«За 2000 долларов в день мама просто лежит»: в Турции врачи удерживают в больнице туристку из России

Наталья Каменнова улетела на отдых в Турцию вместе с дочерью и внучкой Источник: Мария Мерседова











Отдых жительницы Тольятти Натальи Каменновой и ее семьи на турецком курорте Белек превратился в настоящий кошмар. По словам ее родных, местные врачи удерживают 69-летнюю женщину, по сути дела, в плену. Более того, родственники уверены, что в Турции действует настоящая медицинская мафия. И в эту ловушку попадают туристы из разных стран. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, семья Натальи Каменновой обратилась за помощью к нашим коллегам из 63.RU.



«Бабушка умерла на 30 минут»

Отпуск на заграничном курорте продлился недолго Источник: Мария Мерседова











На отдых в турецкий Белек Наталья Каменнова отправилась вместе со своей дочерью Марией Мерседовой и внучкой Софией 19 июля. И уже на следующий день тольяттинке потребовалась помощь врачей. Утром на пляже у нее случился сердечный приступ.



— Бригада скорой помощи привезла бабушку в местную больницу в Белеке. Она буквально на 30 минут умерла, сердце не билось, началась гипоксия (кислородное голодание. — Прим. ред.). Возможно, уже были поражения мозга. Но медикам удалось ее реанимировать. В больнице бабушка провела около суток, и на следующий день ее перевели в частную клинику Lara Anatolia. Здесь нас врачи заверили, что первым делом будут обследовать мозг и только потом сердце. Мы медикам поверили, так как посчитали хорошими специалистами, которые разбираются в своем деле и говорят правильные вещи, — рассказала 63.RU внучка пациентки София Мерседова.

Однако затем, по словам девушки, поведение медиков начало стремительно меняться. Каждый день сотрудники клиники делали всё новые и новые заявления.

— У них начались какие-то проблемы. Сначала жаловались на давление. Потом просили подождать несколько дней, чтобы сошел какой-то отек и состояние стабилизировалось. Дней 10 врачи не делали ни МРТ, ни флюорографию. Ничего. И из комы они ее тоже не выводили, по крайней мере по документам. Через 5 дней нахождения в клинике нам сказали, что требуется срочная ангиография (метод контрастного исследования кровеносных сосудов. — Прим. ред.). И еще операцию провести — установить стенты для расширения сосудов. Но дело в том, что сама операция стоит 3500 долларов и за каждый стент нужно заплатить около 1000–1500 долларов. И где-то в пятницу нас заверили, что уже и не нужна эта операция вроде бы как. Но в выходные дежурный врач опять начал настаивать, что ее нужно делать срочно, — добавила София.

Уже тогда семья Натальи Каменновой начала подозревать неладное. Кроме турецких медиков, родные консультировались с врачами из России. И они утверждали обратное.

— Нам сказали, что ангиографию на 7–9-й день делать нельзя, что это просто смертельно опасно. Мы, естественно, в панике стали отказываться от нее. Более того, мы уже начали настаивать на переводе бабушки из Турции в Россию. И снова турки сначала пошли навстречу. Сказали, что дадут разрешение на перелет. Но потом заявили, что врач бумаги отказался подписать, якобы у бабушки начало скакать давление. Она по жизни гипертоник, и оно у нее всегда такое нестабильное, — говорит София.

Из Самары в Турцию Наталья Каменнова улетала в прекрасном самочувствии Источник: Мария Мерседова











После этого родные начали настоящую борьбу. Они были готовы перевезти женщину из Турции в Россию. И врачи на родине заявляли, что сделать это реально.



— Сердце у нее пришло в норму, раны зарубцевались, она за неделю не умерла. Значит, у нее всё хорошо. Скачки давления для бабушки — норма, особенно после инфаркта. Те поражения мозга, что есть, не считаются критическими. Да, могут быть нарушены какие-то функции, но это не смерть мозга. Операцию, на которой настаивают турки, уже нельзя проводить после таких сроков. Один из российских неврологов не видит сильных повреждений на МРТ. Он не отрицает, что могут быть проблемы с речью. Но «овощем» бабушка не будет, это маловероятно. Шанс, что с ней всё будет в порядке, довольно высок, — рассказала София. — Турки же уверяют, что она на грани, вот-вот умрет, мозг критически поражен. А я каждый день прихожу к ней. Да, давление ходит туда-сюда. Но бабушка выглядит хорошо, вроде бы стабильно всё. Два совершенно кардинально противоположных мнения. Турецкие медики постоянно «переобуваются».

Несколько дней назад, как утверждает София Мерседова, противостояние с турецкими врачами достигло своего апогея.

— Медики нас уверяли, что из комы бабушку выводить не будут, и в таком состоянии она полетит в Россию. Мы спрашивали, почему и зачем они так решили? Наверное, лучше было бы, если бы она была в сознании? Сейчас же нам говорят, что бабушке уже перестали давать седативные и ее готовят к выводу из комы. Прямо перед перелетом, — недоумевает девушка. — Я не до конца понимаю всех тонкостей, но, как мне кажется, вывод из комы — это длительный процесс. И перелет может негативно сказаться на состоянии здоровья бабушки в таком положении.

«Врачи настаивают на дорогой ненужной операции»

Случай Натальи Каменновой далеко не единственный. Наши коллеги из 72.RU рассказывали историю врача-педиатра из Тюмени Натальи Герасимовой. Во время отдыха в Турции у нее также случился сердечный приступ. Врачи из частной клиники выставили родственникам пациентки астрономический счет. Только лечение оценили в 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). Каждый день нахождения в клинике стоит около 1000 долларов. Но больше всего россиянам пришлось бы заплатить за борт санавиации — 90 миллионов рублей. Отчаявшиеся тюменцы обратились за помощью к главе МИД России Сергею Лаврову. И в итоге Наталью Герасимову всё же вывезли в Москву.

Историю врача из Тюмени заметили тольяттинцы. Семья Натальи Каменновой связалась со своими товарищами по несчастью, а после обратилась за помощью в редакцию 63.RU.

— В случае Натальи Герасимовой врачи обрадовались, что ее хотя бы отдали, не убили там. Турецкие медики просто держат человека под седативными препаратами, в коме. Не дают вывезти и навязывают дорогостоящие ненужные операции. Не факт вообще, что они мою бабушку на самом деле выводят из комы. Я вижу, что она лежит без сознания, на ИВЛ. И всё. Консультацию терапевта провели только на шестой день. И постоянно говорят, что дорогостоящая операция то нужна, то не нужна. И так по кругу. У них там всё крутится вокруг денег. И эта операция, на которой настаивают турки, не покрывается страховкой, — пояснила София Мерседова.

Девушка и ее мать уверены, что врачи из частной клиники разработали мошенническую схему. И она позволяет зарабатывать на туристах огромные суммы.

Кутьяр Мисирлиоглу занимается «лечением» россиянки Источник: Anatolia Lara Hospital











— Медики будут держать пациента у себя до тех пор, пока не закончится страховка. А дальше два варианта: или скажут забирать и отправлять домой за свой счет, или продолжат держать в госпитале. Ни родственники, ни даже полиция никак не могут повлиять на сотрудников клиники. Только врач может подписать разрешение на вылет. И во время одного из последних визитов мне в открытую сказали, что никто не сможет медика заставить это сделать.



И в эту ловушку, как утверждает девушка, попали не только туристы из России.

— В интернете есть немало статей, где рассказывают о похожих случаях. Например, 80-летняя бабушка из Англии оказалась в таком же положении. Не могу утверждать, что этим грешит только Anatolia. Там много частных клиник по всему побережью размещено, — говорит София.

«Я боюсь за жизнь дочери»

Турецкие врачи настаивают на дорогостоящей операции. Но ее не покрывает страховка Источник: Иван Митюшев / 29.RU











В результате семья Натальи Каменновой оказалась разделена. За ней в турецкой клинике ухаживает внучка, а дочь Мария вернулась в Россию. Но родственники постоянно находятся на связи, а турецкие врачи продолжают давать им противоречивую информацию.



— В один из дней мне позвонила София. По ее словам, врач заявил, что ничего пока не будут делать, всё стабильно. И тут же мне звонят из госпиталя, мол, готовы провести операцию на сердце. Через переводчика прошу объяснить, зачем они хотят что-то делать, если еще голову не смотрели. Мы каждый день бьемся за здоровье мамы. А врачи путаются в своих словах. То давление, то с желудком проблемы, — говорит Мария Мерседова. — А у нее никогда никаких проблем не было. Но инфаркт, как нас заверили, мог быть после ковида. Мы же им все переболели.

Мария подозревает, что в схеме замешаны не только врачи, но и местный представитель страховой компании.

— Я постоянно на связи с молодым человеком по имени Тимур. У него двойное гражданство — России и Турции. Но, думаю, он с врачами в сговоре. Это же целая шайка. Берут человека в заложники и пытаются развести на деньги. Суммы берут с потолка. Сначала нам сказали, что сутки в клинике стоят 2000 долларов. Но когда узнали, что у нас есть страховка, нехотя скинули до 1000. Они осваивают деньги «Ингосстраха» как могут. Поэтому и пишут суммы какие угодно, — рассказала обеспокоенная женщина. — За 2000 долларов в день мама просто лежит. На частные клиники кто-то может повлиять? Медик себя там чувствует царем и богом. Он отказывается выписывать маму, пока ее состояние не стабилизируется. А сколько это может занять времени? Месяц, год, три? Врач говорит, что будет держать ее там, пока сам не разрешит. По сути, у него сейчас в заложниках гражданин РФ.

Мария Мерседова очень беспокоится и за свою дочь.

— Турпоездка у нас закончилась еще 25 июля. Я вернулась в Россию. Дочери же сняла номер в отеле рядом с госпиталем. Но сейчас думаю брать ей билеты, чтобы она вылетала. Я опасаюсь за ее жизнь. Там мафия работает, большие деньги крутятся. Наша страховка рассчитана на 40 тысяч долларов. Но она скоро закончится. А что дальше?

За эти несколько дней женщина успела обратиться за помощью в несколько инстанций.

— В посольстве мне заявили, что никак не могут повлиять на ситуацию. А мэр Тольятти Николай Ренц пообещал, что поможет. Вчера нам сказали, что нашли врачей здесь, которые помогут. У меня мама — почетный гражданин, работает много лет, главный гидролог. Ее все здесь ждут. Я ищу любые возможности, чтобы маму отпустили. Не знаю, кто может повлиять на турков. Это просто беспредел какой-то.

В мэрии Тольятти 63.RU подтвердили, что Мария Мерседова обратилась за помощью.

— С нами связались накануне, 30 июля. Администрация города находится в постоянном контакте с семьей тольяттинки. Мэр Тольятти Николай Ренц ожидает информацию о дате и номере рейса, на котором пациентку доставят в Самару. Это нужно, чтобы организовать транспортировку в одно из лечебных учреждений автограда в сопровождении реанимационной бригады с использованием санавиации или реанимобиля, — сообщили в мэрии Тольятти.

«Сердечный приступ — это страховой случай»

Ситуацию, в которой оказалась Наталья Каменнова, прокомментировал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

— Родственникам нужно обращаться в страховую и в консульство. Во-первых, нужно разобраться, как так получилось, что из государственной больницы пациентку перевели в частную клинику. Естественно, в негосударственном медучреждении врачи ничего не будут делать, пока им не заплатят. Если женщина прилетела на курорт по туристической путевке, то у нее обязательно будет медстраховка минимум на 20 тысяч долларов. Сердечный приступ — это страховой случай. Но есть множество нюансов, в которых нужно разобраться. В любом случае, родственникам следует обращаться в консульство, — пояснил Сергей Голов.

Более развернутый комментарий предоставил медицинский юрист и руководитель организации в сфере медицинского права «Право на Здоровье» Николай Чернышук.

— Обычно страховка покрывает достаточно большой объем услуг. Мы исходим из того, что у пациентки был сердечный приступ, инфаркт. Не до конца понятно, какая именно ей операция нужна. Если это высокотехнологичная, по стентированию коронарных артерий, то ее нужно делать в течение очень короткого промежутка времени. Потом человеку проводят консервативную терапию, то есть лечат лекарствами, без операции. Если же сразу вмешательства не было, то забился сосуд. Его нужно снова открыть, чтобы кровь поступала к сердечной мышце, — озвучил свою точку зрения Николай Чернышук.

Эксперт уверен, что родственникам Натальи Каменновой стоит обращаться за помощью в консульства и посольства.

— Правда, они вряд ли оплатят лечение. Нужно понимать, сколько покрывается страховкой, и идти именно к представителям своей компании. Там могут подсказать, на какую сумму пациентку могут лечить, на какую уже налечили, сколько нужно еще денег, чтобы вернуть здоровье. Страховая выплата серьезная, значимая. Часто еще страховые компании за границей принимают такое решение — пациент или его родственники оплачивают из своих денежных средств, но по возвращении эту сумму компенсируют. Естественно, нужны документы, которые подтверждают факт лечения. Если сумма большая, то нужно смотреть, что уже сделали, куда потратили деньги, что страховка покрывает, а что нет.

Николай Чернышук считает, что врачам стоит тщательно изучить состояние пациентки перед транспортировкой в Россию:

— Обычно инфаркт лечится где-то недели две. Наши российские стандарты по кардиологии сделаны на основании международных, мировых. Они приблизительно похожи друг на друга. И 14 дней — это стандартный срок для лечения сердечного приступа. В течение этого времени, конечно, перелет может быть очень сильно ограничен. Есть риск развития каких-либо осложнений при авиапутешествии. Всё это может вызвать проблемы, которых до перелета не было. Но однозначно, что транспортировка должна быть под контролем медработника. То есть нужен врач или бригада подготовленные, которые знают о болезни, с запасом медикаментов для купирования состояний, которые могут возникнуть в дороге, — говорит Чернышук.

А вот обращаться в полицию или другие силовые ведомства юрист не советует.

— Это бесполезно. Пока полиция или следственный комитет разберутся в ситуации, пройдет очень много времени. Это не день, не два. Чаще всего, на это могут уйти месяцы. Да, конечно, обратиться можно, но результат вряд ли будет. Сговор доказать очень сложно. А также любопытно, почему пациентку перевели из государственной клиники в частную. Это непонятно для меня, так как по российскому законодательству человек может самостоятельно выбирать больницу, в которой он будет проходить лечение. Если, конечно, медучреждение не против. Может быть, у родственников спросили или подсунули документ на иностранном языке, мол, «я не против продолжать лечение в частной клинике», — пояснил Николай Чернышук. — Что касается платных медицинских услуг, то это уже отсылка к международному праву. Нельзя человека заставить заключить договор. И насильно подписывать их нельзя. Если это всё же произошло, то бумаги юридической силы не будут иметь, если будет это доказано. Никто, в том числе и частная клиника, не имеет права заставлять человека подписывать документы. И еще нужно разобраться, почему пациентку перевели из государственной больницы в частную. Может быть, это была инициатива родственников. Если же такое предложение было от госпиталя, то почему? Хотят заработать больше денег? Это понятно, но незаконно. И вот с этим вопросом в полицию обратиться можно. Также к силовикам стоит обратиться, если врачи не дают выписать пациента. То есть сам человек отказывается от медицинской помощи. И по международному праву медпомощь нельзя оказывать против воли. Человек должен сам подписать отказ, и в этом случае он отдает отчет своим действиям. Но это должен делать сам пациент, а не родственники.

Юрист считает, что родственники Натальи Каменновой смогут привлечь турецких врачей к ответственности, если ее состояние ухудшится или она умрет. И в этой ситуации им смогут помочь представители консульства.