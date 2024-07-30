Обещают минус 7–12 килограммов за неделю: почему ни в коем случае нельзя садиться на монодиеты

Специалист рассказала, как похудеть без вреда для здоровья Источник: «Медикал Он Груп — Ярославль» / Александра Мамонтова / 76.RU











Интернет заполонили диеты для быстрого похудения. Их создатели обещают, что за неделю строгого рациона можно скинуть 5–12 килограммов. Многих такая перспектива прельщает, согласитесь, звучит заманчиво. Но на деле такие монодиеты могут нанести непоправимый вред здоровью.

Монодиета — режим питания, когда человек позволяет себе один или несколько продуктов, совместимых между собой. Ими заменяется весь дневной рацион.

Почему не следует придерживаться таких принципов питания, наши коллеги из 76.RU разбирались вместе с эндокринологом-диетологом из клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Юлией Блиновой.

Название одной из популярных сейчас диет говорит само за себя — «тощая». По правилам, она рассчитывается на семь дней, каждый из которых строго расписан. В первый можно выпить только литр молока. Во второй — съесть 500 граммов творога и выпить 800 миллилитров сока без сахара. Но нельзя выбирать виноградный или банановый вариант. На третий день можно съесть фрукты и выпить литр минеральной воды без газа. На четвертый день можно съесть несколько сваренных в мундире картофелин и выпить сок без сахара. Рацион на пятый день — около пяти яблок. В шестой можно полкило постной говядины или около 300 граммов курицы на выбор и сок без сахара. Седьмой день вновь разгрузочный — только два литра кефира.

Юлия Блинова говорит — вреда от такой диеты больше, чем пользы.

— Такие диеты являются дополнительным стрессом для организма. Краткосрочное действие диеты закончится потерей мышечной массы, а не жировой. Такая диета приведет к базовым дефицитам, которые могли быть у человека до этого, усилит или спровоцирует расстройство пищевого поведения. Снижение веса, если жировая ткань имеется в избытке, должно быть направлено на нормализацию всех функций и общее восстановление здоровья, тонуса организма. И, как правило, не диета, а изменение образа жизни выбирается на долгосрочную перспективу. То есть не должно быть резкого снижения веса. Оптимальный вариант — один килограмм в неделю, — рассказала специалист.

Еще одна популярная диета, обещающая быстрый результат, — кефирно-гречневая. Ее предположительная эффективность — минус 7–12 килограммов за одну-две недели. Гречку не варят, а заваривают кипятком, укутывают и оставляют на ночь. Днем ее можно съесть сколько угодно, но ничем не заправлять, даже специями и солью. Помимо гречки можно выпивать литр 1%-го кефира. Можно перекусывать несладкими фруктами, салатом из капусты, есть зелень и ложку меда в день. В неограниченном количестве можно пить негазированную воду, зеленый или травяной чай. Считается, что при таком рационе пить нужно не меньше литра в сутки.

— Здесь тоже тип монодиеты. Побочное действие от всех монодиет — появление базовых дефицитов. То есть снижение мышечной массы, и, как правило, это — стресс для организма. В течение двух недель идет потеря веса за счет лишней жидкости и мышц. Не заставляя себя испытывать такой стресс, — рассказала Юлия Блинова. — Поэтому есть нужно вкусно, а вопрос — как? В рационе должна быть польза, разнообразие и обязательно белок. В диете, о которой мы говорим, белок отсутствует, организму его взять негде. Если мы недополучаем белка, то организм уходит в энергетический голод, замедляются все обменные процессы. То есть организм уходит в стрессовое состояние, мобилизуя все свои ресурсы, что может создать дисфункцию щитовидной железы.