помощи репродуктолога.



Евгения Бройтман — заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врач — акушер-гинеколог, репродуктолог Клинического госпиталя «Авиценна» группы компаний «Мать и дитя», член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), член Европейского общества репродуктологов и эмбриологов (ESHRE).

— Во-вторых, человек в современном мире поставлен в такие условия, когда он отодвигает вопрос родительства, делая приоритет на карьерных, экономических моментах, и к вопросу зачатия ребенка он возвращается в возрасте старше 30 лет. А для успешного планирования беременности возраст — это важный фактор, — перечисляет репродуктолог.

Благодаря тому, что про процедуры ЭКО узнаёт всё больше людей, появляются и те, кто обращается к врачам до планирования супружеской жизни и беременности. Они ставят репродуктологам задачу накопить и сохранить половые клетки на будущее и замораживают биоматериал, чтобы после достижения карьерных целей вернуться к вопросам планирования семьи.

По данным сайтов новосибирских клиник, криоконсервация спермы стоит от 11 тысяч рублей до 22 тысяч рублей, а заморозка эмбрионов и яйцеклеток (подробно про эту процедуру НГС уже писал) — больше 30 тысяч рублей. Также нужно оплачивать их хранение.

— В-третьих, есть большой процент пациентов, которые к нам обращаются перед лечением каких-то заболеваний. Иногда эти заболевания требуют оперативного вмешательства или агрессивной терапии — всё это может сказаться на состоянии половых клеток, и такие пациенты благодаря своей информированности обращаются в отделение ЭКО, чтобы продумать вопрос сохранения фертильности, — объясняет Евгения Бройтман.

Сегодня стоимость программы в Новосибирской области составляет около 250–300 тысяч рублей — стоимость значительно выросла по сравнению с 2022 годом из-за санкций. Как объясняет заведующая отделением ВРТ, до 2022 года новосибирские врачи работали с зарубежными препаратами и расходными материалами.

— Сейчас активно идет решение вопроса по импортозамещению, и мы уже имеем возможность работать с достойными российскими препаратами для стимуляции в программе ЭКО и пользоваться российскими расходными материалами. Также не стоит забывать о программах, которые проводятся с помощью государственной поддержки. На мой взгляд, программы ЭКО стали очень доступны, потому что многие пациенты имеют возможность воспользоваться поддержкой государства, — отметила врач.



Сама процедура искусственного оплодотворения постоянно меняется и улучшается. Как объясняет Евгения Бройтман, сейчас врачи уже могут проводить предимплантационное генетическое тестирование полученных эмбрионов, что увеличивает эффективность программы до 60%. Также у медиков есть возможность доращивать ооциты, то есть женские половые клетки, в лабораториях — это серьезный прорыв. Но ЭКО всё еще остается сложным процессом. И больше всего на его успешность влияет возраст женщины.

Если вы замораживали свой биоматериал и хотите рассказать о причинах — свяжитесь с автором материала по почте elizaveta.shatalova@sholding.ru. Анонимность гарантируем.

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