Когда болит — уже поздно: как распознать самый опасный рак на ранних стадиях

Из-за того, что в легких нет болевых рецепторов, опухоль невозможно почувствовать Источник: Дарья Пона / 74.RU











Врачи называют рак легких одним из самых страшных онкологических заболеваний. Сотрудники ВОЗ подсчитали, что по всему миру из-за него умирают более 18% всех пациентов с онкологией. Главная причина высокой смертности — отсутствие явных симптомов на первой стадии заболевания. Рассказываем, кто находится в группе риска и как опознать рак, пока не стало слишком поздно.



Из-за чего появляется рак легких

Врачи и ученые сходятся на том, что главный фактор появления рака легких — курение. До 90% всех пациентов, у которых диагностировали этот вид онкологии, курили или жили в одной квартире с курильщиком — ведь даже пассивное курение повышает риск рака примерно на 20–30%. При этом не важно, предпочитаете ли вы сигареты или вейпы.

— Вейп имеет тот же самый механизм воздействия на легкие, как у обычных сигарет. Жидкость, которая заправляется в гаджет, содержит глицерин, пропиленгликоль, а при прохождении дыхательных путей они превращаются в те же самые канцерогены, формальдегиды, которые запускают весь этот процесс, — отмечает врач-онколог Егор Печерица. — Но, в отличие от обычной сигареты, вейпы вызывают колоссальную психическую зависимость, потому что доза никотина в них в 10–20 раз выше.



Егор Печерица — врач-онколог торакального отделения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Однако, даже ни разу не держа в руках сигарету, у человека остается риск появления злокачественной опухоли в легких.



— Существуют определенные генетические мутации, которые повышают риски. Если у вас в семье были случаи рака легкого, это может свидетельствовать о генетической предрасположенности, — подчеркивает врач Надежда Подкорытова. — Риск возникновения рака легкого возрастает и с возрастом. Большинство случаев заболевания фиксируется у людей старше 65 лет, так как в организме накапливается больше клеточных повреждений.



Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.



Также шанс появления рака легких повышается из-за работы на вредных производствах и плохой экологии. Увеличивают шанс онкологии и хронические заболевания, такие как обструктивный бронхит или астма, — из-за частого повреждения легочной ткани и воспалительного процесса может начать развиваться злокачественная опухоль.



Как распознать рак легкого

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются заболевшие раком легких, — обнаружение онкологии на поздних стадиях — ведь поначалу опухоль никак себя не выдает.

— В легочной ткани нет болевых рецепторов, поэтому на первых стадиях заболевание никак себя не проявляет, — отмечает врач Александра Филева. — Первые симптомы обычно возникают уже на второй стадии, когда опухоль может достигать 6 см и давать метастазы в ближайшие лимфоузлы.



Александра Филева — врач-дерматовенеролог, косметолог, организатор здравоохранения, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». В 2012 г. окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело».



Но даже когда рак дает о себе знать, онкологию очень просто спутать с другими заболеваниями, ведь симптомы очень похожи на ОРВИ, пневмонию, бронхит или обычную аллергию.



На злокачественную опухоль может указывать кашель, который не проходит вот уже несколько недель. Иногда он усиливается или становится влажным. В таком случае важно обратить внимание на мокроту — при раке в ней может появиться кровь.



Также на рак легких указывает одышка во время привычных физических нагрузок. Вместе с этим больной периодически может ощущать боль в груди, замечать, что руки или голова отекли, а голос стал хриплым или сиплым.

Насторожиться стоит, если вышеперечисленные симптомы появились одновременно с характерными признаками любого онкологического заболевания: слабостью, быстрой утомляемостью, потерей веса без видимой причины и слегка повышенной температурой тела.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Если у вас есть хотя бы несколько из перечисленных симптомов — стоит немедленно записаться в больницу на обследование.



Можно ли гарантированно защититься от рака легких

К сожалению, нельзя полностью обезопасить себя от онкологии, даже если отказаться от всех вредных привычек и переехать в уголок земли с самой чистой экологией. Поэтому единственной гарантией остается регулярная проверка у врача хотя бы раз в два года.



— Компьютерная томография на 26% снижает риск смерти от рака легкого у мужчин и на 39% — у женщин, — подчеркивает Александра Филева. — Но проблема заключается в том, что НДКТ пока не входит в обязательную диспансеризацию. Более того, эту процедуру нельзя пройти самостоятельно, без направления врача, что, безусловно, усложняет процесс скрининга.



Но даже без компьютерной томографии стоит проходить диспансеризацию — ведь обычная флюорография тоже может выявить рак легких и спасти вам жизнь.

— Безусловно, флюорография покажет опухоль, но у этого метода есть предел — образование до сантиметра можно не выявить на флюорографии из-за наложения сосудистого рисунка бронха на уровне опухоли, — отмечает Егор Печерица. — Но если есть подозрение, выполняется КТ с контрастным усилением и выявляется опухолевый процесс. Профилактически проходить флюорографию нужно обязательно.

Поэтому людям, попадающим в группу риска, стоит говорить об этом врачу во время профосмотра — тогда врач направит вас на нужные процедуры, которые помогут выявить онкологию.



— При появлении одного или нескольких симптомов онкологии обязательно нужно обратиться к врачу — терапевту или пульмонологу. От того, на какой стадии выявили рак, зависит эффективность лечения и продолжительность жизни пациента, — предупреждает Александра Филева. — Если заболевание диагностировали и начали лечить на первой стадии, показатель пятилетней выживаемости составляет 60–80%, на четвертой стадии — не более 1–6%.