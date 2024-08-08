Стране не хватает 75 тысяч медиков. Врачи желают зарплату от 200 тысяч, а им предлагают вахту: как решить проблему

Врачей всё меньше, а больных всё больше Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В последние годы проблема нехватки медицинских работников в России стала одной из наиболее актуальных для системы здравоохранения. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой профильные ведомства и губернаторы активно работают над решением кадровой проблемы в здравоохранении. Медицинские вузы и колледжи должны увеличить количество бюджетных мест, а также разработать дополнительные меры по трудоустройству выпускников. Подробности — в материале MSK1.RU.



Врачей — на вахту

Татьяна Голикова считает, что заполнить вакансии в глубинке можно «вахтовым методом». Из стационаров с избыточным количеством медперсонала (оказывается, в России есть и такие!) их отправят в клиники с дефицитом кадров. Это позволит сохранить рабочие места для постоянных сотрудников. Первым взял под козырек губернатор Мордовии Артем Здунов: он хочет организовать «перевозку» врачей из крупных медицинских центров в сельские районы. Глава республики привел в пример успешный опыт работы специалистов в Херсонской области.



Однако большинство врачей в нынешних реалиях становиться «вахтовиками» не хотят. Согласно опросу, проведенному «Медвестником» и компанией RNC Pharma, почти 75% врачей готовы работать в удаленных районах России вахтовым методом только при условии достойного финансового вознаграждения.



А минимальная месячная зарплата, которую они считают приемлемой, составляет 200 тысяч рублей. Очевидно, что такие суммы государство предложить не в состоянии. Зато такие деньги платят частные клиники в крупных городах — вот медики и предпочитают ехать сюда, а не в госбольницы отдаленных регионов.



Вот лишь несколько цифр.



По итогам июля в числе лучших зарплатных предложений в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске фигурируют вакансии для врачей, по данным SuperJob. В Москве представлено сразу четыре высокооплачиваемые вакансии, предлагающие заработную плату от 500 тысяч рублей Врачи-психиатры, гинекологи-эндокринологи и челюстно-лицевые хирурги в частных клиниках Москвы могут рассчитывать на доход от 300 тысяч рублей.



По данным SuperJob, даже максимальная зарплата для администратора в коммерческих клиниках в Москве достигает 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 110 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — 100 тысяч рублей.



Это только подтверждает разницу в уровне доходов между частными и государственными медучреждениями. Тогда и не стоит удивляться дефициту врачей.



В 2023 году в вузы, подведомственные Минздраву, на первую ступень обучения по программам специалитета было зачислено 33 тысячи абитуриентов, из которых более 24 тысяч поступили на целевые места. За последние три года контрольные цифры приема по медицинским и фармацевтическим специальностям увеличились на 3%, а по программам ординатуры — на 13%.



Это свидетельствует о растущем интересе к медицинским профессиям. Казалось бы, врачей тоже должно быть больше. Но нет! На сегодняшний день, по данным Минздрава России, недостаток врачей в стране составляет около 25–26 тысяч, а нехватка среднего медперсонала оценивается в 50 тысяч. Даже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявляет, что для решения кадрового дефицита в медицине потребуется не менее 5–6 лет.



Кадровый голод

— Действительно, кадровый голод в медицине — это большая проблема, которая возникла давно. Но на сегодняшний день она ощущается особо остро, — говорит в беседе с MSK1.RU основатель и гендиректор «Школы медицинского бизнеса» Анна Соломахина. — Сотрудники преклонного возраста неизбежно уходят на пенсию. А молодые специалисты при этом не все готовы работать на низкооплачиваемых вакансиях. Особенно это ощущается в регионах, куда достаточно сложно привлечь молодежь. Медицинские кадры утекают в другие страны, переходят в другие отрасли. Многие молодые специалисты выбирают смежные направления: косметологию, фармацевтику, так как оплата труда на начальных этапах там более привлекательна. Медсестры могут сменить работу в поликлинике на салон-красоты, спортивный клуб, спа-центр.



— А правда ли, что после пандемии ковида медики стали уходить из профессии из-за эмоционального выгорания?



— Да, действительно, профессиональное выгорание — это одна из причин кадрового голода. Некоторые сотрудники медицинского звена ушли после ковида, когда приходилось работать на износ. Так что сейчас руководителям медицинских организаций особенно следует контролировать эмоциональную составляющую команды.



Кстати, среди причин кадрового голода в медицине я бы отметила стремительное развитие нейросетей, которые уже заменяют специалистов в справочных и сервисных службах.



— Зарплаты в здравоохранении в России за прошлый год выросли на 8%, по данным Росстата. А у финансистов, например, за тот же год — на 27%.



— Только повышением зарплаты кадровую проблему не решить. Мотивировать медицинский персонал можно оплачиваемым жильем, социальным пакетом. Нужно менять графики, создавать зоны отдыха, следить, чтобы персонал ходил на обед вместо того, чтобы пить энергетики в ожидании конца рабочего дня.



Кадровый голод ведь ощущается не только в среде врачей, но и в кругу топ-менеджеров медицинских организаций. Не хватает компетенций, желания нести ответственность. Не все медицинские структуры имеют сильного кадровика, а это очень важно.